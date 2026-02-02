Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna 64. a teniszezők világranglistáján

2026.02.02.
Bondár Anna tíz helyet javított (Fotó: Getty Images)
Bondár Anna Gálfi Dalma Udvardy Panna
Továbbra is három magyar játékos található a legjobb százban a teniszezők női világranglistáján, közülük a legelőkelőbb helyen álló Bondár Anna már a 64.

A WTA honlapja szerint a jelenleg Kolozsváron szereplő – és nyolcaddöntős – Bondár tíz helyet javított az előző heti helyezésén. 

Az ostravai WTA-versenyen már a vasárnapi első fordulóban kiesett Gálfi Dalma, aki egy pozíciót javított és a 90., míg a cseh városban vasárnap győzelemmel kezdő Udvardy Panna nyolc pozíciót rontva a 98.

Az ausztrál nyílt bajnokságon szombaton nyerő kazah Jelena Ribakina a harmadik helyre lépett előre a ranglistán, amit továbbra is a melbourne-i döntőben vesztes fehérorosz Arina Szabalenka vezet a lengyel Iga Swiatek előtt.

világranglista Gálfi Dalma Bondár Anna Udvardy Panna
