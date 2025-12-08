Nemzeti Sportrádió

Ötvös Bence a büntetőiről: Már Pakson is így rúgtam őket, nem változtatok rajta

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.12.08. 08:25
null
Ötvös Bence az elmúlt pár napban kétszer is bevette a Kisvárda kapuját (Fotó: NSO Tv)
Címkék
FTC labdarúgó NB I Robbie Keane Ötvös Bence Ferencváros
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője javasolta Ötvös Bencének, hogy nézze meg, ő hogyan rúgta a tizenegyeseket annak idején. A zöld-fehérek középpályása a Kisvárda ellen csütörtökön és vasárnap is büntetőből volt eredményes, mind a kettőt magabiztosan rúgta úgy, ahogy – saját bevallása szerint – már Pakson is tette.

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 3–0 (3–0)
Budapest, Groupama Aréna, 7057 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Nagy B. (11.), Ötvös (21. – 11-esből), Yusuf (26.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Ferencvárosi TC  

16

9

4

3

34–17

+17

31

  2. ETO FC 

16

8

5

3

33–17

+16

29

  3. Debreceni VSC

16

8

4

4

25–20

+5

28

  4. Paksi FC

16

7

6

3

35–25

+10

27

  5. Puskás Akadémia

16

7

4

5

22–20

+2

25

  6. Kisvárda

16

7

2

7

18–26

–8

23

  7. Zalaegerszegi TE

16

6

4

6

25–22

+3

22

  8. MTK Budapest

16

6

2

8

29–32

–3

20

  9. Diósgyőri VTK

16

4

6

6

23–27

–4

18

10. Újpest FC

16

4

4

8

21–28

–7

16

11. Nyíregyháza 

16

3

5

8

18–31

–13

14

12. Kazincbarcika

16

3

2

11

16–34

–18

11

 

Kapcsolódó tartalom

Ötvös Bence tizenegyese régi emléket ébresztett Robbie Keane-ben

Révész Attila: Jovicicot már negyedóra után le kellett volna cserélnem, de nem akartam kínos helyzetbe hozni.

Gróf Dávid: Nagyon jól összeállt a védelem, és a gólok is jöttek

A kapus szerint most jobb a viszonya Dibusz Dénessel, mint az első közös időszakukban.

 

FTC labdarúgó NB I Robbie Keane Ötvös Bence Ferencváros
Legfrissebb hírek

Gróf Dávid: Nagyon jól összeállt a védelem, és a gólok is jöttek

Labdarúgó NB I
3 órája

Ötvös Bence tizenegyese régi emléket ébresztett Robbie Keane-ben

Labdarúgó NB I
3 órája

Sorozatban negyedik bajnokiját nyerte meg a ZTE, az Újpest folytatta mélyrepülését

Labdarúgó NB I
13 órája

A Ferencváros újra legyőzte a Kisvárdát, így ismét vezeti a tabellát

Labdarúgó NB I
16 órája

Robbie Keane örül, hogy végre újra otthon játszhatnak

Labdarúgó NB I
23 órája

Tizenkét éve nem szerepelt ilyen jól a Loki; Hornyákkal az egyik leggyengébb idényét futja a Puskás Akadémia

Labdarúgó NB I
2025.12.06. 08:57

Révész Attila: A Ferencváros nemzetközi szinten védekezik

Labdarúgó NB I
2025.12.05. 09:28

A Ferencváros kisvárdai sikerével a tabella élére állt

Labdarúgó NB I
2025.12.04. 19:51
Ezek is érdekelhetik