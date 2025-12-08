NBA: Doncic és LeBron együtt 60 pontot szórt; Jokics sem tétlenkedett

A New York Knicks továbbra is félelmetes hazai pályán: az Orlando Magic ellen 106–100-ra nyert. Az Orlando ráadásul elveszítette Franz Wagnert sérülés miatt.

A Boston Celtics sorozatban ötödször győzött, ezúttal Torontóban. Jaylen Brown 30, Derrick White 27 ponttal vezette a vendégeket a Raptors elleni 121–113-as sikerhez.

A Denver Nuggets idegenben továbbra is megállíthatatlan: Charlotte-ban 115–106-ra nyert, ezzel már tízmeccses a vendégként elért győzelmi sorozata. Jamal Murray 34 ponttal, Nikola Jokics 28 ponttal és 11 gólpasszal zárt.

A Memphis Grizzlies a kispad és a védekezés erejével múlta felül a Portland Trail Blazerst: Santi Aldama 22 pontot dobott csereként, Kentavious Caldwell-Pope és Jaylen Wells 16-16-tal segítették a 119–96-os hazai diadalt.

A Golden State Warriors 22 triplát hozott össze Chicagóban, és végig vezetve 123–91-re ütötte ki a hét meccs óta nyeretlen Bullst.

A Los Angeles Lakers visszakapta sztárjait, Luka Doncic és LeBron James együtt 60 ponttal járult hozzá a Philadelphia 76ers elleni 112–108-as győzelemhez.

Az Oklahoma City Thunder zsinórban 15. sikerét aratta. Jalen Williams és Chet Holmgren is 25 ponttal vette ki a részét a Utah Jazz 131–101-es kiütéséből Salt Lake Cityben.

NBA

ALAPSZAKASZ

New York Knicks–Orlando Magic 106–100

Toronto Raptors–Boston Celtics 113–121

Charlotte Hornets–Denver Nuggets 106–115

Memphis Grizzlies–Portland Trail Blazers 119–96

Chicago Bulls–Golden State Warriors 91–123

Philadelphia 76ers–Los Angeles Lakers 108–112

Utah Jazz–Oklahoma City Thunder 101–131