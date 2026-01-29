„Történelmi összecsapás előtt” – Kecskeméten tart előadást Bardóczky Kornél, Piros Zsombor és Sávolt Attila

Ismét a teniszé a főszerep a Szigeti Jenő Szabadegyetemen – a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális Központban csütörtökönként megtartott programsorozat (amely a sport mellett időről időre kulturális, hitéleti, egészégügyi témájú előadásokkal is jelentkezik) soron következő tematikája a magyar Davis-kupa-válogatott Egyesült Államok elleni február 7–8-i párharca lesz.

„Történelmi összecsapás előtt” – ugyanis a 32 sikerrel rekordbajnok amerikaiak ellen még sosem játszottunk a Davis-kupában, ráadásul a tavaly novemberi sorsolás nekünk kedvezett, így hazai pályán szerepelhetünk a világdöntő-selejtező első fordulójában. Az összecsapások helyszíne a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok lesz, a mérkőzéseket salakpályán játsszuk, a győztes pedig továbbjut a selejtező őszi, második körébe.

A január 29-én 18 órakor kezdődő előadás címe Egy exkluzív este a teniszről, és ami mögötte van, helyszíne a kecskeméti Hírös Agóra, míg a beszélgetős est vendégei Bardóczky Kornél, a magyar Dk-csapat szövetségi kapitánya, a világranglista-170. Piros Zsombor (aki az USA elleni párharcban a második számú játékosunk lesz) és Sávolt Attila, a Magyar Teniszszövetség szakmai igazgatója. Hárman együtt összesen több mint százszor voltak válogatottak, játékosként Bardóczky 1997 és 2012, Sávolt 1996 és 2003 között szerepelt a nemzeti együttesben, míg Piros 2018 óta képviseli a magyar színeket a nemzetközi csapatbajnokságban. Bardóczky Kornél 2024 októbere óta irányítja a Dk-csapat mellett a női Billie Jean King-kupa-válogatottat is, nem mellesleg pedig kecskeméti születésű. A vendégek mesélnek eddigi pályafutásukról, sikerről, kudarcról, újrakezdésről.

„Elsősorban azokat az embereket várjuk a régióból, akiket érdekel a tenisz, közel állnak hozzá, és szeretnének közelebbi betekintést nyerni a sportágba. Ehhez hívtuk meg hármójukat; Piros Zsombor a második számú játékosunk lesz, Bardóczky Kornél és Sávolt Attila pedig maguk is kiváló játékosok voltak korábban. Azt is körbejárjuk, mire számítanak az Egyesült Államok ellen Tatabányán, ahol vélhetően telt ház előtt játszhatnak majd” – mondta a Nemzeti Sportnak Hoffer Zoltán programigazgató.