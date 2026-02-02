Rekordáron kelt el Novak Djokovics egyik nagy diadalt hozó teniszütője

Az SCP Auctions árveréséről beszámoló ESPN szerint ekkora összegért egyetlen más ütő sem kelt el korábban az aukciós eseményeken.

Az előző árverési csúcsot 2025-ben állították fel: a spanyol Carlos Alcaraz által a 2023-as wimbledoni döntőben Novak Djokovics legyőzésekor használt ütő 173 ezer dollárért talált gazdára.

A 2012-es melbourne-i Grand Slam-torna csaknem hat órán át tartó fináléjában a szerb teniszező a spanyol Rafael Nadalt győzte le.

A Djokovics–Alcaraz csata az idei Australian Openen is létrejött: a férfi egyes vasárnapi döntőjében a 22 éves spanyol négy játszmában nyert a Melbourne-ben előzőleg tíz alkalommal is diadalmaskodó 38 esztendős szerb ellen, aki így változatlanul 24 elsőséggel vezeti a GS-tornagyőztesek örökranglistáját.

(MTI)