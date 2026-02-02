Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda: gyűjti a skalpokat a DEAC

BOBORY BALÁZSBOBORY BALÁZS
Vágólapra másolva!
2026.02.02. 09:50
Címkék
Pethő Ákos kosárlabda DEAC
A Falcót hosszabbításban legyőző debreceniek nem először bizonyították, hogy bárkire veszélyesek lehetnek ebben az idényben.
Pethő Ákos szerint vannak még olyan játékelemek, amelyekben bőven tudnak javulni (Fotó: MKOSZ)

KÖZEL VOLT a DEAC a rendes játékidő végén is ahhoz, hogy megnyerje a Falco elleni bajnoki mérkőzését, de öt másodperccel a vége előtt Perl Zoltán még megmentette a szombathelyieket, sikerült kicsikarnia a hosszabbítást. A ráadás öt percében viszont végig a hazaiak vezettek és nyertek is, ezzel negyedikek a tabellán, ugyanolyan mérleggel – 11 győzelemmel, 7 vereséggel –, mint a Kaposvár.

„Két hete már az Alba ellen is jól játszottunk és nyertünk, hosszabb ideje éreztem, hogy tudunk nagy skalpokat szerezni – mondta lapunknak Pethő Ákos, a DEAC vezetőedzője.  – Nagyon szépen összeállt a csapat, visszaköszön a munka, amit az elmúlt hónapokban végeztünk. Remekül tudjuk hasznosítani a meccseken azokat a játékkapcsolatokat, amelyek edzéseken kialakultak, és a védekezésre is tudunk építeni.”

Az edző hangsúlyozta, hogy a klub akadémiájának növendékei mellé igyekeztek a koncepció alapján olyan játékosokat találni, akik a tapasztalatukkal tudnak segíteni. Marcus Tyus, Pongó Máté vagy éppen Bojan Szubotics tökéletes erre a szerepre, a szintén jól teljesítő Trey Wade-ben és Mócsán Bálintban pedig még  van fejlődési lehetőség.  A DEAC jelenleg negyedik a tabellán, miközben a bajnokság előtt nem sokan jósolták volna, hogy érem közelbe kerülhet. Nyolc fordulóval az alapszakasz zárása előtt viszont ezzel az eshetőséggel is számolni kell. 

 „Szerintem korai még erről beszélni. A következő nyolc meccsünkből ötöt idegenben játszunk, és azért vendégként eddig nem mindig tudtuk azt a szintet hozni, amit itthon. A folytatásban a hazai pályánkat védeni kell, idegenben viszont fel kell javulni, de látni kell azt is, hogy előttünk és mögöttünk is vannak olyan együttesek, amelyeknek mások a lehetőségei. Ilyen például a Paks, ahol megjött az ötödik légiós, de máshol is cserélgetik a külföldieket. A mérkőzéseink kétharmadát eddig megnyertük, erre büszkének kell lennünk, de továbbra is mérkőzésről mérkőzésre haladunk. Benne van a csapatban, hogy végigvigyük így az idényt, sőt még vannak olyan területek, ahol bőven javulhatunk”  – mondta még Pethő Ákos.

 

Pethő Ákos kosárlabda DEAC
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: harmadik lett az U16-os fiúválogatott a Szent István-kupán

Utánpótlássport
16 órája

Kosárlabda: az U16-os fiúk kikaptak a finnektől a Szent István-kupán

Utánpótlássport
2026.01.31. 20:40

Férfi kosárlabda Euroliga: olasz spanyol, szerb és görög győzelem

Kosárlabda
2026.01.30. 23:03

Kosárlabda: újabb győzelem az U16-osoktól a Szent István-kupán

Utánpótlássport
2026.01.30. 20:36

Kosár: „Szeretnék a nagycsapatok ellen is bizonyítani” – Drahos Leila

Utánpótlássport
2026.01.29. 19:51

Kosár: fölényes sikerrel kezdtek az U16-os fiúk a Szent István-kupát

Utánpótlássport
2026.01.29. 16:21

Kosárlabda: Flasár Botond és Varga Ferenc is szintet lépett a DEAC-ban

Utánpótlássport
2026.01.26. 13:24

Erste Liga: öt gólt szerezve nyert a ligaelső Brassó, Gyergyóban maradt alul a DEAC

Jégkorong
2026.01.23. 20:13
Ezek is érdekelhetik