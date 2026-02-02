Heti program: női vízilabda Eb, téli olimpia, NB I és Super Bowl
FEBRUÁR 2., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
16. FORDULÓ
20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
20.45: Udinese–Roma (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler 2)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.45: Casa Pia–Porto (Tv: Sport1)
SZAÚD-ARÁBIAI BAJNOKSÁG
18.25: Al-Hilal–Al-Ahli (Tv: Spíler 1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Pálya Európa-bajnokság, Konya (Tv: Eurosport2)
Férfi 1 km
14.00: selejtező (Lovassy Patrik Rómeó)
18.30: férfi pontverseny, női kieséses versenyszám, férfi 1 km, női üldözéses csapatverseny, férfi üldözéses csapatverseny
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1017 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
TippmixPro NB I Extraliga, férfiak
20.00: Kecskeméti RC–Debreceni EAC, Kecskemét
TENISZ
ATP 250-es torna, Montpellier
12.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Abu-Dzabi
8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Kolozsvár
10.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Ostrava
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
Helyosztók
A 15. helyért
14.00: Szlovákia–Románia
A 13. helyért
16.00: Svájc–Törökország
A 11. helyért
18.15: Németország–Portugália
A 9. helyért
20.15: Szerbia–Nagy-Britannia
FEBRUÁR 3., KEDD
FUTBALLPROGRAM
ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Arsenal–Chelsea (Tv: Match4)
FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.30: Reims–Le Mans
21.10: Olympique de Marseille–Rennes
NÉMET KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.45: Bayer Leverkusen–St. Pauli (Tv: Sport2)
OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Albacete (II.)–FC Barcelona (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
18.00: a Tour de Hongrie országúti körverseny útvonalbemutató gálája (Budapest, Music Center, IX., Mátyás utca 8.)
KERÉKPÁR
Pálya Európa-bajnokság, Konya
18.30: férfi scratch, férfi egyéni üldözőverseny, női omnium, női sprint
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ
18.00: Liqui Moly NEKA–Balatonfüredi KSE
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Olympiakosz (görög)
18.30: Anadolu Efes (török)–Valencia (spanyol)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Monaco (francia)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Partizan Beograd (szerb)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Real Madrid (spanyol)
20.30: Barcelona (spanyol)–Fenerbahce (török)
20.30: Bayern München (német)–Paris Basketball (francia)
20.30: Milan (olasz)–Baskonia (spanyol)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.30: MEAFC-Peka Bau–MÁV Előre Foxconn
20.00: Szolnoki RK-SC SI–Vidux-Szegedi RSE
VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
Az 5–8. helyért
14.00: Horvátország–Izrael
16.00: Spanyolország–Franciaország
Elődöntő
18.15: Görögország–Magyarország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.15: Hollandia–Olaszország
FEBRUÁR 4., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Match4)
FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
20.30: Lorient–Paris FC
20.30: Lyon–Laval
20.30: Nice–Montpellier
20.30: Toulouse–Amiens
21.00: Troyes–Lens
NÉMET KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
20.45: Holstein Kiel (II.)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)
OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Alavés–Real Sociedad
21.00: Valencia–Athletic Bilbao
ROMÁN SUPERLIGA
25. FORDULÓ
15.00: Metaloglobus Bucuresti–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, Ljubljana, elődöntők
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
CURLING, VEGYES PÁROS
19.05: Csoportkör
Svédország–Dél-Korea
Nagy-Britannia–Norvégia
Kanada–Csehország
Észtország–Svájc
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Pálya Európa-bajnokság, Konya
18.30: női 1 km, női egyéni üldözőverseny, férfi omnium, női pontverseny, férfi sprint
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: DVSC Schaeffler–Alba Fehérvár KC
18.00: Mol Esztergom–Moyra-Budaörs
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–FTC-Rail Cargo Hungaria
18.00: Szombathelyi KKA–Győri Audi ETO KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
K-CSOPORT
19.00: Rostock (német)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
20.00: Zaragoza (spanyol)–DVTK HUNTHERM
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ
20.30: Virtus Bologna (olasz)–ASVEL Villeurbanne (francia)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: TFSE–Vegyész RC Kazincbarcika
Női Challenge Kupa, negyeddöntő, visszavágó
19.00: GEN-I Volley Nova Gorica (szlovén)–KHG KNRC
Női Magyar Kupa, negyeddöntő
1. mérkőzés
18.00: Szent Benedek RA–Vasas Óbuda
Visszavágó
18.00: MBH-Békéscsaba–Újpesti TE
18.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn
TENISZ
Davis-kupa, selejtező, Tatabánya
15.15: az amerikai csapat sajtótájékoztatója
16.15: a magyar csapat sajtótájékoztatója
VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal, helyosztók
