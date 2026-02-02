Nemzeti Sportrádió

Heti program: női vízilabda Eb, téli olimpia, NB I és Super Bowl

D. Á.D. Á.
2026.02.02. 11:58
Az előttünk álló héten is a magyar női vízilabda-válogatottnak szurkolhatunk az Európa-bajnokságon: a mieink kedden Görögországgal játszanak a döntőbe jutásért. Szerdán kezdetét veszi a milánói téli olimpia, az ünnepi megnyitó pénteken lesz. Nem maradunk hazai foci nélkül sem, hétvégén NB I-es és NB II-es mérkőzéseket rendeznek. Vasárnap éjszaka jön az NFL nagydöntője, a 60. Super Bowl, amelyben a New England Patriots és a Seattle Seahawks küzd meg egymással a Lombardi-trófeáért.

 FEBRUÁR 2., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
16. FORDULÓ
20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
20.45: Udinese–Roma (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler 2)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.45: Casa Pia–Porto (Tv: Sport1)

SZAÚD-ARÁBIAI BAJNOKSÁG
18.25: Al-Hilal–Al-Ahli (Tv: Spíler 1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR

Pálya Európa-bajnokság, Konya (Tv: Eurosport2)
Férfi 1 km
14.00: selejtező (Lovassy Patrik Rómeó)
18.30: férfi pontverseny, női kieséses versenyszám, férfi 1 km, női üldözéses csapatverseny, férfi üldözéses csapatverseny

LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1017 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA 
TippmixPro NB I Extraliga, férfiak
20.00: Kecskeméti RC–Debreceni EAC, Kecskemét

TENISZ
ATP 250-es torna, Montpellier
12.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Abu-Dzabi
8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Kolozsvár
10.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Ostrava
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
Helyosztók
A 15. helyért
14.00: Szlovákia–Románia
A 13. helyért
16.00: Svájc–Törökország
A 11. helyért
18.15: Németország–Portugália
A 9. helyért
20.15: Szerbia–Nagy-Britannia

 FEBRUÁR 3., KEDD

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Arsenal–Chelsea (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.30: Reims–Le Mans
21.10: Olympique de Marseille–Rennes

NÉMET KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.45: Bayer Leverkusen–St. Pauli (Tv: Sport2)

OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Albacete (II.)–FC Barcelona (Tv: Sport1) 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR
18.00: a Tour de Hongrie országúti körverseny útvonalbemutató gálája (Budapest, Music Center, IX., Mátyás utca 8.) 

KERÉKPÁR
Pálya Európa-bajnokság, Konya
18.30: férfi scratch, férfi egyéni üldözőverseny, női omnium, női sprint 

KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ
18.00: Liqui Moly NEKA–Balatonfüredi KSE 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Olympiakosz (görög)
18.30: Anadolu Efes (török)–Valencia (spanyol)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Monaco (francia)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Partizan Beograd (szerb)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Real Madrid (spanyol)
20.30: Barcelona (spanyol)–Fenerbahce (török)
20.30: Bayern München (német)–Paris Basketball (francia)
20.30: Milan (olasz)–Baskonia (spanyol)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.30: MEAFC-Peka Bau–MÁV Előre Foxconn 
20.00: Szolnoki RK-SC SI–Vidux-Szegedi RSE 

VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
Az 5–8. helyért
14.00: Horvátország–Izrael
16.00: Spanyolország–Franciaország
Elődöntő
18.15: Görögország–Magyarország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.15: Hollandia–Olaszország

 FEBRUÁR 4., SZERDA

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.30: Lorient–Paris FC
20.30: Lyon–Laval
20.30: Nice–Montpellier
20.30: Toulouse–Amiens
21.00: Troyes–Lens

NÉMET KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.45: Holstein Kiel (II.)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)

OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Alavés–Real Sociedad
21.00: Valencia–Athletic Bilbao

ROMÁN SUPERLIGA
25. FORDULÓ
15.00: Metaloglobus Bucuresti–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, Ljubljana, elődöntők

