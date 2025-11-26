Udvardy Panna negyeddöntős a Buenos Aires-i tenisztornán

Udvardy Panna második győzelmével bejutott a negyeddöntőbe a 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású Buenos Aires-i salakpályás női challengertornán, miután 7:5, 6:2-re legyőzte Sara Sorribes Tormót.
Újabb mérkőzést nyert, s már a legjobb nyolc között van Udvardy Panna a 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású Buenos Aires-i salakpályás női challengertornán. A világranglistán 107. magyar játékos kedden 6:0, 6:0-ra kiütötte a 236. helyen álló brazil Carolina Alvest, a 16 között pedig a spanyol Sara Sorribes Tormo (311.) várt rá. A kaposvári születésű játékos mindkét szettben jobbnak bizonyult ellenfelénél, és két óra alatt nyert.
A 27 éves Udvardy azért küzd, hogy minél jobb világranglistás helyezésével felférjen a januári Australian Open főtáblájára.
Női challengertorna, Buenos Aires (115 ezer dollár, salak)
Nyolcaddöntő
Udvardy Panna (3.)–Sara Sorribes Tormo (spanyol) 7:5, 6:2
