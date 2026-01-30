Nemzeti Sportrádió

Kilencedik edzőjétől köszönt el a 23 éves Grand Slam-bajnok

2026.01.30. 09:48
Emma Raducanu ismét edzőt váltott (Fotó: Getty Images)
Australian Open tenisz Francis Roig Emma Raducanu
Az Australian Open után már nem dolgozik együtt Emma Raducanu és teniszedzője, Francis Roig.

Az első számú brit teniszező, Emma Raducanu a második körben esett ki az Australian Openen, miután két szettben kikapott a már osztrák színekben szereplő Anastasia Potapovától.

A 23 éves Raducanu nem sokkal a kiesést követően az Instagramon köszönt el edzőjétől, Francis Roigtól.

„Köszönöm az együtt töltött időt. Több voltál számomra, mint egy edző, és örömmel fogok visszaemlékezni a pályán és az azon kívül töltött pillanatokra. Bár úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk a közös munkát, kérlek, tudd, hogy nagyon hálás vagyok mindenért, amit tanítottál nekem.”

Roig korábban Rafael Nadal edzője volt, a spanyol klasszis 22 Grand Slam-elsőségéből 16-ot is Roiggal dolgozva ért el. A BBC szerint a brit teniszezővel azonban nem volt súrlódásmentes a közös munka.

A 2021-ben US Open-győztes Raducanu 2025 augusztusa óta dolgozott együtt Roiggal, aki már a kilencedik edzője volt. Raducanu legközelebb a február 1. és 7. között zajló kolozsvári tenisztornán lép pályára.

 

