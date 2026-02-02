Heti program: női vízilabda Eb, téli olimpia, NB I és Super Bowl

FEBRUÁR 2., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

16. FORDULÓ

20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

20.45: Udinese–Roma (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler 2)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.45: Casa Pia–Porto (Tv: Sport1)

SZAÚD-ARÁBIAI BAJNOKSÁG

18.25: Al-Hilal–Al-Ahli (Tv: Spíler 1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Pálya Európa-bajnokság, Konya (Tv: Eurosport2)

Férfi 1 km

14.00: selejtező (Lovassy Patrik Rómeó)

18.30: férfi pontverseny, női kieséses versenyszám, férfi 1 km, női üldözéses csapatverseny, férfi üldözéses csapatverseny

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1017 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

TippmixPro NB I Extraliga, férfiak

20.00: Kecskeméti RC–Debreceni EAC, Kecskemét

TENISZ

ATP 250-es torna, Montpellier

12.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Abu-Dzabi

8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Kolozsvár

10.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Ostrava

10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

VÍZILABDA

Női Európa-bajnokság, Funchal

Helyosztók

A 15. helyért

14.00: Szlovákia–Románia

A 13. helyért

16.00: Svájc–Törökország

A 11. helyért

18.15: Németország–Portugália

A 9. helyért

20.15: Szerbia–Nagy-Britannia

FEBRUÁR 3., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Arsenal–Chelsea (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.30: Reims–Le Mans

21.10: Olympique de Marseille–Rennes

NÉMET KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.45: Bayer Leverkusen–St. Pauli (Tv: Sport2)

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

20.45: Bologna–Milan (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Albacete (II.)–FC Barcelona (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

18.00: a Tour de Hongrie országúti körverseny útvonalbemutató gálája (Budapest, Music Center, IX., Mátyás utca 8.)

KERÉKPÁR

Pálya Európa-bajnokság, Konya

18.30: férfi scratch, férfi egyéni üldözőverseny, női omnium, női sprint

KÉZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ

18.00: Liqui Moly NEKA–Balatonfüredi KSE

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Olympiakosz (görög)

18.30: Anadolu Efes (török)–Valencia (spanyol)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Monaco (francia)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Partizan Beograd (szerb)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Real Madrid (spanyol)

20.30: Barcelona (spanyol)–Fenerbahce (török)

20.30: Bayern München (német)–Paris Basketball (francia)

20.30: Milan (olasz)–Baskonia (spanyol)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.30: MEAFC-Peka Bau–MÁV Előre Foxconn

20.00: Szolnoki RK-SC SI–Vidux-Szegedi RSE

VÍZILABDA

Női Európa-bajnokság, Funchal

Az 5–8. helyért

14.00: Horvátország–Izrael

16.00: Spanyolország–Franciaország

Elődöntő

18.15: Görögország–Magyarország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

20.15: Hollandia–Olaszország

FEBRUÁR 4., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LIGAKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Manchester City–Newcastle United (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

20.30: Lorient–Paris FC

20.30: Lyon–Laval

20.30: Nice–Montpellier

20.30: Toulouse–Amiens

21.00: Troyes–Lens

NÉMET KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.45: Holstein Kiel (II.)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)

OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Internazionale–Torino (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Alavés–Real Sociedad

21.00: Valencia–Athletic Bilbao

ROMÁN SUPERLIGA

25. FORDULÓ

15.00: Metaloglobus Bucuresti–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, Ljubljana, elődöntők

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

CURLING, VEGYES PÁROS

19.05: Csoportkör

Svédország–Dél-Korea

Nagy-Britannia–Norvégia

Kanada–Csehország

Észtország–Svájc

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Pálya Európa-bajnokság, Konya

18.30: női 1 km, női egyéni üldözőverseny, férfi omnium, női pontverseny, férfi sprint

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: DVSC Schaeffler–Alba Fehérvár KC

18.00: Mol Esztergom–Moyra-Budaörs

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–FTC-Rail Cargo Hungaria

18.00: Szombathelyi KKA–Győri Audi ETO KC

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, MÁSODIK CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

