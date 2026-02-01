Gálfi Dalma meccslabdáról kapott ki az ostravai tenisztornán

A világranglistán 91. játékos vasárnap a hazai közönség előtt szereplő, a rangsorban mindössze a 469. helyen álló Tereza Martincovával csapott össze, akivel eddig egyszer találkozott, és tavaly Dubajban a második szettben feladta mérkőzésüket.

A második csata Gálfi szempontjából nagyszerűen indult, az első játszmában ugyanis adogatóként és fogadóként is egyértelműen az ő játéka érvényesült, így kevesebb mint fél óra alatt szettelőnybe került. A folytatásra a hazai teniszező összeszedte magát és korán brékelőnybe került, amit a játszma végéig megőrzött és egyenlített.

A harmadik szett a másodikhoz hasonlóan indult, Gálfi hamar brékhátrányba került, ezúttal viszont azonnal visszavette adogatását, majd magabiztosan hozta sajátját és 4:3-nál három labdája is volt az 5:3-hoz. Martincová azonban egyenlített, majd Gálfi 5:4-es vezetésénél is hárított egy bréklabdát, ami egyben meccslabda is volt. Gálfi Dalma talán az elvesztegetett lehetőségek miatt saját adogatásánál ismét megremegett, a cseh játékos pedig brékelt, majd simán kiszerválta a mérkőzést, amelyet 2 óra 6 perc alatt nyert meg.

A későbbiekben a nyolcadik helyen kiemelt Udvardy Panna is bemutatkozik a csehországi versenyen, az ő ellenfele a szintén cseh Darja Vidmanova lesz.

WTA-TORNA, OSTRAVA (kemény pálya – 283 347 dollár)

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Tereza Martincová (cseh)–Gálfi Dalma 2:6, 6:3, 7:5

Később

19.00 körül: Udvardy Panna (8.)–Darja Vidmanova (cseh)

(MTI)