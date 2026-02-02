Hosszabbított Afrika-bajnok beállójával a Veszprém – hivatalos

A One Veszprém hétfői közleménye szerint a klub a játékossal közösen úgy döntött, hogy aktiválja a szerződésben szereplő hosszabbítása opciót, így Ahmed Adel megállapodása már 2027 nyaráig érvényes.

„A következő idény kulcsembereinek többségét már ismerjük, hozzájuk keressük azokat, akik a legtöbbet tudják segíteni az adott poszton. Már korábban bejelentettük, az ősszel az olimpiai bajnok és világbajnok Lukas Jörgensen csatlakozik hozzánk, neki, valamint Dragan Pechmalbecnek lehet támasza Ahmed Adel. Nagy alázattal dolgozik, egyre jobban illeszkedik Xavi Pascual rendszerébe, biztos vagyok benne, hogy erősségünk lesz a jövőben is” – fogalmazott Bartha Csaba, a Veszprém vezérigazgatója.