Serena Williams jövő vasárnaptól térhet vissza, ha akar

A 44 éves, 23-szoros Grand Slam-győztes sportoló tavaly év végén általános meglepetésre csatlakozott ismét a doppingellenes programhoz, amely a feltétele egy esetleges visszatérésnek. Akkor tagadta, hogy a lépése ezt jelentené, de januárban ismét feléledtek az ezzel kapcsolatos találgatások, miután az NBC Today című műsorában elhárította a lehetséges visszatérésével kapcsolatos kérdéseket.

A női teniszezők versenyeit szervező WTA egyelőre nem reagált.

Williams 2017-ben nyerte az utolsó Grand Slam-címét, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett.