Tenisz: Udvardy Panna bekerült a top 100-ba a világranglistán

A 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású Buenos Aires-i salakpályás challenger tenisztornán vasárnap diadalmaskodó Udvardy Panna bekerült a női teniszezők világranglistáján a top 100-ba, melyben így már három magyar szerepel.
A WTA honlapja szerint Udvardy – ahogy azt már a magyar szövetség vasárnap este jelezte – 12 helyet javított és a 95. helyen áll. Csak egy honfitársa előzi meg: Bondár Anna maradt a 75. helyen. A legjobb száznak Gálfi Dalma is tagja, aki a 96.-ról a 98. helyre került.
Udvardy ezzel biztosította a helyét a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján.
Udvardy a WTA Touron még nem nyert tornát, a második vonalnak számító challenger-sorozatban pedig ez volt a második trófeája: 2022-ben ugyancsak az argentin fővárosban ünnepelhetett.
