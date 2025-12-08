Nemzeti Sportrádió

Csoboth Kevinék edzője lemondott a 3–0-s győzelem után

2025.12.08. 08:51
Már nem Volkan Demirel a Genclerbirligi edzője (Fotó: Getty Images)
Volkan Demirel, a Genclerbirligi labdarúgócsapatának vezetőedzője bejelentette lemondását a Fatih Karagümrük ellen 3–0-ra megnyert mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Volkan Demirel október 31-én vette át a Csoboth Kevint is foglalkoztató Genclerbirligi irányítását, és ezalatt öt bajnokit és egy Török Kupa-meccset vívott a csapata. Vasárnap az ankaraiak 3–0-ra legyőzték a Fatih Karagümrük csapatát, és jelenleg 13. helyen állnak a tabellán.

Éppen ezért ért mindenkit váratlanul, hogy az egykori kiváló kapus a mérkőzést követő sajtótájékoztatón bejelentette a lemondását.

Nagyon jól játszottunk, akár nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Én azonban távozom.”

Demirel a Genclerbirligi elnökválasztásával magyarázta döntését. 

„Szombat dél körül döntöttem a távozásról, de nem szóltam a csapatnak, nem akartam, hogy megzavarja őket. A játékosok nagyot küzdöttek. Köszönök mindent, hatalmas Genclerbirligi-szurkoló lettem. Engem Mehmet Kaya elnök úr hozott ide, jó elképzeléseink voltak a klubbal és a csapattal kapcsolatban. Szombaton megérkezett az új vezetőség, akikkel nagyon jót beszélgettünk, kedvesek voltak. Sok sikert kívánok Arda Cakmak elnöknek, de lehet, hogy nekik más terveik vannak, más edzőben gondolkodnak. Én a magam részéről tiszta lelkiismerettel állok fel.”

Demirel hozzátette, hogy megpróbálta rávenni Mehmet Kaya elnököt, hogy induljon újra az elnöki posztért, de nem érte el a célját.

Csoboth nem élvezte Volkan Demirel bizalmát, a Kocaelispor elleni bajnokin két, a Sakaryaspor elleni kupameccsen öt perc játéklehetőséget kapott. A Fatih Karagümrük ellen a keretben sem volt.

 

