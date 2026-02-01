Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna nehéz győzelemmel kezdett a kolozsvári tenisztornán

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 20:49
null
Bondár Anna (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
tenisz Kolozsvár Bondár Anna
A nyolcadik helyen kiemelt Bondár Anna vasárnap nagy csata végén, három játszmában legyőzte német riválisát a 283 ezer dollár (91.1 millió forint) összdíjazású, kolozsvári kemény pályás női tenisztorna első fordulójában.

 

A világranglistán 74. magyar játékosnak kifejezetten jó emlékei lehettek vasárnapi ellenfeléről, Ella Seidelről (82.), akit január elején Hobartban úgy győzött le, hogy csupán egyetlen játékot veszített.

Ezúttal gyorsan kiderült, hogy nem lesz ennyire egyoldalú a játék, Bondár ugyanis első két adogatójátékát elveszítette, így a német hiába bukta el első szervajátékát, 2:1-nél brékelőnyben volt, amit már nem is engedett ki a kezéből (4:6) az első játszma végéig.

A második szettre Bondár stabilizálta szerváját, ám ellenfele is jól adogatott, így rövidítés döntött, amely több fordulatot is tartogatott, ezekből viszont Bondár jött ki jobban, 8–6-ra nyert és egyenlített.

A döntő játszmára aztán Seidel összeesett, hobarti formáját idézte, a feljavuló Bondár Anna pedig 30 perc alatt 6:0-ra hozta a harmadik szettet és 2 óra 35 perc alatt a mérkőzést.

WTA-TORNA, KOLOZSVÁR
1. forduló (a 16 közé jutásért)
Bondár Anna (8.)–Ella Seidel (német) 4:6, 7:6 (8–6), 6:0

(MTI)

 

tenisz Kolozsvár Bondár Anna
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna nyolcaddöntős, Gálfi Dalma meccslabdáról kapott ki az ostravai tenisztornán

Tenisz
1 órája

Ribakina visszavágott Szabalenkának a 2023-as döntőért, megnyerte az Australian Opent

Tenisz
Tegnap, 12:06

Australian Open: amerikai, brit siker férfi párosban, belga, kínai kettős nyert a nőknél

Tenisz
Tegnap, 9:54

Australian Open-győztes került be a magyarok elleni Davis-kupa-csapatba

Tenisz
Tegnap, 9:29

Kilencedik edzőjétől köszönt el a 23 éves Grand Slam-bajnok

Tenisz
2026.01.30. 09:48

Arina Szabalenka sorozatban negyedszer döntős az Australian Openen

Tenisz
2026.01.29. 11:57

„Történelmi összecsapás előtt” – Kecskeméten tart előadást Bardóczky Kornél, Piros Zsombor és Sávolt Attila

Tenisz
2026.01.29. 09:41

Bondár Anna a Budapesti Honvédhoz igazolt

Tenisz
2026.01.28. 14:19
Ezek is érdekelhetik