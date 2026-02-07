Nemzeti Sportrádió

NS-jótékonyság: legyen tiéd Marozsán Fábián dedikált meze!

2026.02.07. 10:34
A Civil út Alapítvány és Marozsán Fábián közösen indítottak különleges jótékonysági kezdeményezést (Fotó: Facebook/Civilút)
A Civil út Alapítvány és Magyarország első számú teniszezője, a világranglista 46. helyezettje, Marozsán Fábián közösen indítottak különleges jótékonysági kezdeményezést. A teniszező több dedikált Joma-mezét ajánlotta fel, hogy azok értékesítésével támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek sportolási lehetőségeit, és közelebb hozza hozzájuk a teniszt.

A Magyarország–Egyesült Államok Davis-kupa párharc alkalmából a szurkolóknak most egyedülálló lehetőség nyílik: a tatabányai csarnokban is megszerezhetik Marozsán Fábián dedikált mezét, miközben egy nemes ügyet is támogatnak.

„Hiszünk abban, hogy a sport nem kiváltság, hanem lehetőség, amely minden gyermeknek jár. Marozsán Fábián felajánlása nemcsak egy nagylelkű gesztus, hanem egy fontos üzenet is: a sikerrel felelősség is jár” – mondta Vári Attila, a Civil út Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Marozsán Fábián a kezdeményezés kapcsán így fogalmazott: „Magyarország első számú teniszezőjeként felelősségemnek érzem, hogy példát mutassak, és ahogyan csak tudom, visszaadjam a tenisznek mindazt, amit kaptam tőle. Remélem, minél több dedikált felsőm gazdára talál, így közösen segíthetjük a teniszezni vágyó gyermekeket, hogy megismerkedhessenek a sportággal.

A mezekből befolyt összeget a Civil út Alapítvány teniszütők és egyéb sportfelszerelések vásárlására fordítja, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek ismerkedhessen meg a sportággal, és élvezhesse a tenisz örömét. A dedikált mezek korlátozott számban érhetők el. Részletekért és a vásárlás lehetőségéért kattintson a Civil út Alapítvány – Varázsceruza Program honlapjára.

 

