Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: Lukács Péter hét gólja mellett hét gólpasszt is kiosztott

Vágólapra másolva!
2025.12.08. 08:26
null
Lukács remekelt (Fotó: Facebook/ElverumHB)
Címkék
kézilabda Lukács Péter Elverum
Lukács Péter és Mathé Dominik csapata, az Elverum fölényes győzelmet aratott a norvég kézilabda-élvonalban, Sipos Adriánék Melsungenje szűken nyert Németországban, míg Décsi Gábor csapata hatgólos vereséget szenvedett a hétvégén. Európai kézilabdás légióskörkép.

A válogatott Lukács Péter hét góllal és hét gólpasszal járult hozzá a listavezető Elverum HB 43–33-as győzelméhez a Kristiansand TH ellen a norvég férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján. A liga honlapja szerint csapattársa, Máthé Dominik négy találattal zárt.

Sipos Adrián egy gólt lőtt, Palasics Kristófnak és Bartucz Lászlónak két-két védése volt az MT Melsungenben, amely otthon 33–32-re nyert a HSG Wetzlar ellen a Bundesligában.

Décsi Gábor négy védéssel zárt a Bada Huescában, amely 36–30-as vereséggel távozott Guadalajarából a spanyol élvonalban.

 

kézilabda Lukács Péter Elverum
Legfrissebb hírek

Férfi kézi NB I: 16 góllal győzött Szigetszentmiklóson a Fradi

Kézilabda
2025.12.06. 20:05

Kuczora Csenge: Jó érzés, hogy továbbra sem kell matekozni; Norris elismeri, neki van a legtöbb vesztenivalója a „vb-finálén"

E-újság
2025.12.04. 23:50

Presztízspárharc – Szendrei Zoltán jegyzete

Kézilabda
2025.12.02. 23:50

Európai kézilabdaligák: Lukács három gólt és 11 gólpasszt jegyzett az Elverumban

Kézilabda
2025.11.29. 22:31

A Füchse Berlin otthon is legyőzte a Veszprémet

Kézilabda
2025.11.27. 22:25

Albek József az osztrák válogatottról: Szomorúvá tett, hogy nem voltam tagja a keretnek

Kézilabda
2025.11.24. 08:58

Imre Bence nyolc gólt lőtt a Kielben a német bajnokságban

Kézilabda
2025.11.22. 22:38

Győri és veszprémi kézilabdázók is felszólaltak a túlzsúfolt versenynaptár ellen

Kézilabda
2025.11.20. 15:18
Ezek is érdekelhetik