A 7. helyért
18.15: E3-F4 vesztese–F3-E4 vesztese
Az 5. helyért
20.15: E3-F4 győztese–F3-E4 győztese
FEBRUÁR 5., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
ANGOL LEAGUE TWO
31. FORDULÓ
21.00: Accrington–Salford (Tv: Match4)
FRANCIA KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Strasbourg–Monaco
OLASZ KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Sport2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
CURLING, VEGYES PÁROS
10.05: Csoportkör
Nagy-Britannia–Észtország
Svédország–Csehország
Norvégia–Egyesült Államok
Dél-Korea–Olaszország
14.35: Csoportkör
Egyesült Államok–Svájc
Norvégia–Kanada
19.05: Csoportkör
Kanada–Olaszország
Svájc–Dél-Korea
Észtország–Svédország
Csehország–Nagy-Britannia
HÓDESZKA
19.30: férfi big air selejtező
JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
16.40: Egyesült Államok–Csehország
21.10: Finnország–Kanada
B-CSOPORT
12.10: Svédország–Németország
14.40: Olaszország–Franciaország
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Európa Top 16-bajnokság, Montreux, selejtező (Póta Georgina)
JÉGKORONG
Nemzetek Európa Kupa, férfiak (Oslo)
19.00: Norvégia–Magyarország
Wörthi-tó Kupa, nők (Klagenfurt), 1. forduló
16.00: Magyarország–Szlovákia
KERÉKPÁR
Pálya Európa-bajnokság, Konya
14.30: női madison, női keirin, férfi keirin, férfi madison
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: One Veszprém HC–CYEB-Budakalász
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Real Madrid (spanyol)
20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Valencia (spanyol)
20.30: Bayern München (német)–Monaco (francia)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Panathinaikosz (görög)
20.45: Paris Basketball (francia)–Fenerbahce (török)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Dunaújvárosi KSE–MÁV Előre Foxconn
19.30: Swissten Dág KSE–Fino Kaposvár
VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
18.15: bronzmérkőzés (Tv: M4 Sport)
20.15: döntő (Tv: M4 Sport)
FEBRUÁR 6., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
21. FORDULÓ
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
21.00: Leeds United–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
20.45: Metz–Lille
NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
20.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt
OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
20.45: Hellas Verona–Pisa
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
21.00: Celta Vigo–Osasuna (Tv: Spíler2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: Csoportkör
Svédország–Nagy-Britannia
Olaszország–Svájc
Egyesült Államok–Kanada
14.35: Csoportkör
Csehország–Egyesült Államok
Észtország-Olaszország
Dél-Korea–Nagy-Britannia
Svédország–Norvégia
JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
14.40: Csehország–Svájc
B-CSOPORT
12.10: Franciaország–Japán
MŰKORCSOLYA
9.55: csapat–jégtánc, páros és női rövidprogram
ÜNNEPSÉG
20.00: megnyitó
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Európa Top 16-bajnokság, Montreux
JÉGKORONG
Nemzetek Európai Kupája, Oslo
19.00: Magyarország–Ausztria
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Vasas SC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
17.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–NKA Universitas Pécs
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Sopron KC
18.00: SZTE-Szedeák–Egis Körmend
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ
18.30: Anadolu Efes (török)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Milan (olasz)
20.15: Olympiakosz (görög)–Virtus Bologna (olasz)
20.30: Baskonia (spanyol)–Barcelona (spanyol)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Szolnoki RK-SC SI–MEAFC-Peka Bau
TENISZ
Davis-kupa, selejtező, Tatabánya
13.00: sorsolás
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
18.45: UVSE–PannErgy-Miskolci VLC
19.30: VasasPlaket–Semmelweis OSC
FEBRUÁR 7., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
12. FORDULÓ
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
NB II
17. FORDULÓ
14.00: BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
13.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa
16.00: Burnley–West Ham United
16.00: Fulham–Everton
16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea
18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
17.00: Lens–Rennes
19.00: Brest–Lorient
21.05: Nantes–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
15.30: Freiburg–Werder Bremen
15.30: Heidenheim–Hamburg
15.30: Mainz–Augsburg
15.30: St. Pauli–VfB Stuttgart
15.30: Wolfsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
18.30: Borussia Mönchengladbach–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
18.00: Genoa–Napoli
20.45: Fiorentina–Torino
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Mallorca (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Elche (Tv: Spíler2)
ROMÁN SUPERLIGA
26. FORDULÓ
14.00: Csíkszereda–Arad – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
22. FORDULÓ
14.00: Javor–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
19. FORDULÓ
18.00: DAC–Slovan Bratislava – élőben az NSO-n!