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
CURLING, VEGYES PÁROS
19.05: Csoportkör
Svédország–Dél-Korea
Nagy-Britannia–Norvégia
Kanada–Csehország
Észtország–Svájc

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR
Pálya Európa-bajnokság, Konya
18.30: női 1 km, női egyéni üldözőverseny, férfi omnium, női pontverseny, férfi sprint

KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Alba Fehérvár KC
18.00: Mol Esztergom–Moyra-Budaörs 
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 
18.00: Szombathelyi KKA–Győri Audi ETO KC 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR 
5. FORDULÓ
K-CSOPORT
19.00: Rostock (német)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
20.00: Zaragoza (spanyol)–DVTK HUNTHERM 
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ
20.30: Virtus Bologna (olasz)–ASVEL Villeurbanne (francia)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: TFSE–Vegyész RC Kazincbarcika 
Női Challenge Kupa, negyeddöntő, visszavágó
19.00: GEN-I Volley Nova Gorica (szlovén)–KHG KNRC 
Női Magyar Kupa, negyeddöntő
1. mérkőzés
18.00: Szent Benedek RA–Vasas Óbuda 
Visszavágó
18.00: MBH-Békéscsaba–Újpesti TE 
18.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn 

TENISZ
Davis-kupa, selejtező, Tatabánya
15.15: az amerikai csapat sajtótájékoztatója 
16.15: a magyar csapat sajtótájékoztatója 

VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal, helyosztók
A 7. helyért
18.15: E3-F4 vesztese–F3-E4 vesztese 
Az 5. helyért
20.15: E3-F4 győztese–F3-E4 győztese 

 FEBRUÁR 5., CSÜTÖRTÖK

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL LEAGUE TWO
31. FORDULÓ
21.00: Accrington–Salford (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Strasbourg–Monaco

OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Sport2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
CURLING, VEGYES PÁROS
10.05: Csoportkör
Nagy-Britannia–Észtország
Svédország–Csehország
Norvégia–Egyesült Államok
Dél-Korea–Olaszország
14.35: Csoportkör
Egyesült Államok–Svájc
Norvégia–Kanada
19.05: Csoportkör
Kanada–Olaszország
Svájc–Dél-Korea
Észtország–Svédország
Csehország–Nagy-Britannia

HÓDESZKA
19.30: férfi big air selejtező 

JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
16.40: Egyesült Államok–Csehország 
21.10: Finnország–Kanada
B-CSOPORT
12.10: Svédország–Németország 
14.40: Olaszország–Franciaország

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ASZTALITENISZ
Európa Top 16-bajnokság, Montreux, selejtező (Póta Georgina)

JÉGKORONG
Nemzetek Európa Kupa, férfiak (Oslo)
19.00: Norvégia–Magyarország 
Wörthi-tó Kupa, nők (Klagenfurt), 1. forduló
16.00: Magyarország–Szlovákia 

KERÉKPÁR
Pálya Európa-bajnokság, Konya
14.30: női madison, női keirin, férfi keirin, férfi madison 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: One Veszprém HC–CYEB-Budakalász 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Real Madrid (spanyol)
20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Valencia (spanyol)
20.30: Bayern München (német)–Monaco (francia)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Panathinaikosz (görög)
20.45: Paris Basketball (francia)–Fenerbahce (török)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Dunaújvárosi KSE–MÁV Előre Foxconn 
19.30: Swissten Dág KSE–Fino Kaposvár 

VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
18.15: bronzmérkőzés (Tv: M4 Sport)
20.15: döntő (Tv: M4 Sport) 

 FEBRUÁR 6., PÉNTEK

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
21. FORDULÓ
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
21.00: Leeds United–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
20.45: Metz–Lille

NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
20.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
20.45: Hellas Verona–Pisa

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
21.00: Celta Vigo–Osasuna (Tv: Spíler2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: Csoportkör 
Svédország–Nagy-Britannia
Olaszország–Svájc
Egyesült Államok–Kanada 
14.35: Csoportkör
Csehország–Egyesült Államok
Észtország-Olaszország
Dél-Korea–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia 

JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
14.40: Csehország–Svájc 
B-CSOPORT
12.10: Franciaország–Japán 

MŰKORCSOLYA
9.55: csapat–jégtánc, páros és női rövidprogram 

ÜNNEPSÉG
20.00: megnyitó 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ASZTALITENISZ
Európa Top 16-bajnokság, Montreux

JÉGKORONG
Nemzetek Európai Kupája, Oslo
19.00: Magyarország–Ausztria 

KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Vasas SC

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
17.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–NKA Universitas Pécs 
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Sopron KC 
18.00: SZTE-Szedeák–Egis Körmend 
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ
18.30: Anadolu Efes (török)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Milan (olasz)
20.15: Olympiakosz (görög)–Virtus Bologna (olasz)
20.30: Baskonia (spanyol)–Barcelona (spanyol)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Szolnoki RK-SC SI–MEAFC-Peka Bau 

TENISZ
Davis-kupa, selejtező, Tatabánya
13.00: sorsolás 

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
18.45: UVSE–PannErgy-Miskolci VLC 
19.30: VasasPlaket–Semmelweis OSC 

 FEBRUÁR 7., SZOMBAT

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
12. FORDULÓ
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

NB II
17. FORDULÓ
14.00: BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
13.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa
16.00: Burnley–West Ham United
16.00: Fulham–Everton
16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea
18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
17.00: Lens–Rennes
19.00: Brest–Lorient
21.05: Nantes–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Werder Bremen
15.30: Heidenheim–Hamburg
15.30: Mainz–Augsburg
15.30: St. Pauli–VfB Stuttgart
15.30: Wolfsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
18.30: Borussia Mönchengladbach–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
18.00: Genoa–Napoli
20.45: Fiorentina–Torino

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Mallorca (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Elche (Tv: Spíler2)

ROMÁN SUPERLIGA
26. FORDULÓ
14.00: Csíkszereda–Arad – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA
22. FORDULÓ
14.00: Javor–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
19. FORDULÓ
18.00: DAC–Slovan Bratislava – élőben az NSO-n!

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
ALPESI SÍ
11.30: férfi lesiklás 

CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: csoportkör
Nagy-Britannia–Kanada
Svájc–Svédország 
14.35: Csoportkör
Észtország–Norvégia
Csehország–Dél-Korea
Svédország–Olaszország
Nagy-Britannia–Egyesült Államok 
19.05: Csoportkör
Dél-Korea–Egyesült Államok
Kanada–Észtország
Csehország–Svájc
Norvégia–Olaszország 

GYORSKORCSOLYA 
16.00: női 3000 m 

HÓDESZKA 
19.30: férfi big air döntő 

JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
16.40: Egyesült Államok–Finnország 
21.10: Svájc–Kanada 
B-CSOPORT
12.10: Németország–Japán 
14.40: Svédország–Olaszország 

MŰKORCSOLYA
19.45: csapat, férfi rövidprogram és jégtánc kűr 

SÍFUTÁS 
13.00: női 10+10 km tömegrajtos verseny 

SÍUGRÁS 
18.45: női normálsánc egyéni 

SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 és 11.35: női slopestyle selejtező 
14.00 és 15.05: férfi slopestyle selejtező 

SZÁNKÓ
17.00 és 18.32: férfi egyes 1. és 2. futam 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ASZTALITENISZ
Európa Top 16-bajnokság, Montreux

FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, Ljubljana
16.00: a 3. helyért 
19.30: döntő 

JÉGKORONG
Wörthi-tó Kupa, nők (Klagenfurt), 2. forduló
15.00: Magyarország–Norvégia 

