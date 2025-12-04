Udvardy Panna negyeddöntős a quitói tenisztornán

A WTA honlapja szerint a világranglista 95. helyezettje a csütörtöki nyolcaddöntőben 1 óra 40 perces mérkőzésen 6:1, 7:6 (7–3)-ra győzte le a cseh Laura Samsont (215.).

A vasárnap Buenos Airesben tornagyőztes Udvardy Panna – aki biztosította helyét a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján – sorozatban hetedik meccsét nyerte meg.

WTA 125-ÖS TORNA, QUITO (115 ezer dollár, salak)

NYOLCADDÖNTŐ

Udvardy Panna (4.)–Laura Samson (cseh) 6:1, 7:6 (7–3)