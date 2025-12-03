Ecuadorban folytatta győzelmi sorozatát Udvardy Panna

Az argentínai sikerével a világranglista 95. helyére előrelépő magyar játékos az ecuadori fővárosban a selejtezőből főtáblára jutott olasz Diletta Cherubinivel (373.) csapott össze az 1. fordulóban, aki az első játszmában nagyon megnehezítette a dolgát. Udvardy a magyar szövetség Facebook-oldala szerint a nyitó szettben háromszor fogadott brékhátrányban, de mindannyiszor vissza tudta venni adogatását, majd a rövidítésben magabiztosan, 7-3-ra nyert. A folytatásban aztán már egyértelműen a magyar teniszező uralta a meccset, 2:2 után kétszer is elvette riválisa szervajátékát és végül 1 óra 33 perc alatt 7:6, 6:2-re győzött.

Udvardy Panna múlt heti tornagyőzelmével biztosította helyét a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján.

WTA 125-ÖS TORNA, QUITO (115 ezer dollár, salak)

1. forduló

Udvardy Panna–Diletta Cherubini (olasz) 7:6 (7–3), 6:2

