Udvardy Panna négy helyet javított a teniszezők világranglistáján

Udvardy Panna négy helyet javított és már 91. a női teniszezők világranglistáján, melyen továbbra is három magyar szerepel a legjobb száz között.
Az elmúlt időszakban kiválóan játszó magyar játékos alig egy hete megnyerte a Buenos Aires-i viadalt, amivel visszajutott a százba, a múlt héten pedig a quitói viadalon a negyeddöntőig jutott.
A magyarok közül továbbra is a változatlanul a 75. Bondár Anna áll a legelőkelőbb helyen, míg Gálfi Dalma egy helyet visszacsúszva a 99.
