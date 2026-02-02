Nemzeti Sportrádió

Rekordáron kelt el Novak Djokovics egyik nagy diadalt hozó teniszütője

2026.02.02. 10:13
Novak Djokovics és az ütője a 2012-es melbourne-i finálé utolsó labdamenete után (Fotó: Getty Images)
Rekordot jelentő 540 ezer dollárt fizettek egy árverésen Novak Djokovicsnak azért a teniszütőjéért, amellyel nyert a 2012-es Australian Openen.

Az SCP Auctions árveréséről beszámoló ESPN szerint ekkora összegért egyetlen más ütő sem kelt el korábban az aukciós eseményeken.

Az előző árverési csúcsot 2025-ben állították fel: a spanyol Carlos Alcaraz által a 2023-as wimbledoni döntőben Novak Djokovics legyőzésekor használt ütő 173 ezer dollárért talált gazdára.

A 2012-es melbourne-i Grand Slam-torna csaknem hat órán át tartó fináléjában a szerb teniszező a spanyol Rafael Nadalt győzte le.

A Djokovics–Alcaraz csata az idei Australian Openen is létrejött: a férfi egyes vasárnapi döntőjében a 22 éves spanyol négy játszmában nyert a Melbourne-ben előzőleg tíz alkalommal is diadalmaskodó 38 esztendős szerb ellen, aki így változatlanul 24 elsőséggel vezeti a GS-tornagyőztesek örökranglistáját.

(MTI)

 

 

