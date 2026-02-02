Két magyar az első ötvenben a férfi teniszezők világranglistáján

Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is a legjobb ötven között található a teniszezők férfi világranglistáján, közülük az előkelőbb helyen álló Marozsán a 46.
A férfi versenyeket szervező ATP honlapja szerint az ausztrál nyílt teniszbajnokságon a 3. fordulóig jutó Marozsán egy helyet lépett előre a legutóbbi rangsorhoz képest, míg az Australian Openen a második körben búcsúzó Fucsovics négy pozíciót javítva az 50. a rangsorban.
Az első 200 között még Piros Zsombor szerepel, aki hatot rontva a 176.
Az élen változatlanul a Melbourne-ben győztes spanyol Carlos Alcaraz áll az olasz Jannik Sinner előtt, a döntőben vereséget szenvedő Novak Djokovics pedig előrelépett a harmadik helyre.
2026.01.30.
