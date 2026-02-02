Vízilabda: pécsi bravúr az UVSE otthonában a fiú ifjúsági bajnokságban

Vasárnap kezdetét vette a felsőházi rájátszás a korosztályos fiú országos vízilabda-bajnokságokban. A versenykiírás szerint az alapszakaszban résztvevő 16 csapat egyfordulós körmérkőzést játszott egymással, majd a felsőházban a legjobb 12 klub folytatja a küzdelmeket. A felső- és az alsóház mezőnye a három országos bajnoki korosztály (ifjúsági, serdülő, gyermek) összevont eredménye alapján lett kialakítva. Utóbbi azért is fontos tény az első felsőházi játéknaphoz kapcsolódóan, mert az ifik között bravúros győzelemmel kezdő Pécsi Sportiskola, ha csak ezt a korosztályt nézzük, akkor az alapszakaszban elért 13. helyével éppen lecsúszott volna a legjobbak közötti folytatásról.

Az összesített eredmények alapján aztán végül a Pécs is felsőházas lett, és

az ifjúsági csapat vasárnap az alapszakaszban első UVSE otthonából vitt el két pontot, miután a 11–11-es rendes játékidőt követően megnyerte az ötmérespárbajt (3–4).

Az ifjúsági bajnokságban a címvédő Ferencváros magabiztos, 18–4-es Vasas elleni sikerrel kezdte a felsőház küzdelmeit. Az FTC-ben az a Csiszár Márton volt a legeredményesebb a 4 góljával, aki ikertestvérével, Dániellel ezen évad előtt tért vissza Magyarországra az olasz Como Nuoto együttesétől. A népligetiek csapatából egyébként tizenegy különböző játékos szerzett gólt, miközben a hazai védekezés olyannyira jól működött, hogy a második félidőben nem talált kapuba a vendéggárda.

A KSI is hozta a kötelező a Szentes ellen. A sportiskolások 18–8-ra nyerték meg a mérkőzést, a Semmelweis OSC a Szolnok otthonában aratott 14–10-es győzelmet, míg az Eger a BVSC-Zugló vendégeként győzött 15–11-re.

A KSI magabiztos sikerrel kezdte a felsőházat Fotó: Palágyi Barbara

A Budapesti Honvéd jól kezdett otthoni környezetben az alapszakaszban második Szegedet fogadva, ám a hazai csapat 5–2-es vezetése után

a szegediek egy 10–2-es etappal rukkoltak ki,

és végül 12–9-re nyerték meg a találkozót.

A múlt hét végén kezdetét vette a Komjádi-kupa is, amelynek idei kiírásában 2003-ban vagy később után született játékosok játszhatnak. Több ifjúsági játékos is érintett volt a torna csoportkörében, így az ifi bajnokság felsőházának 1. fordulójában született eredményeket ez a tény is befolyásolhatta.

(Kiemelt képünkön: a Pécs az UVSE otthonában ért el bravúrt Forrás: PSN Zrt./Facebook)