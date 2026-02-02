Férfi kosárlabda: gyűjti a skalpokat a DEAC

Pethő Ákos szerint vannak még olyan játékelemek, amelyekben bőven tudnak javulni (Fotó: MKOSZ)

KÖZEL VOLT a DEAC a rendes játékidő végén is ahhoz, hogy megnyerje a Falco elleni bajnoki mérkőzését, de öt másodperccel a vége előtt Perl Zoltán még megmentette a szombathelyieket, sikerült kicsikarnia a hosszabbítást. A ráadás öt percében viszont végig a hazaiak vezettek és nyertek is, ezzel negyedikek a tabellán, ugyanolyan mérleggel – 11 győzelemmel, 7 vereséggel –, mint a Kaposvár.

„Két hete már az Alba ellen is jól játszottunk és nyertünk, hosszabb ideje éreztem, hogy tudunk nagy skalpokat szerezni – mondta lapunknak Pethő Ákos, a DEAC vezetőedzője. – Nagyon szépen összeállt a csapat, visszaköszön a munka, amit az elmúlt hónapokban végeztünk. Remekül tudjuk hasznosítani a meccseken azokat a játékkapcsolatokat, amelyek edzéseken kialakultak, és a védekezésre is tudunk építeni.”

Az edző hangsúlyozta, hogy a klub akadémiájának növendékei mellé igyekeztek a koncepció alapján olyan játékosokat találni, akik a tapasztalatukkal tudnak segíteni. Marcus Tyus, Pongó Máté vagy éppen Bojan Szubotics tökéletes erre a szerepre, a szintén jól teljesítő Trey Wade-ben és Mócsán Bálintban pedig még van fejlődési lehetőség. A DEAC jelenleg negyedik a tabellán, miközben a bajnokság előtt nem sokan jósolták volna, hogy érem közelbe kerülhet. Nyolc fordulóval az alapszakasz zárása előtt viszont ezzel az eshetőséggel is számolni kell.

„Szerintem korai még erről beszélni. A következő nyolc meccsünkből ötöt idegenben játszunk, és azért vendégként eddig nem mindig tudtuk azt a szintet hozni, amit itthon. A folytatásban a hazai pályánkat védeni kell, idegenben viszont fel kell javulni, de látni kell azt is, hogy előttünk és mögöttünk is vannak olyan együttesek, amelyeknek mások a lehetőségei. Ilyen például a Paks, ahol megjött az ötödik légiós, de máshol is cserélgetik a külföldieket. A mérkőzéseink kétharmadát eddig megnyertük, erre büszkének kell lennünk, de továbbra is mérkőzésről mérkőzésre haladunk. Benne van a csapatban, hogy végigvigyük így az idényt, sőt még vannak olyan területek, ahol bőven javulhatunk” – mondta még Pethő Ákos.