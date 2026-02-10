Nemzeti Sportrádió

Serena Williams jövő vasárnaptól térhet vissza, ha akar

2026.02.10. 11:12
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Serena Williams tenisz WTA
A sportág tisztaságát felügyelő szervezet (ITIA) listája szerint a volt világelső teniszező, Serena Williams jövő vasárnaptól térhet vissza a pályára, bár egyelőre nem világos, hogy egyáltalán van-e ilyen szándéka.

A 44 éves, 23-szoros Grand Slam-győztes sportoló tavaly év végén általános meglepetésre csatlakozott ismét a doppingellenes programhoz, amely a feltétele egy esetleges visszatérésnek. Akkor tagadta, hogy a lépése ezt jelentené, de januárban ismét feléledtek az ezzel kapcsolatos találgatások, miután az NBC Today című műsorában elhárította a lehetséges visszatérésével kapcsolatos kérdéseket.

A női teniszezők versenyeit szervező WTA egyelőre nem reagált.

Williams 2017-ben nyerte az utolsó Grand Slam-címét, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett.

 

Serena Williams tenisz WTA
Legfrissebb hírek

Marozsán Fábián visszalépett a rotterdami tornától

Tenisz
25 perce

Stollárék az első fordulóban búcsúztak a dohai tenisztornától

Tenisz
22 órája

Őrült döntő szett tie-breaket nyert meg Ethan Quinn Marozsán Fábián ellen, 2:0 az amerikaiaknak

Tenisz
2026.02.07. 18:54

A neves szakíró szerint veszélyes párharc vár az amerikaiakra a Davis-kupában

Tenisz
2026.02.07. 07:00

Kiállnak Bondár Anna mellett a korábbi kiváló magyar sportolók

Tenisz
2026.02.05. 19:07

Djokovics nem viccel, még van benne két jó év

Tenisz
2026.02.03. 11:21

Alcaraz kihagyja a rotterdami tornát, Marozsán és Fucsovics nem

Tenisz
2026.02.02. 21:03

Tommy Paul is játszik a mieink ellen a Davis-kupában hétvégén

Tenisz
2026.02.02. 19:19
Ezek is érdekelhetik