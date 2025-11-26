Udvardy Panna kiosztott egy biciklit Buenos Airesben

A világranglistán 107. magyar játékos a 236. helyen álló brazil Carolina Alvessel csapott össze, aki 58 perc alatt egyetlen gémet sem tudott hozni, így – a sportági zsargon szerint – biciklivel távozott. A 16 között a harmadik helyen kiemelt Udvardyra a spanyol Sara Sorribes (311.) vár.

A 27 éves, kaposvári születésű játékos azért küzd, hogy minél jobb világranglistás helyezésével felférjen a januári Australian Open főtáblájára.

TENISZ

Challenger-torna, Buenos Aires (115 ezer dollár, salak)

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Udvardy Panna (3.)–Carolina Alves (brazil) 6:0, 6:0

