Udvardy Panna negyeddöntős a Buenos Aires-i tenisztornán

Újabb mérkőzést nyert, s már a legjobb nyolc között van Udvardy Panna a 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású Buenos Aires-i salakpályás női challengertornán. A világranglistán 107. magyar játékos kedden 6:0, 6:0-ra kiütötte a 236. helyen álló brazil Carolina Alvest, a 16 között pedig a spanyol Sara Sorribes Tormo (311.) várt rá. A kaposvári születésű játékos mindkét szettben jobbnak bizonyult ellenfelénél, és két óra alatt nyert.

A 27 éves Udvardy azért küzd, hogy minél jobb világranglistás helyezésével felférjen a januári Australian Open főtáblájára.

Női challengertorna, Buenos Aires (115 ezer dollár, salak)

Nyolcaddöntő

Udvardy Panna (3.)–Sara Sorribes Tormo (spanyol) 7:5, 6:2