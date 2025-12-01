Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Udvardy Panna bekerült a top 100-ba a világranglistán

2025.12.01. 11:29
Fotó: Getty Images
WTA világranglista női tenisz Udvardy Panna
A 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású Buenos Aires-i salakpályás challenger tenisztornán vasárnap diadalmaskodó Udvardy Panna bekerült a női teniszezők világranglistáján a top 100-ba, melyben így már három magyar szerepel.

A WTA honlapja szerint Udvardy – ahogy azt már a magyar szövetség vasárnap este jelezte – 12 helyet javított és a 95. helyen áll. Csak egy honfitársa előzi meg: Bondár Anna maradt a 75. helyen. A legjobb száznak Gálfi Dalma is tagja, aki a 96.-ról a 98. helyre került.

Udvardy ezzel biztosította a helyét a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján.

Udvardy a WTA Touron még nem nyert tornát, a második vonalnak számító challenger-sorozatban pedig ez volt a második trófeája: 2022-ben ugyancsak az argentin fővárosban ünnepelhetett.

