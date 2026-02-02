Nemzeti Sportrádió

Visszatért a jégre Kamila Valijeva orosz műkorcsolyázó

2026.02.02. 10:19
Kamila Valijeva (Fotó: Getty Images)
Címkék
műkorcsolya dopping Kamila Valijeva
Egy sikeres és egy sikertelen gyakorlattal tért vissza a jégre Kamila Valijeva orosz műkorcsolyázó, akinek decemberben járt le a doppingvétség miatti eltiltása.

A 19 éves sportoló szombaton remekelt az orosz bajnokságon, vasárnap viszont a másfél perces gyakorlata során egyszer megbotlott, egyszer elesett, egy kombinációt pedig elrontott, így nem jutott a fináléba. Ennek ellenére a szurkolók a nevét viselő transzparenseket lengettek, majd több tucat plüssállatot dobtak a jégre.

Valijeva a 2022-es pekingi téli olimpián első nőként teljesített négyfordulatos ugrást a csapatverseny során. Egy nappal később azonban kiderült, hogy a trimetazidin-tesztje pozitív lett 2021 decemberében az orosz bajnokságon. 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezte neki, hogy a pozitív minta ellenére részt vegyen az egyéni versenyeken – amelyen eredetileg negyedik lett –, de közölte, hogy a csapatverseny érmét addig nem osztják ki, amíg ügyét nem rendezik. Az orosz csapatot végül megfosztották az aranyéremtől, Valijevát pedig fellebbezések és hosszas jogi huzavona után a nemzetközi Sportdöntőbíróság doppingvétség miatt 2024. január 29-én kizárta a versenyből, helybenhagyva a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség négyéves, 2021. december 25-től számított eltiltását. 

A fegyelmi ítélet nyomán megfosztották a 2022-es Európa-bajnokságon szerzett aranyérmétől.

 

