Bondár Anna nehéz győzelemmel kezdett a kolozsvári tenisztornán

A világranglistán 74. magyar játékosnak kifejezetten jó emlékei lehettek vasárnapi ellenfeléről, Ella Seidelről (82.), akit január elején Hobartban úgy győzött le, hogy csupán egyetlen játékot veszített.

Ezúttal gyorsan kiderült, hogy nem lesz ennyire egyoldalú a játék, Bondár ugyanis első két adogatójátékát elveszítette, így a német hiába bukta el első szervajátékát, 2:1-nél brékelőnyben volt, amit már nem is engedett ki a kezéből (4:6) az első játszma végéig.

A második szettre Bondár stabilizálta szerváját, ám ellenfele is jól adogatott, így rövidítés döntött, amely több fordulatot is tartogatott, ezekből viszont Bondár jött ki jobban, 8–6-ra nyert és egyenlített.

A döntő játszmára aztán Seidel összeesett, hobarti formáját idézte, a feljavuló Bondár Anna pedig 30 perc alatt 6:0-ra hozta a harmadik szettet és 2 óra 35 perc alatt a mérkőzést.

WTA-TORNA, KOLOZSVÁR

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Bondár Anna (8.)–Ella Seidel (német) 4:6, 7:6 (8–6), 6:0

(MTI)