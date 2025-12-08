F1: Lando a dicsőségért száguldott – nemzetközi sajtóvisszhang

SPANYOLORSZÁG

Marca: „Lando Norris az új világbajnok, Nagy-Britannia pedig visszaszerezte fölényét a Formula–1-ben, amelyet 2021-ben veszített el, miután Max Verstappen lenyűgöző győzelmi sorozatot produkált.”

Mundo Deportivo: „Lando Norris beteljesítette élete álmát. Korábban azt mondta, nem a bajnoki cím a legnagyobb célja, hanem a boldogság. De nem mondott igazat, csak el akart menekülni a média és a nyilvánosság nyomása elől.”

As: „Verstappen remekül rajtolt, hogy aztán megnyerje a versenyt, Norris pedig a világbajnoki címet. Az Abu-Dzabi Nagydíjat feszült nyugalom jellemezte, de a futam nem tartogatott igazi fénypontokat, leszámítva a Lando első F1-es vb-címét ünneplő tűzijátékot.”

HOLLANDIA

De Telegraaf: „Verstappen az idei nyolcadik sikerét aratva diadalmaskodott Abu-Dzabiban, de végül két pont híján lemaradt a világbajnoki címről. Norris csapattársa, Oscar Piastri mögött harmadik lett, ez pedig elég volt a brit versenyzőnek ahhoz, hogy bebiztosítsa vb-győzelmét.”

AD: „Max Verstappen 1457 nap után már nem Formula–1-es világbajnok. Keserű véget ért az Abu-Dzabi Nagydíj, amely végig izgalmas volt, és amelyen Verstappen nyert, de ez sem volt elég az ötödik vb-címhez. Lando Norris harmadikként ért célba, így az összetettben kétpontos előnnyel zárt Verstappen előtt, aztán a hetekig tartó nyomástól megszabadulva szabadjára engedte az érzelmeit.”

NRC: „Norris megfosztotta Verstappent a világbajnoki tróntól annak ellenére, hogy utóbbi győzött Abu-Dzabiban.”

AUSZTRIA

Krone: „Új világbajnoka van a Formula–1-nek! Lando Norrisnak, a McLaren versenyzőjének elég volt vasárnap a harmadik hely, hogy elhódítsa az autósport elitkategóriájának koronáját. A futam győztese Max Verstappen volt, akit mindössze két ponttal vert meg brit riválisa az összetettben.”

Salzburger Nachrichten: „A McLaren versenyzője ellenállt a rá nehezedő nyomásnak vasárnap Abu-Dzabiban, az autósport elitkategóriájának szezonzáróján, és valóra váltotta élete álmát.”

SVÁJC

Blick: „Nem számított a Red Bull-győzelem, Norris király letaszította a trónról Verstappent. A McLaren brit versenyzője megőrizte a hidegvérét az Abu-Dzabiban rendezett szezonzárón és nem volt szüksége mások segítségére.”

Neue Zürcher Zeitung: „Lando Norris először F1-es világbajnok. A brit pilóta harmadik lett az idényzárón Abu-Dzabiban. Max Verstappent megfosztották a koronájától.”