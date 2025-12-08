Vajda Attila sikeresnek tekinti életét

Vajda Attila sportolói pályafutásáról nagyon sok mindent lehet tudni, ám 2016-os visszavonulása óta nem sokat árult el arról, hogy éli meg a múltját és a jelenét – s mint a műsorban kiderült, ez a „titkolózás” valamelyest váratlan fejlemény volt életében.

„Nem sokat foglalkozom azzal, hogy magamat hype-oljam. Mostanában inkább a gyerekek között töltöm a napjaimat, ez lett a prioritás az életemben. Már csak a lányom miatt is. Egy kicsit váratlanul jött ez az egész, belecsöppentem ebbe az egészbe és magával ragadott ugyanúgy, mint, amikor tizenhárom évesen eldöntöttem, hogy én akkor most olimpiát akarom nyerni. Valahogy magába szippantott a légkör és már nem akarok, nem tudok elszakadni. Gyerekekkel foglalkozom, és ez folyamatosan frissen tart. Állandó készültségben vagyok, figyelek rájuk, fejlődök én is, ők is. Most már nagyon régen volt az olimpiám, régen volt, hogy utoljára szerelésben vonultam valahol és versenyeztem és ezeket az élményeket jó a gyerekeknek átadni” – mondta Vajda.