Korábbi gólkirállyal erősített az NB III-as sereghajtó
A magyar első osztályban 207 bajnoki mérkőzésig jutó Simon Attila az MLSZ adatbankja szerint 652 találkozón 309 gól szerzett, és most ezek számát az NB III Északkeleti-csoportjában 7 ponttal utolsó, 16. helyen álló Zagyva-partiaknál gyarapíthatja, ahol a Nagyölved elleni edzőmeccsen január 24-én mutatkozott be.
Az 1983. február 4-én született, 43 éves támadó az őszi szezonban az NB III Délnyugati csoportjában szereplő Pénzügyőr SE-ben futballozott. Az immár vezetőedzőként Apró Attila irányította FC Hatvan a 20. csapatát jelenti a labdarúgónak, aki a 2022–2023-as idényben a csoportrivális Eger SE színeiben 25 NB III-as összecsapáson 15 alkalommal volt eredményes.
Az FC Hatvan új szerzeményének mutatói a heol.hu gyűjtése alapján:
2003–2005: BKV Előre 51/9 (meccs/gól)
2005–2006: Soroksár 26/11
2006–2008: Diósgyőri VTK 57/22
2008–2010: Újpest FC 31/5
2010–2011: Kecskeméti TE 21/4
2010: ZTE 11/4
2011: ZTE 10/1
2012: Siófok 13/7
2012–2014: Paksi FC 44/25
2013: Pécsi MFC 13/3
2014–2015: Wolfsberger AC (osztrák) 8/0
2015–2016: Gyirmót FC Győr 33/12
2017–2018: Dorogi FC 47/12
2018–2020: Szolnoki MÁV 47/29
2020–2021: Taksony SE 21/13
2021–2022: Dunaharaszti MTK 30/27
2022–2023: Eger SE 25/15
2023–2024: Dunavarsány 27/9
2024–2025: Mezőörs KSE 16/5
2025 ősz: Pénzügyőr SE 14/3
2026 tavasz: FC Hatvan