Bondár Anna 64. a teniszezők világranglistáján

Továbbra is három magyar játékos található a legjobb százban a teniszezők női világranglistáján, közülük a legelőkelőbb helyen álló Bondár Anna már a 64.
A WTA honlapja szerint a jelenleg Kolozsváron szereplő – és nyolcaddöntős – Bondár tíz helyet javított az előző heti helyezésén.
Az ostravai WTA-versenyen már a vasárnapi első fordulóban kiesett Gálfi Dalma, aki egy pozíciót javított és a 90., míg a cseh városban vasárnap győzelemmel kezdő Udvardy Panna nyolc pozíciót rontva a 98.
Az ausztrál nyílt bajnokságon szombaton nyerő kazah Jelena Ribakina a harmadik helyre lépett előre a ranglistán, amit továbbra is a melbourne-i döntőben vesztes fehérorosz Arina Szabalenka vezet a lengyel Iga Swiatek előtt.
