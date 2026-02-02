Nemzeti Sportrádió

Szűcs Szabina megnyerte az ötpróbát Tallinnban

2026.02.02. 09:18
Szűcs Szabina (Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség)
Szűcs Szabina megnyerte az ötpróbát, míg Gálpál Zsombor a harmadik helyen végzett a hétpróbázók között a Tallinnban rendezett ezüst kategóriás versenyen.

A magyar szövetség honlapja szerint Szűcs 4494 pontot ért el úgy, hogy súlylökésben (13.45 méter) egyéni csúcsot produkált.

„Örülök a súlylökésben elért egyéni csúcsomnak és a gátfutásomnak, viszont a többi számmal nem feltétlenül vagyok elégedett. Távolugrásban és magasugrásban is változtattunk a nekifutásaimon, amiket most sokkal jobbaknak érzek, de szükség van még a versenyzésre, hogy összeálljanak. Ez a verseny egy nagyon jó kezdés, és kíváncsian várom a következő ötpróbát” – idézte a honlap Szűcs Szabinát, aki 60 m gáton 8.37 másodpercet, magasugrásban 1.75 métert, távolugrásban 5.98 métert, 800 méteren pedig 2:12.25 percet ért el.

Gálpál Zsombor (Fotó: Magyar Atlétikai Szövetség)

Gálpál Zsombor szintén kiválóan teljesített, olyannyira, hogy egyéni csúcsát több mint kétszáz ponttal megjavította és 5758 pontjánál csupán két riválisa tudott jobbat a 16 fős mezőnyben. Az ugyancsak a BHSE-t erősítő többpróbázó – aki tavaly tizedik lett a fedettpályás világbajnokságon – 60 méter gáton 8.03 másodperccel beállította, míg 1000 méteren 2:41.03 perces futással megjavította egyéni legjobbját.

 

