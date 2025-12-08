Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna négy helyet javított a teniszezők világranglistáján

2025.12.08. 08:56
Udvardy Panna négy helyet javított (Fotó: Getty Images)
Udvardy Panna négy helyet javított és már 91. a női teniszezők világranglistáján, melyen továbbra is három magyar szerepel a legjobb száz között.

Az elmúlt időszakban kiválóan játszó magyar játékos alig egy hete megnyerte a Buenos Aires-i viadalt, amivel visszajutott a százba, a múlt héten pedig a quitói viadalon a negyeddöntőig jutott.

A magyarok közül továbbra is a változatlanul a 75. Bondár Anna áll a legelőkelőbb helyen, míg Gálfi Dalma egy helyet visszacsúszva a 99.

 

 