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
ALPESI SÍ
11.30: férfi lesiklás
CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: csoportkör
Nagy-Britannia–Kanada
Svájc–Svédország
14.35: Csoportkör
Észtország–Norvégia
Csehország–Dél-Korea
Svédország–Olaszország
Nagy-Britannia–Egyesült Államok
19.05: Csoportkör
Dél-Korea–Egyesült Államok
Kanada–Észtország
Csehország–Svájc
Norvégia–Olaszország
GYORSKORCSOLYA
16.00: női 3000 m
HÓDESZKA
19.30: férfi big air döntő
JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
16.40: Egyesült Államok–Finnország
21.10: Svájc–Kanada
B-CSOPORT
12.10: Németország–Japán
14.40: Svédország–Olaszország
MŰKORCSOLYA
19.45: csapat, férfi rövidprogram és jégtánc kűr
SÍFUTÁS
13.00: női 10+10 km tömegrajtos verseny
SÍUGRÁS
18.45: női normálsánc egyéni
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30 és 11.35: női slopestyle selejtező
14.00 és 15.05: férfi slopestyle selejtező
SZÁNKÓ
17.00 és 18.32: férfi egyes 1. és 2. futam
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Európa Top 16-bajnokság, Montreux
FUTSAL
Férfi Európa-bajnokság, Ljubljana
16.00: a 3. helyért
19.30: döntő
JÉGKORONG
Wörthi-tó Kupa, nők (Klagenfurt), 2. forduló
15.00: Magyarország–Norvégia
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: DVSC Schaeffler–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.00: Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–ETO University HT
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC
18.00: FTC-Green Collect–Balatonfüredi KSE
18.00: PLER-Budapest–OTP Bank-Pick Szeged
18.30: Budai Farkasok-Rév–Szigetszentmiklósi KSK
19.00: Liqui Moly NEKA–Carbonex-Komló
NŐI NB I
16.00: NEKA–Kozármisleny KA
18.00: Kisvárda Master Good SE–Váci NKSE
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár
18.00: MVM-OSE Lions–Debreceni EAC
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK
18.00: Atomerőmű SE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
NŐI NB I
17.00: Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda
18.00: TARR KSC Szekszárd–DVTK HUNTHERM
18.00: Vasas Akadémia–NKA Universitas Pécs
18.00: VBW CEKK Cegléd–UNI Győr
19.00: TFSE–Sopron Basket
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE
19.00: MAFC–Kecskeméti RC
19.00: MÁV Előre Foxconn–Swissten Dág KSE
Női Extraliga, alapszakasz, 18. (utolsó) forduló
18.00: Fatum Nyíregyháza–KHG KNRC
TENISZ
Davis-kupa, selejtező, Tatabánya
13.00: Magyarország–Egyesült Államok – élőben az NSO-n!
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE
16.00: Szolnoki Dózsa–KSI SE
17.00: BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd
18.00: One Eger–Metalcom Szentes
FEBRUÁR 8., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
21. FORDULÓ
15.00: Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
NB II
17. FORDULÓ
14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
14.00: Budafoki MTE-Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
15.00: Vasas FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
21. FORDULÓ
15.00: Nice–Monaco
17.15: Angers–Toulouse
17.15: Auxerre–Paris FC
17.15: Le Havre–Strasbourg
20.45: Paris SG–Marseille
HORVÁT 1. HNL
21. FORDULÓ
15.00: Varazdin–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
21. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–RB Leipzig (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
24. FORDULÓ
12.30: Bologna–Parma
15.00: Lecce–Udinese
18.00: Sassuolo–Internazionale
20.45: Juventus–Lazio
SPANYOL LA LIGA
23. FORDULÓ
14.00: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2)
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
ALPESI SÍ
11.30: női lesiklás
CURLING
VEGYES PÁROS
10.05: csoportkör
Norvégia–Csehország
Dél-Korea–Észtország
14.35: Csoportkör
Kanada–Svédország
Nagy-Britannia–Svájc
Egyesült Államok-Észtország
Olaszország–Csehország
19.05: Csoportkör
Egyesült Államok–Svédország
Svájc–Norvégia
Kanada–Dél-Korea
GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 5000 m
HÓDESZKA
9.00: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező és kieséses szakasz
14.29: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő
19.30: női big air selejtező
JÉGKORONG
NŐI TORNA
A-CSOPORT
21.10: Csehország–Finnország
B-CSOPORT
16.40: Franciaország–Svédország
MŰKORCSOLYA
19.30: csapat – páros, női és férfi kűr
SÍFUTÁS
12.30: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám)
SÍLÖVÉSZET
14.05: 4x6 km-es vegyes váltó
SZÁNKÓ
17.00 és 18.34: férfi egyes 3. és 4. futam
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
LX. SUPER BOWL, SAN FRANCISCO
Hétfő, 0.30: New England Patriots–Seattle Seahawks (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
ASZTALITENISZ
Európa Top 16-bajnokság, Montreux
JÉGKORONG
Wörthi-tó Kupa, nők (Klagenfurt), helyosztók
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
12. FORDULÓ, B-CSOPORT
14.00: Sola HK (norvég)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Larvik HK (norvég)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
18.00: Mol Esztergom-Chambray Touraine (francia, rádió: Nemzeti Sportrádió) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness PSE
17.00: Fino Kaposvár–TFSE
Női Extraliga, alapszakasz, 18. (utolsó) forduló
16.00: MÁV Előre Foxconn–MBH-Békéscsaba
18.00: TFSE–Vasas SC
19.00: Újpesti TE–Vasas Óbuda
TENISZ
Davis-kupa, selejtező, Tatabánya
11.00: Magyarország–Egyesült Államok