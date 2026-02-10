Nemzeti Sportrádió

Markovits László: A család és az iskola után a sportklub a gyerekek harmadik otthona

2026.02.10. 13:36
Markovits László (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt, archív)
A kezdeti, 2002-es időszak nehézségei mellett a klub újjáépítéséről és a család fontosságáról is beszélt Markovits László, akit újabb öt évre megválasztottak a Vasas SC elnökének a múlt heti tisztújító közgyűlésen.

A klubelnök beszélt az MTI-nek többek között arról beszélt, hogy a 2000-es években állami támogatás nemigen volt, a piac már akkor sem tudta fenntartani az egyesületeket, a létesítmények pedig kezdtek teljesen tönkremenni. Olyan mélységeket is megéltek például 2003-ban, hogy a szurkolók jelképesen eltemették a futballt a Vasasban.

„Teljesen újjá kellett építeni a klubot financiálisan és strukturálisan is. (...) Büszkeség az is, hogy mi voltunk, akik elsőként taós beruházást tudtunk megvalósítani az új Fáy utcai edzőcsarnok megépítése révén. A következő évben pedig felújítottuk a Pasaréti úti vívótermet. A magyar sport igazi aranykora 2014 és 2020 között jött el, amikor a sportágak és az egyesületek meg tudták alapozni a jövőjüket. Szerintem ezzel is tudtunk élni, hiszen többek között megújult az Illovszky Stadion, a Sterbinszky Csarnok és új edzőcsarnokot építettünk a Folyondár utcában is” – fejtette ki.

A piros-kék klub első embere büszke arra is, hogy A család az első mottó jegyében új szemléletet honosítottak meg, aminek része volt az is, hogy nagyvállalati mintára megalkották saját brandbookjukat: „Az által, hogy a sport kiemelt ágazat lett, lehetőségünk nyílt a szakembereinknek biztos egzisztenciát nyújtani, ami számukra is perspektívát ad. Összességében mindezekkel tudunk igazi értéket teremteni, és hozzájárulni ahhoz, hogy a nálunk sportolók minél boldogabbak és sikeresebbek legyenek a civil életükben is” – jelentette ki Markovits László, akinek a hatodik elnöki mandátuma 2031-ig szól a Vasas élén.

„Az elmúlt öt évben önhibánkon kívül, a világgazdasági helyzet és a beruházási stop miatt háttérbe szorult a létesítményfejlesztés. Remélem, ez a terület is új lendületet kap a következő elnöki ciklusban, hiszen látva az érdeklődést és a létesítményeink kihasználtságát, nagy szükségünk lenne további edzőfelületekre. Márpedig a fő cél az, hogy a következő öt évben is még többen mondhassák el magukról, hogy a Vasas családhoz tartoznak” – tette hozzá a régi-új elnök.

 

