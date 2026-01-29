Arina Szabalenka sorozatban negyedszer döntős az Australian Openen

Ezúttal a nők kerülhettek a középpontba az Australian Openen, még akkor is, ha lejátszották a férfi páros elődöntőjét is csütörtökön. Azt már Madison Keys kiesésével tudhattuk, hogy idén nem lesz címvédés Melbourne-ben, az amerikait kiütő honfitársa, Jessica Pegula viszont bekerült a legjobb négy közé, s az esti program második mérkőzésén a kazah Jelena Ribakinával találkozik az elődöntőben. Sem ők, sem az ukrán Elina Szvitolina nem nyert korábban AO-t, ez a versenyben maradtak közül egyedül a fehérorosz Arina Szabalenkának sikerült, méghozzá 2023-ban és 2024-ben. Szvitolina különleges támogatást kapott a páholyából, hiszen ott ült férje, az idei év végén visszavonuló francia csillag, Gaël Monfils. Szabalenka elmondhatja magáról, hogy 1988 óta ő a harmadik, aki nyolc egymást követő kemény pályás Grand Slamen bejutott a legjobb négy közé Lindsay Davenport és Martina Hingis után.

Mindketten szettveszteség nélkül küzdötték el magukat idáig, de az első break után látszott, ez a szép sorozat Szvitolinánál szakad majd meg. Próbálta tartani a lépést Szabalenka agresszív teniszével, ám nem volt rá képes, csaknem dupla breakhátrányba került. A fehérorosz játékos pontos volt, rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban, kevesebbet üti a labdát világgá, ennek köszönhetően a vártnál is simábban 6:2-re hozta az első felvonást.

Váratlan fordulatként viszont breakkel kezdte a második szettet az ukrán, akinek becsületére váljék, mindent beleadott, hogy szorossá tegye a találkozót. „Go Arina, it's your arena" – mondta valaki a Rod Laver Arena lelátójáról, de az állítás nem biztos, hogy megállta a helyét, sokan szurkoltak Szvitolinának is.

Szabalenka visszajött 1:2-nél, majd a top 10-be a jövő héten visszatérő Szvitolina egy kettős hiba miatt is 3:2-nél újra elbukta a szerváját. A második szettben 5:2-nél előre kiírták és bemondták, hogy senki ne lepődjön meg, a mérkőzés végén nem lesz kézfogás a felek között – az orosz–ukrán háború kirobbanása óta az ukrán teniszezők nem fognak kezet a hálónál orosz és fehérorosz ellenfeleikkel.

Szabalenka új labdákkal szerválhatta ki a meccset, ütőt is cseréltek a játékosok. Szvitolina az első két pontnál nem tudott a pályára fogadni, aztán viszont Szabalenka emelte ki a labdát az alapvonalon túlra. Fogadhatatlan szervával mérkőzéslabdához jutott, s gyorsan le is zárta a találkozót – sorozatban a negyedik Australian Open-fináléját játszhatja, erre korábban csupán Hingis volt képes.

Szvitolina a sajtótájékoztatón elismerte, még elég sok munkát kell elvégeznie, hogy felvegye a versenyt a legjobbakkal.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES

ELŐDÖNTŐ

Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Szvitolina (ukrán, 12.) 6:2, 6:3