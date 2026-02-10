Nemzeti Sportrádió

Váltás: Ambros Martín először lett férficsapat edzője

2026.02.10. 12:31
Ambros Martín új csapata mezével (Fotó: Al-Duhail)
Al-Duhail spanyol női kézilabda-válogatott Ambros Martín
Ambros Martín az Al-Duhail vezetőedzőjeként folytatja pályafutását – jelentette be hivatalos honlapján a katari férfi kézilabdacsapat.

Nem csupán az ázsiai helyszín miatt nyílik új fejezet Ambros Martín pályafutásában: ez lesz az első alkalom, hogy a rutinos spanyol szakember férficsapatot edz.

A Győri Audi ETO-t korábban két időszakban is edző Martín 2023-tól a spanyol női válogatott szövetségi kapitánya volt (2025 nyaráig párhuzamosan a Krim Ljubljanát is irányította), de a decemberi világbajnokság nem hozott sikert – csapata csupán 14. lett –, ezért január végén felbontották a 2028-ig szóló szerződését.

 