K-CSOPORT

19.00: Rostock (német)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

20.00: Zaragoza (spanyol)–DVTK HUNTHERM

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 26. FORDULÓ

20.30: Virtus Bologna (olasz)–ASVEL Villeurbanne (francia)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: TFSE–Vegyész RC Kazincbarcika

Női Challenge Kupa, negyeddöntő, visszavágó

19.00: GEN-I Volley Nova Gorica (szlovén)–KHG KNRC

Női Magyar Kupa, negyeddöntő

1. mérkőzés

18.00: Szent Benedek RA–Vasas Óbuda

Visszavágó

18.00: MBH-Békéscsaba–Újpesti TE

18.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn

TENISZ

Davis-kupa, selejtező, Tatabánya

15.15: az amerikai csapat sajtótájékoztatója

16.15: a magyar csapat sajtótájékoztatója

VÍZILABDA

Női Európa-bajnokság, Funchal, helyosztók

A 7. helyért

18.15: E3-F4 vesztese–F3-E4 vesztese

Az 5. helyért

20.15: E3-F4 győztese–F3-E4 győztese

FEBRUÁR 5., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LEAGUE TWO

31. FORDULÓ

21.00: Accrington–Salford (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Strasbourg–Monaco

OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Sport2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

CURLING, VEGYES PÁROS

10.05: Csoportkör

Nagy-Britannia–Észtország

Svédország–Csehország

Norvégia–Egyesült Államok

Dél-Korea–Olaszország

14.35: Csoportkör

Egyesült Államok–Svájc

Norvégia–Kanada

19.05: Csoportkör

Kanada–Olaszország

Svájc–Dél-Korea

Észtország–Svédország

Csehország–Nagy-Britannia

HÓDESZKA

19.30: férfi big air selejtező

JÉGKORONG

NŐI TORNA

A-CSOPORT

16.40: Egyesült Államok–Csehország

21.10: Finnország–Kanada

B-CSOPORT

12.10: Svédország–Németország

14.40: Olaszország–Franciaország

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Európa Top 16-bajnokság, Montreux, selejtező (Póta Georgina)

JÉGKORONG

Nemzetek Európa Kupa, férfiak (Oslo)

19.00: Norvégia–Magyarország

Wörthi-tó Kupa, nők (Klagenfurt), 1. forduló

16.00: Magyarország–Szlovákia

KERÉKPÁR

Pálya Európa-bajnokság, Konya

14.30: női madison, női keirin, férfi keirin, férfi madison

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: One Veszprém HC–CYEB-Budakalász

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Real Madrid (spanyol)

20.00: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Valencia (spanyol)

20.30: Bayern München (német)–Monaco (francia)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Panathinaikosz (görög)

20.45: Paris Basketball (francia)–Fenerbahce (török)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Dunaújvárosi KSE–MÁV Előre Foxconn

19.30: Swissten Dág KSE–Fino Kaposvár

VÍZILABDA

Női Európa-bajnokság, Funchal

18.15: bronzmérkőzés (Tv: M4 Sport)

20.15: döntő (Tv: M4 Sport)

FEBRUÁR 6., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

21. FORDULÓ

17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

21.00: Leeds United–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

21. FORDULÓ

20.45: Metz–Lille

NÉMET BUNDESLIGA

21. FORDULÓ

20.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ

20.45: Hellas Verona–Pisa

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

21.00: Celta Vigo–Osasuna (Tv: Spíler2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

CURLING

VEGYES PÁROS

10.05: Csoportkör

Svédország–Nagy-Britannia

Olaszország–Svájc

Egyesült Államok–Kanada

14.35: Csoportkör

Csehország–Egyesült Államok

Észtország-Olaszország

Dél-Korea–Nagy-Britannia

Svédország–Norvégia

JÉGKORONG

NŐI TORNA

A-CSOPORT

14.40: Csehország–Svájc

B-CSOPORT

12.10: Franciaország–Japán

MŰKORCSOLYA

9.55: csapat–jégtánc, páros és női rövidprogram

ÜNNEPSÉG

20.00: megnyitó

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Európa Top 16-bajnokság, Montreux