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: DVSC Schaeffler–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.00: Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–ETO University HT 
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC 
18.00: FTC-Green Collect–Balatonfüredi KSE 
18.00: PLER-Budapest–OTP Bank-Pick Szeged 
18.30: Budai Farkasok-Rév–Szigetszentmiklósi KSK 
19.00: Liqui Moly NEKA–Carbonex-Komló 
NŐI NB I
16.00: NEKA–Kozármisleny KA 
18.00: Kisvárda Master Good SE–Váci NKSE 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár 
18.00: MVM-OSE Lions–Debreceni EAC 
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK 
18.00: Atomerőmű SE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 
NŐI NB I
17.00: Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda 
18.00: TARR KSC Szekszárd–DVTK HUNTHERM 
18.00: Vasas Akadémia–NKA Universitas Pécs 
18.00: VBW CEKK Cegléd–UNI Győr 
19.00: TFSE–Sopron Basket 

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE 
19.00: MAFC–Kecskeméti RC 
19.00: MÁV Előre Foxconn–Swissten Dág KSE 
Női Extraliga, alapszakasz, 18. (utolsó) forduló
18.00: Fatum Nyíregyháza–KHG KNRC 

TENISZ
Davis-kupa, selejtező, Tatabánya
13.00: Magyarország–Egyesült Államok – élőben az NSO-n!

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ 
10. FORDULÓ
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE 
16.00: Szolnoki Dózsa–KSI SE 
17.00: BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd 
18.00: One Eger–Metalcom Szentes 

 FEBRUÁR 8., VASÁRNAP

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
21. FORDULÓ
15.00: Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

NB II
17. FORDULÓ
14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n! 
14.00: Budafoki MTE-Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n! 
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc – élőben az NSO-n! 
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n! 
15.00: Vasas FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n! 
17.00: Soroksár SC–Karcagi SC – élőben az NSO-n! 

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
15.00: Nice–Monaco
17.15: Angers–Toulouse
17.15: Auxerre–Paris FC
17.15: Le Havre–Strasbourg
20.45: Paris SG–Marseille

HORVÁT 1. HNL
21. FORDULÓ
15.00: Varazdin–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–RB Leipzig (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
12.30: Bologna–Parma
15.00: Lecce–Udinese
18.00: Sassuolo–Internazionale 
20.45: Juventus–Lazio

SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
14.00: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
ALPESI SÍ
11.30: női lesiklás 

CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: csoportkör
Norvégia–Csehország
Dél-Korea–Észtország
14.35: Csoportkör
Kanada–Svédország
Nagy-Britannia–Svájc
Egyesült Államok-Észtország
Olaszország–Csehország 
19.05: Csoportkör
Egyesült Államok–Svédország
Svájc–Norvégia
Kanada–Dél-Korea

GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 5000 m 

HÓDESZKA
9.00: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező és kieséses szakasz 
14.29: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő 
19.30: női big air selejtező 

JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
21.10: Csehország–Finnország
B-CSOPORT
16.40: Franciaország–Svédország 

MŰKORCSOLYA 
19.30: csapat – páros, női és férfi kűr 

SÍFUTÁS 
12.30: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám) 

SÍLÖVÉSZET 
14.05: 4x6 km-es vegyes váltó 

SZÁNKÓ 
17.00 és 18.34: férfi egyes 3. és 4. futam 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
LX. SUPER BOWL, SAN FRANCISCO
Hétfő, 0.30: New England Patriots–Seattle Seahawks (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

ASZTALITENISZ
Európa Top 16-bajnokság, Montreux

JÉGKORONG
Wörthi-tó Kupa, nők (Klagenfurt), helyosztók

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
12. FORDULÓ, B-CSOPORT
14.00: Sola HK (norvég)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Larvik HK (norvég)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
18.00: Mol Esztergom-Chambray Touraine (francia, rádió: Nemzeti Sportrádió) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness PSE 
17.00: Fino Kaposvár–TFSE
Női Extraliga, alapszakasz, 18. (utolsó) forduló
16.00: MÁV Előre Foxconn–MBH-Békéscsaba 
18.00: TFSE–Vasas SC 
19.00: Újpesti TE–Vasas Óbuda 

TENISZ
Davis-kupa, selejtező, Tatabánya
11.00: Magyarország–Egyesült Államok 

 

