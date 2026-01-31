Vasárnapi sportműsor: Izrael ellen az elődöntőért a női póló Eb-n
FEBRUÁR 1., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
20. FORDULÓ
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
NB II
16. FORDULÓ
14.00: Szentlőrinc–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
14.00: Békéscsaba 1912 Előre–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
14.00: Karcagi SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
14.00: Tiszakécskei LC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
15.00: FC Ajka–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
15.00: Aqvital FC Csákvár–Vasas FC – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–Brentford
15.00: Manchester United–Fulham (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham Forest–Crystal Palace
17.30: Tottenham Hotspur–Manchester City (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ
15.00: Lyon–Lille
17.15: Angers–Metz
17.15: Nice–Brest
17.15: Toulouse–Auxerre
20.45: Strasbourg–Paris SG
NÉMET BUNDESLIGA
20. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Heidenheim (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.30: Hertha BSC–Darmstadt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
12.30: Torino–Lecce (Tv: Match4)
15.00: Como–Atalanta (Tv: Match4)
18.00: Cremonese–Internazionale
20.45: Parma–Juventus (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
14.00: Real Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Betis–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Getafe–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
ROMÁN LIGA 1
24. FORDULÓ
19.00: FCSB–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
21. FORDULÓ
15.00: TSC–Vojvodina – élőben az NSO-n!
TÖRÖK BAJNOKSÁG
18.00: Galatasaray–Kayserispor (Tv: Sport2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
18.25: Al-Ittihad–Al-Nadzsma (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
16.00: Portugália–Belgium, Ljubljana
19.30: Spanyolország–Olaszország, Ljubljana
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
10.45: világkupa, férfiak, lesiklás, Crans-Montana (Tv: Eurosport2)
ATLÉTIKA
Indoor Tour, Gold-sorozat
22.00: Millrose Games, New York
AUTÓSPORT
Hétfő, 2.00: NASCAR Cup Series, Cook Out Clash, Winston-Salem (Tv: Arena4)
DARTS
World Masters, Milton Keynes
14.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)
20.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport1)
ÉSZAKI ÖSSZETETT
10.05: világkupa, nők, HS 109, Seefeld (Tv: Eurosport2)
GOLF
PGA TOUR
21.15: Farmers Insurance Open, San Diego, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA
A 3. HELYÉRT
13.30: DVTK Jegesmedvék–FEHA 19
DÖNTŐ
17.00: Hydro Fehérvár AV 19–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió)
KERÉKPÁR
Terepkerékpáros-világbajnokság, Hulst
13.00: U23-as női verseny (Tv: Duna World/M4 Sport+)
15.00: férfiverseny (Tv: Eurosport2)
Pálya Európa-bajnokság, Konya
13.30: férfi csapatsprint (Magyarország) (Tv: Eurosport2, 16.50-tól)
19.00: női scratch, férfi kieséses versenyszám, női csapatsprint, férfi csapatsprint
Országúti kerékpár
12.30: Trofeo Palma, férfiak, Mallorca (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, HERNING
A 3. HELYÉRT
15.15: Izland–Horvátország (Tv: M4 Sport+)
DÖNTŐ
18.00: Dánia–Németország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
15.00: Szombathelyi KKA–FTC-Rail Cargo Hungaria
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
21.30: Boston Celtics–Milwaukee Bucks (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas SC
SZNÚKER
German Masters, Berlin
Döntő
14.00 és 20.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
Férfi egyes, döntő
9.30: Carlos Alcaraz (spanyol)–Novak Djokovics (szerb) (Tv: Eurosport1) – élőben az NSO-n!
VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ, 2. FORDULÓ
AZ 1–8. HELYÉRT
E-CSOPORT
16.30: Olaszország–Franciaország
19.45: Görögország–Horvátország
F-CSOPORT
18.00: MAGYARORSZÁG–Izrael – élőben az NSO-n!
21.15: Hollandia–Spanyolország
A 9–16. HELYÉRT
G-CSOPORT
10.00: Szlovákia–Törökország
13.15: Németország–Szerbia
H-CSOPORT
11.30: Románia–Svájc
14.45: Portugália–Nagy-Britannia