JÉGKORONG

Nemzetek Európai Kupája, Oslo

19.00: Magyarország–Ausztria

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Vasas SC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

17.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–NKA Universitas Pécs

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Sopron KC

18.00: SZTE-Szedeák–Egis Körmend

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 27. FORDULÓ

18.30: Anadolu Efes (török)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.00: ASVEL Villeurbanne (francia)–Milan (olasz)

20.15: Olympiakosz (görög)–Virtus Bologna (olasz)

20.30: Baskonia (spanyol)–Barcelona (spanyol)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Szolnoki RK-SC SI–MEAFC-Peka Bau

TENISZ

Davis-kupa, selejtező, Tatabánya

13.00: sorsolás

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

18.45: UVSE–PannErgy-Miskolci VLC

19.30: VasasPlaket–Semmelweis OSC

FEBRUÁR 7., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

12. FORDULÓ

12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

NB II

17. FORDULÓ

14.00: BVSC-Zugló–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

15.00: Videoton FC Fehérvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

13.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Aston Villa

16.00: Burnley–West Ham United

16.00: Fulham–Everton

16.00: Wolverhampton Wanderers–Chelsea

18.30: Newcastle United–Brentford (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

21. FORDULÓ

17.00: Lens–Rennes

19.00: Brest–Lorient

21.05: Nantes–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

21. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Werder Bremen

15.30: Heidenheim–Hamburg

15.30: Mainz–Augsburg

15.30: St. Pauli–VfB Stuttgart

15.30: Wolfsburg–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

18.30: Borussia Mönchengladbach–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ

18.00: Genoa–Napoli

20.45: Fiorentina–Torino

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Mallorca (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Real Sociedad–Elche (Tv: Spíler2)

ROMÁN SUPERLIGA

26. FORDULÓ

14.00: Csíkszereda–Arad – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

22. FORDULÓ

14.00: Javor–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

19. FORDULÓ

18.00: DAC–Slovan Bratislava – élőben az NSO-n!

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

ALPESI SÍ

11.30: férfi lesiklás

CURLING

VEGYES PÁROS

10.05: csoportkör

Nagy-Britannia–Kanada

Svájc–Svédország

14.35: Csoportkör

Észtország–Norvégia

Csehország–Dél-Korea

Svédország–Olaszország

Nagy-Britannia–Egyesült Államok

19.05: Csoportkör

Dél-Korea–Egyesült Államok

Kanada–Észtország

Csehország–Svájc

Norvégia–Olaszország

GYORSKORCSOLYA

16.00: női 3000 m

HÓDESZKA

19.30: férfi big air döntő

JÉGKORONG

NŐI TORNA

A-CSOPORT

16.40: Egyesült Államok–Finnország

21.10: Svájc–Kanada

B-CSOPORT

12.10: Németország–Japán

14.40: Svédország–Olaszország

MŰKORCSOLYA

19.45: csapat, férfi rövidprogram és jégtánc kűr

SÍFUTÁS

13.00: női 10+10 km tömegrajtos verseny

SÍUGRÁS

18.45: női normálsánc egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.30 és 11.35: női slopestyle selejtező

14.00 és 15.05: férfi slopestyle selejtező

SZÁNKÓ

17.00 és 18.32: férfi egyes 1. és 2. futam

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Európa Top 16-bajnokság, Montreux

FUTSAL

Férfi Európa-bajnokság, Ljubljana

16.00: a 3. helyért

19.30: döntő

JÉGKORONG

Wörthi-tó Kupa, nők (Klagenfurt), 2. forduló

15.00: Magyarország–Norvégia

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: DVSC Schaeffler–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.00: Győri Audi ETO KC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–ETO University HT

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC

18.00: FTC-Green Collect–Balatonfüredi KSE

18.00: PLER-Budapest–OTP Bank-Pick Szeged

18.30: Budai Farkasok-Rév–Szigetszentmiklósi KSK

19.00: Liqui Moly NEKA–Carbonex-Komló

NŐI NB I

16.00: NEKA–Kozármisleny KA

18.00: Kisvárda Master Good SE–Váci NKSE

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár

18.00: MVM-OSE Lions–Debreceni EAC

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK

18.00: Atomerőmű SE–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

NŐI NB I

17.00: Csata TKK–ELTE BEAC Újbuda

18.00: TARR KSC Szekszárd–DVTK HUNTHERM

18.00: Vasas Akadémia–NKA Universitas Pécs

18.00: VBW CEKK Cegléd–UNI Győr

19.00: TFSE–Sopron Basket

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE

19.00: MAFC–Kecskeméti RC

19.00: MÁV Előre Foxconn–Swissten Dág KSE

Női Extraliga, alapszakasz, 18. (utolsó) forduló

18.00: Fatum Nyíregyháza–KHG KNRC

TENISZ

Davis-kupa, selejtező, Tatabánya

13.00: Magyarország–Egyesült Államok – élőben az NSO-n!

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

12.00: FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE

16.00: Szolnoki Dózsa–KSI SE

17.00: BVSC-Manna ABC–EPS-Honvéd

18.00: One Eger–Metalcom Szentes

FEBRUÁR 8., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

21. FORDULÓ

15.00: Puskás Akadémia FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

NB II

17. FORDULÓ

14.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

14.00: Budafoki MTE-Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

14.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

15.00: Vasas FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

25. FORDULÓ

15.00: Brighton & Hove Albion–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

21. FORDULÓ

15.00: Nice–Monaco

17.15: Angers–Toulouse

17.15: Auxerre–Paris FC

17.15: Le Havre–Strasbourg

20.45: Paris SG–Marseille

HORVÁT 1. HNL

21. FORDULÓ

15.00: Varazdin–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

21. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–RB Leipzig (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Hoffenheim (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

24. FORDULÓ

12.30: Bologna–Parma

15.00: Lecce–Udinese

18.00: Sassuolo–Internazionale

20.45: Juventus–Lazio

SPANYOL LA LIGA

23. FORDULÓ

14.00: Alavés–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Levante (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2)

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

ALPESI SÍ

11.30: női lesiklás

CURLING

VEGYES PÁROS

10.05: csoportkör

Norvégia–Csehország

Dél-Korea–Észtország

14.35: Csoportkör

Kanada–Svédország

Nagy-Britannia–Svájc

Egyesült Államok-Észtország

Olaszország–Csehország

19.05: Csoportkör

Egyesült Államok–Svédország

Svájc–Norvégia

Kanada–Dél-Korea

GYORSKORCSOLYA

16.00: férfi 5000 m

HÓDESZKA

9.00: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, selejtező és kieséses szakasz

14.29: női és férfi párhuzamos óriás-műlesiklás, döntő

19.30: női big air selejtező

JÉGKORONG

NŐI TORNA

A-CSOPORT

21.10: Csehország–Finnország

B-CSOPORT

16.40: Franciaország–Svédország

MŰKORCSOLYA

19.30: csapat – páros, női és férfi kűr

SÍFUTÁS

12.30: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám)

SÍLÖVÉSZET

14.05: 4x6 km-es vegyes váltó

SZÁNKÓ

17.00 és 18.34: férfi egyes 3. és 4. futam

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

LX. SUPER BOWL, SAN FRANCISCO

Hétfő, 0.30: New England Patriots–Seattle Seahawks (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

ASZTALITENISZ

Európa Top 16-bajnokság, Montreux

JÉGKORONG

Wörthi-tó Kupa, nők (Klagenfurt), helyosztók

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

12. FORDULÓ, B-CSOPORT

14.00: Sola HK (norvég)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1, rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Larvik HK (norvég)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

18.00: Mol Esztergom-Chambray Touraine (francia, rádió: Nemzeti Sportrádió) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness PSE

17.00: Fino Kaposvár–TFSE

Női Extraliga, alapszakasz, 18. (utolsó) forduló

16.00: MÁV Előre Foxconn–MBH-Békéscsaba

18.00: TFSE–Vasas SC

19.00: Újpesti TE–Vasas Óbuda

TENISZ

Davis-kupa, selejtező, Tatabánya

11.00: Magyarország–Egyesült Államok