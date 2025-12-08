Nemzeti Sportrádió

NBA: Doncic és LeBron együtt 60 pontot szórt; Jokics sem tétlenkedett

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.08. 08:28
null
Luka Doncic és LeBron James újra együtt a pályán (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA LeBron James Luka Doncic
Az NBA vasárnapi játéknapján (magyar idő szerint hétfő hajnalban is) több élcsapat is folytatta remek formáját: a New York Knicks hazai pályán ismét nyert, a Boston Celtics az ötödik meccsét húzta be sorozatban, míg az Oklahoma City Thunder a 15. győzelmét aratta zsinórban. Luka Doncic és LeBron James visszatérése győzelmet hozott a Los Angeles Lakersnek.

A New York Knicks továbbra is félelmetes hazai pályán: az Orlando Magic ellen 106–100-ra nyert. Az Orlando ráadásul elveszítette Franz Wagnert sérülés miatt.

A Boston Celtics sorozatban ötödször győzött, ezúttal Torontóban. Jaylen Brown 30, Derrick White 27 ponttal vezette a vendégeket a Raptors elleni 121–113-as sikerhez.

A Denver Nuggets idegenben továbbra is megállíthatatlan: Charlotte-ban 115–106-ra nyert, ezzel már tízmeccses a vendégként elért győzelmi sorozata. Jamal Murray 34 ponttal, Nikola Jokics 28 ponttal és 11 gólpasszal zárt.

A Memphis Grizzlies a kispad és a védekezés erejével múlta felül a Portland Trail Blazerst: Santi Aldama 22 pontot dobott csereként, Kentavious Caldwell-Pope és Jaylen Wells 16-16-tal segítették a 119–96-os hazai diadalt.

A Golden State Warriors 22 triplát hozott össze Chicagóban, és végig vezetve 123–91-re ütötte ki a hét meccs óta nyeretlen Bullst.

A Los Angeles Lakers visszakapta sztárjait, Luka Doncic és LeBron James együtt 60 ponttal járult hozzá a Philadelphia 76ers elleni 112–108-as győzelemhez.

Az Oklahoma City Thunder zsinórban 15. sikerét aratta. Jalen Williams és Chet Holmgren is 25 ponttal vette ki a részét a Utah Jazz 131–101-es kiütéséből Salt Lake Cityben.

NBA
ALAPSZAKASZ
New York Knicks–Orlando Magic 106–100
Toronto Raptors–Boston Celtics 113–121
Charlotte Hornets–Denver Nuggets 106–115
Memphis Grizzlies–Portland Trail Blazers 119–96
Chicago Bulls–Golden State Warriors 91–123
Philadelphia 76ers–Los Angeles Lakers 108–112
Utah Jazz–Oklahoma City Thunder 101–131

 

NBA LeBron James Luka Doncic
Legfrissebb hírek

Porter, Johnson és LaVine is nagyot játszott, Harden már legjobb tízben az örökranglistán

Amerikai sportok
Tegnap, 9:40

NBA: száguld az Oklahoma, elképesztően kezdett a New York, Jokicsék nagyot fordítottak

Amerikai sportok
2025.12.06. 09:30

1297 mérkőzés után nem dobott legalább tíz pontot LeBron James, az asszisztjával nyert a Lakers – videó

Amerikai sportok
2025.12.05. 07:38

Dől a lé, de kidőlnek – Moncz Attila publicisztikája

Amerikai sportok
2025.12.04. 23:34

NBA: Janisz megsérült; vége a Trail Blazers és a Clippers rossz szériájának

Amerikai sportok
2025.12.04. 07:56

Nyert a Warriors otthonában, és továbbra is hasít a címvédő OKC – videó

Amerikai sportok
2025.12.03. 08:57

Hiába Jokics újabb tripla duplája, odahaza átok ül a Denveren – megint kikapott

Amerikai sportok
2025.12.02. 08:27

Luka Doncic és Austin Reaves is remekelt, a Lakers simán legyőzte Pelicanst

Amerikai sportok
2025.12.01. 08:38
Ezek is érdekelhetik