Nemzeti Sportrádió

Ecuadorban folytatta győzelmi sorozatát Udvardy Panna

Vágólapra másolva!
2025.12.03. 10:41
Udvardy Panna (Fotó: Getty Images)
Címkék
WTA 125-ös torna Quito Dilletta Cherubini Udvardy Panna
A vasárnap Buenos Airesben tornagyőztes Udvardy Panna szerdán győzelemmel mutatkozott be Quitóban a 115 ezer dollár (38 millió forint) összdíjazású salakpályás női teniszversenyen.

Az argentínai sikerével a világranglista 95. helyére előrelépő magyar játékos az ecuadori fővárosban a selejtezőből főtáblára jutott olasz Diletta Cherubinivel (373.) csapott össze az 1. fordulóban, aki az első játszmában nagyon megnehezítette a dolgát. Udvardy a magyar szövetség Facebook-oldala szerint a nyitó szettben háromszor fogadott brékhátrányban, de mindannyiszor vissza tudta venni adogatását, majd a rövidítésben magabiztosan, 7-3-ra nyert. A folytatásban aztán már egyértelműen a magyar teniszező uralta a meccset, 2:2 után kétszer is elvette riválisa szervajátékát és végül 1 óra 33 perc alatt 7:6, 6:2-re győzött.

Udvardy Panna múlt heti tornagyőzelmével biztosította helyét a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján.

WTA 125-ÖS TORNA, QUITO (115 ezer dollár, salak)
1. forduló
Udvardy Panna–Diletta Cherubini (olasz) 7:6 (7–3), 6:2
 

 

WTA 125-ös torna Quito Dilletta Cherubini Udvardy Panna
Legfrissebb hírek

Tenisz: Udvardy Panna bekerült a top 100-ba a világranglistán

Tenisz
2025.12.01. 11:29

Udvardy Panna Australian Open-főtáblát érő diadalt aratott Buenos Airesben

Tenisz
2025.11.30. 22:36

Udvardy Panna negyeddöntős a Buenos Aires-i tenisztornán

Tenisz
2025.11.26. 22:09

Udvardy Panna kiosztott egy biciklit Buenos Airesben

Tenisz
2025.11.26. 10:51

Udvardy Panna bejutott a nyolcaddöntőbe a chilei tenisztornán

Tenisz
2025.11.18. 20:52

Udvardy Pannának a döntőre már nem maradt ereje, kikapott Caliban

Tenisz
2025.11.01. 21:38

Udvardy Panna bejutott a döntőbe Caliban

Tenisz
2025.11.01. 19:06

Udvardy Panna már elődöntős Caliban

Tenisz
2025.10.30. 22:32
Ezek is érdekelhetik