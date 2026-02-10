Serena Williams jövő vasárnaptól térhet vissza, ha akar

A sportág tisztaságát felügyelő szervezet (ITIA) listája szerint a volt világelső teniszező, Serena Williams jövő vasárnaptól térhet vissza a pályára, bár egyelőre nem világos, hogy egyáltalán van-e ilyen szándéka.
A 44 éves, 23-szoros Grand Slam-győztes sportoló tavaly év végén általános meglepetésre csatlakozott ismét a doppingellenes programhoz, amely a feltétele egy esetleges visszatérésnek. Akkor tagadta, hogy a lépése ezt jelentené, de januárban ismét feléledtek az ezzel kapcsolatos találgatások, miután az NBC Today című műsorában elhárította a lehetséges visszatérésével kapcsolatos kérdéseket.
A női teniszezők versenyeit szervező WTA egyelőre nem reagált.
Williams 2017-ben nyerte az utolsó Grand Slam-címét, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett.
