Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna negyeddöntős a Buenos Aires-i tenisztornán

Vágólapra másolva!
2025.11.26. 22:09
Udvardy Panna (Fotó: Getty Images)
Címkék
Női challengertorna Udvardy Panna Buenos Aires
Udvardy Panna második győzelmével bejutott a negyeddöntőbe a 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású Buenos Aires-i salakpályás női challengertornán, miután 7:5, 6:2-re legyőzte Sara Sorribes Tormót.

Újabb mérkőzést nyert, s már a legjobb nyolc között van Udvardy Panna a 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású Buenos Aires-i salakpályás női challengertornán. A világranglistán 107. magyar játékos kedden 6:0, 6:0-ra kiütötte a 236. helyen álló brazil Carolina Alvest, a 16 között pedig a spanyol Sara Sorribes Tormo (311.) várt rá. A kaposvári születésű játékos mindkét szettben jobbnak bizonyult ellenfelénél, és két óra alatt nyert.

A 27 éves Udvardy azért küzd, hogy minél jobb világranglistás helyezésével felférjen a januári Australian Open főtáblájára.

Női challengertorna, Buenos Aires (115 ezer dollár, salak)
Nyolcaddöntő
Udvardy Panna (3.)–Sara Sorribes Tormo (spanyol) 7:5, 6:2

 

Női challengertorna Udvardy Panna Buenos Aires
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna kiosztott egy biciklit Buenos Airesben

Tenisz
13 órája

Udvardy Panna bejutott a nyolcaddöntőbe a chilei tenisztornán

Tenisz
2025.11.18. 20:52

Udvardy Pannának a döntőre már nem maradt ereje, kikapott Caliban

Tenisz
2025.11.01. 21:38

Udvardy Panna bejutott a döntőbe Caliban

Tenisz
2025.11.01. 19:06

Udvardy Panna már elődöntős Caliban

Tenisz
2025.10.30. 22:32

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban

Tenisz
2025.10.30. 09:00

Tenisz: Udvardy Panna nyolcaddöntőbe jutott Caliban

Tenisz
2025.10.28. 17:45

Udvardy Panna mindkét szettben brékelőnyben volt, de kikapott a brazíliai torna negyeddöntőjében

Tenisz
2025.10.25. 01:15
Ezek is érdekelhetik