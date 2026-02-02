Dupla mesterhármas: Dánia a férfi kézilabda vitathatatlan bajnoka, Gidsel szülővárosában dicsőült meg

Szülőhazájában dicsőült meg Mathias Gidsel, a férfi kézilabda non plus ultrája: a németek ellen 34–27-re megnyert herningi Eb-döntőben hétszer talált a kapuba, ezzel csapattársaival 2008 és 2012 után a harmadik Európa-bajnoki aranyat szerezték hazájuknak. Csapatához hasonlóan – Dánia most már az olimpiai, a világbajnoki és az Eb-cím birtokosa is – a Füchse Berlin pár nap múlva 27. születésnapját ünneplő jobbátlövője is mindent vitt: őt választották a torna legjobbjának, s 68 találatával a gólkirály címet is elhódította, átadva ezzel a múltnak a norvég Ander Sagosen 2020-as kontinenstornán felállított 65 gólos csúcsát.

„Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hatalmas nyomás alatt játszottunk. Amikor pályára lépünk, mindenki aranyérmet vár tőlünk. Most már mindhárom cím a miénk – idézi a játékost az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) honlapja. – Hihetetlen tornát zártunk, sok problémával kellett megküzdenünk, a többi tornához képest talán egy kicsit bizonytalanabbak voltunk. De végül felállhattunk a dobogó tetejére, márpedig ez az, ami számít. Rendkívül büszke vagyok a válogatottra, a szurkolókra és a stábra is – ez igaz csapatmunka volt.”

Érdekesség, hogy Gidsel a két évvel ezelőtti Eb-n is gólkirály volt – a portugál Martim Costával holtversenyben –, ám Európa-bajnokságon ő az első dán kézilabdázó, akit a legjobb játékosnak választottak, ez sem Mikkel Hansennek, sem Niklas Landinnak, sem Hans Lindbergnek nem sikerült.

„A többiek segítsége nélkül nem tudok gólokat szerezni. Egy csapat vagyunk, és természetesen boldog vagyok, hogy segíteni tudtam. De akkor is együtt nyerünk, együtt veszítünk. A trófeáim közül egyértelműen az aranyérem a legértékesebb, ezért küzdöttünk, ez még hiányzott a vitrinemből. De természetesen örülök az egyéni elismeréseknek is, mert azt mutatják, hogy hozzá tudtam tenni a csapat produkciójához. Azt hiszem, a szüleim házában hamarosan új szoba kell a serlegeknek. Amikor öreg leszek, be kell bizonyítanom az unokáimnak, hogy jó kézilabdázó voltam, a trófeák és a statisztikák talán segítenek majd ebben” – viccelődött a zseniális jobbátlövő.

Gidsel megállíthatatlan volt az Európa-bajnokságon, s majdnem 500 percet töltött a pályán – többet a torna bármely más résztvevőjénél.

„Az, hogy mennyi energiád van, egy döntőben már nem számít. Ha nincs benned elég szufla egy döntőn, akkor rossz szakmát választottál. Persze a test észreveszi a terhelést, de azt hiszem, még egy meccset le tudnék játszani” – mondta a döntő másnapján a dán szupersztár.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, HERNING

DÖNTŐ

DÁNIA–NÉMETORSZÁG 34–27 (18–16)

Herning, 15 000 néző. Vezette: Pavicsevics, Raznatovics (montenegróiak)

DÁNIA: E. Nielsen – J. HANSEN 7 (4), GIDSEL 7, Lauge, Saugstrup 1, PYTLICK 8, M. Landin. Csere: K. MÖLLER (kapus), Hoxer 1, ARNOLDSEN 5, Kirkelökke 2, Mensah, E. Jakobsen 3. Szövetségi kapitány: Nikolaj Jacobsen

NÉMETORSZÁG: WOLFF – Zerbe 2, Langhoff, GOLLA 5, Kiesler, Köster 4, KNORR 5. Csere: Späth (kapus), Uscins 2, Kohlbacher, Mertens 1, Semper 1, GRGIC 5, Lichtlein 2 (1). Szövetségi kapitány: Alfred Gíslason

Az eredmény alakulása. 10. p.: 5–6. 15. p.: 10–7. 21. p.: 12–12. 25. p.: 16–14. 35. p.: 19–19. 40. p.: 22–19. 45. p.: 26–22. 55. p.: 29–27.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/4, ill. 2/1