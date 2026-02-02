Nemzeti Sportrádió

Hosszabbított Afrika-bajnok beállójával a Veszprém – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.02. 10:30
Továbbra is bíznak Ahmed Adelben a veszprémiek (Fotó: Szabó Miklós)
One Veszprém HC Ahmed Adel szerződéshosszabbítás
A férfi kézilabda NB I-ben címvédő One Veszprém HC hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződést hosszabbított egyiptomi válogatott beállójával, Ahmed Adellel.

A One Veszprém hétfői közleménye szerint a klub a játékossal közösen úgy döntött, hogy aktiválja a szerződésben szereplő hosszabbítása opciót, így Ahmed Adel megállapodása már 2027 nyaráig érvényes.

„A következő idény kulcsembereinek többségét már ismerjük, hozzájuk keressük azokat, akik a legtöbbet tudják segíteni az adott poszton. Már korábban bejelentettük, az ősszel az olimpiai bajnok és világbajnok Lukas Jörgensen csatlakozik hozzánk, neki, valamint Dragan Pechmalbecnek lehet támasza Ahmed Adel. Nagy alázattal dolgozik, egyre jobban illeszkedik Xavi Pascual rendszerébe, biztos vagyok benne, hogy erősségünk lesz a jövőben is” – fogalmazott Bartha Csaba, a Veszprém vezérigazgatója.

Kézilabda
Tegnap, 9:29

Afrika-bajnokság: Xavi Pascuallal és négy veszprémi légióssal tornagyőztes Egyiptom

A bajnokcsapat keretében ott volt Ahmed Adel, Ahmed Hesam, Ali Zein és Jehia el-Dera is, Tunézia szinte esélyt sem kapott.

Adelnek a 2025–2026-os az első idénye veszprémiként, ő a Bajnokok Ligája-kiírás harmadik legeredményesebbje a házi góllövőlistán. Az elmúlt hétvégén megnyerte az Afrika-bajnokságot az egyiptomi válogatottal – három klubtársával és Pascual mesterrel egyetemben.

