Korábbi gólkirállyal erősített az NB III-as sereghajtó

A magyar első osztályban 207 bajnoki mérkőzésig jutó Simon Attila az MLSZ adatbankja szerint 652 találkozón 309 gól szerzett, és most ezek számát az NB III Északkeleti-csoportjában 7 ponttal utolsó, 16. helyen álló Zagyva-partiaknál gyarapíthatja, ahol a Nagyölved elleni edzőmeccsen január 24-én mutatkozott be.

Az 1983. február 4-én született, 43 éves támadó az őszi szezonban az NB III Délnyugati csoportjában szereplő Pénzügyőr SE-ben futballozott. Az immár vezetőedzőként Apró Attila irányította FC Hatvan a 20. csapatát jelenti a labdarúgónak, aki a 2022–2023-as idényben a csoportrivális Eger SE színeiben 25 NB III-as összecsapáson 15 alkalommal volt eredményes.

Az FC Hatvan új szerzeményének mutatói a heol.hu gyűjtése alapján:

2003–2005: BKV Előre 51/9 (meccs/gól)

2005–2006: Soroksár 26/11

2006–2008: Diósgyőri VTK 57/22

2008–2010: Újpest FC 31/5

2010–2011: Kecskeméti TE 21/4

2010: ZTE 11/4

2011: ZTE 10/1

2012: Siófok 13/7

2012–2014: Paksi FC 44/25

2013: Pécsi MFC 13/3

2014–2015: Wolfsberger AC (osztrák) 8/0

2015–2016: Gyirmót FC Győr 33/12

2017–2018: Dorogi FC 47/12

2018–2020: Szolnoki MÁV 47/29

2020–2021: Taksony SE 21/13

2021–2022: Dunaharaszti MTK 30/27

2022–2023: Eger SE 25/15

2023–2024: Dunavarsány 27/9

2024–2025: Mezőörs KSE 16/5

2025 ősz: Pénzügyőr SE 14/3

2026 tavasz: FC Hatvan