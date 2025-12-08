Molnár Balázs: „Tehetséget viszünk ki, értéket hozunk haza”

Tizenötödik alkalommal rendezte meg az Utanpotlassport.hu szerkesztősége a Lurdy Ház Rendezvényközpontjában az Egy nap az utánpótlásért című konferenciát, amelyet szokás szerint nagy érdeklődés övezett. Az esemény Álmaikban Amerika című előadását Molnár Balázs, a StudyNSport sport globális toborzó cég ügyvezetője tartotta, aki arról beszélt, kollégáival

hogyan segítik az ígéretes magyar sportolókat kijutni a számukra legmegfelelőbb tengerentúli, illetve nyugat-európai egyetemekre, középiskolákba.

Molnár maga is élsportoló volt, gátfutóként az Egyesült Államokban járt egyetemre.

„Gyakorlatilag gyerekkoromtól kezdve tudtam, hogy létezik a lehetőség, és ki lehet jutni amerikai egyetemre. Én 2006 és 2010 között tanultam kint, és ma már világosan látszik, hogy egy olimpiai részvétel mindenképpen bennem maradt. Másképpen alakulhatott volna, ha akkor jól választom ki az egyetemet, éppen ezért 2012-ben elindítottuk azt a vállalkozást, amely a számukra ideális egyetem megtalálásában, és a felvételiben is segíti a fiatal sportolókat.”

A korábban EasyGo to USA, ma már StudyNSport néven működő cég már több mint 3000 sportolónak segített az amerikai egyetemi jelentkezésben. Az évek során Molnárék rengeteg felsőoktatási intézménnyel alakítottak ki kapcsolatot.

„Mindig elmondjuk a sportolóknak és a szülőknek, hogy ez csak egy lehetőség, nem tudjuk garantálni a felvételt. Továbbá azt is hangsúlyozzuk, hogy nem való mindenkinek a tengerentúli rendszer, bizonyos sportágakban nem is szoktuk javasolni. Mi azt vállaljuk, hogy biztonságos és átlátható módon segítjük a sportolót az egyetem kiválasztásától a felvételi folyamatig. Videót készítünk róla, a mentális felkészítésben segítjük, a nyelvtudását fejlesztjük, összekötjük a kinti edzőkkel."

Molnár arról is beszélt a konferencián, hogy sokan titokban jelentkeznek az Egyesült Államokba.

„Ez nagy probléma, mert átgondolatlanul beadják a jelentkezéseket, majd nem megfelelő helyre kerülnek, és könnyen el is veszhetnek a sportág számára.

Szeretnénk megértetni a klubokkal, hogy nagyon hasznos tud lenni, ha a náluk nevelkedett gyerekek amerikai egyetemre mennek,

ugyanis a jelentős PR-érték mellett akár a bevételekből is részesülhetnek.”

A cég vezetője fontosnak tartja, hogy itthon is beszéljünk a NIL-rendszerről (name, image, likeness), mert úgy véli, számos lehetőség van még benne.

„A lényege, hogy az egyetemi sportolók a brandjükért az ösztöndíjon felül további pénzhez juthatnak. Van olyan versenyzőnk, aki az évi negyven millió forintos teljes ösztöndíjon felül negyven-negyvenöt millió forintot tud keresni a NIL-ből. És ez nem csak a sportolóknak lehet jó: a szlovák jégkorongszövetség például jelentős bevételekhez jut a NIL-nek köszönhetően. Érdemes lenne megvizsgálni a lehetőséget a hazai szövetségeknek is.”

Molnár Balázs, a StudyNSport ügyvezetője Fotó: Vasas Attila

A StudyNSport úgynevezett duális életpályamodellt is szeretne kínálni a sportolóinak.

Az egyetemi képzés után sokan légüres térbe kerülnek, nem találják a helyüket,

nincs kontrollálva, mi történik velük. Akik a sport és a tanulmányok mellett a civil életben is szeretnének helytállni, azok számára tudnánk – magyar exportcégekkel együtt dolgozva – amerikai munkalehetőséget kínálni.”

A közeljövőben további régiók felé terjeszkedne a cég.

Tehetséget viszünk ki, értéket hozunk haza

– ez az egyik alapelvünk. A tevékenységünk igazából akkor a leghasznosabb, ha a külföldön tanult versenyző visszahozza Magyarországra a tudását. Újabb országokból szeretnék tudást hozni hazánkba, például Kínában és Japánban is vannak nagyon jó sportösztöndíjak.”

