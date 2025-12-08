Férfi kézi: Lukács Péter hét gólja mellett hét gólpasszt is kiosztott

A válogatott Lukács Péter hét góllal és hét gólpasszal járult hozzá a listavezető Elverum HB 43–33-as győzelméhez a Kristiansand TH ellen a norvég férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján. A liga honlapja szerint csapattársa, Máthé Dominik négy találattal zárt.

Sipos Adrián egy gólt lőtt, Palasics Kristófnak és Bartucz Lászlónak két-két védése volt az MT Melsungenben, amely otthon 33–32-re nyert a HSG Wetzlar ellen a Bundesligában.

Décsi Gábor négy védéssel zárt a Bada Huescában, amely 36–30-as vereséggel távozott Guadalajarából a spanyol élvonalban.