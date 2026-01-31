Vasárnapi sportműsor: Izrael ellen az elődöntőért a női póló Eb-n

FEBRUÁR 1., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

20. FORDULÓ

12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

NB II

16. FORDULÓ

14.00: Szentlőrinc–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

14.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

14.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

15.00: FC Ajka–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

15.00: Aqvital FC Csákvár–Vasas FC – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–Brentford

15.00: Manchester United–Fulham (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham Forest–Crystal Palace

17.30: Tottenham Hotspur–Manchester City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

20. FORDULÓ

15.00: Lyon–Lille

17.15: Angers–Metz

17.15: Nice–Brest

17.15: Toulouse–Auxerre

20.45: Strasbourg–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Heidenheim (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.30: Hertha BSC–Darmstadt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

12.30: Torino–Lecce (Tv: Match4)

15.00: Como–Atalanta (Tv: Match4)

18.00: Cremonese–Internazionale

20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

14.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Betis–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

ROMÁN LIGA 1

24. FORDULÓ

19.00: FCSB–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

21. FORDULÓ

15.00: TSC–Vojvodina – élőben az NSO-n!

TÖRÖK BAJNOKSÁG

18.00: Galatasaray–Kayserispor (Tv: Sport2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

18.25: Al-Ittihad–Al-Nadzsma (Tv: Spíler1)

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ

16.00: Portugália–Belgium, Ljubljana

19.30: Spanyolország–Olaszország, Ljubljana

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

10.45: világkupa, férfiak, lesiklás, Crans-Montana (Tv: Eurosport2)

ATLÉTIKA

Indoor Tour, Gold-sorozat

22.00: Millrose Games, New York

AUTÓSPORT

Hétfő, 2.00: NASCAR Cup Series, Cook Out Clash, Winston-Salem (Tv: Arena4)

DARTS

World Masters, Milton Keynes

14.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)

20.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport1)

ÉSZAKI ÖSSZETETT

10.05: világkupa, nők, HS 109, Seefeld (Tv: Eurosport2)

GOLF

PGA TOUR

21.15: Farmers Insurance Open, San Diego, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

A 3. HELYÉRT

13.30: DVTK Jegesmedvék–FEHA 19

DÖNTŐ

17.00: Hydro Fehérvár AV 19–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió)

KERÉKPÁR

Terepkerékpáros-világbajnokság, Hulst

13.00: U23-as női verseny (Tv: Duna World/M4 Sport+)

15.00: férfiverseny (Tv: Eurosport2)

Pálya Európa-bajnokság, Konya

13.30: férfi csapatsprint (Magyarország) (Tv: Eurosport2, 16.50-tól)

19.00: női scratch, férfi kieséses versenyszám, női csapatsprint, férfi csapatsprint

Országúti kerékpár

12.30: Trofeo Palma, férfiak, Mallorca (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, HERNING

A 3. HELYÉRT

15.15: Izland–Horvátország (Tv: M4 Sport+)

DÖNTŐ

18.00: Dánia–Németország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

15.00: Szombathelyi KKA–FTC-Rail Cargo Hungaria

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Boston Celtics–Milwaukee Bucks (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas SC

SZNÚKER

German Masters, Berlin

Döntő

14.00 és 20.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

Férfi egyes, döntő

9.30: Carlos Alcaraz (spanyol)–Novak Djokovics (szerb) (Tv: Eurosport1) – élőben az NSO-n!

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ, 2. FORDULÓ

AZ 1–8. HELYÉRT

E-CSOPORT

16.30: Olaszország–Franciaország

19.45: Görögország–Horvátország

F-CSOPORT

18.00: MAGYARORSZÁG–Izrael – élőben az NSO-n!

21.15: Hollandia–Spanyolország

A 9–16. HELYÉRT

G-CSOPORT

10.00: Szlovákia–Törökország

13.15: Németország–Szerbia

H-CSOPORT

11.30: Románia–Svájc

14.45: Portugália–Nagy-Britannia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Kovács Erika, Szőke Viktória, Gyurta Gergely. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Hétvégi sportesemények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó NB I 20. fordulójáról és a férfi kézilabda Eb éremcsatáiról

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika. Vízilabda, Katona László Funchalból, a női Eb helyszínéről

9.00: Mentorprogram indul a fiatal úszóknak, vendég: Rasovszky Kristóf nyílt vízi olimpiai bajnok

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Olasz Gergő

12.45: Labdarúgás, élő közvetítés a DVTK–Kisvárda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc

15.15: Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Ferencváros NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

17.00: Jégkorong, élő közvetítés a Magyar Kupa-döntőről. Kommentátor: Erdei Márk, Szalai Kristóf

17.20: Nemzeti sportkrónika

18.00: Vízilabda, élő közvetítés a Magyarország–Izrael női Eb-középdöntőről. Kommentátor: Katona László. Kézilabda, élő közvetítés a Dánia–Németország férfi

Eb-döntőről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

19.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Zalaegerszeg–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág