F1: Lando a dicsőségért száguldott – nemzetközi sajtóvisszhang

2025.12.08. 09:32
Lando Norris először ünnepelhetett bajnoki címet vasárnap (Fotó: Getty Images)
A nemzetközi sajtó elsősorban a pályafutása első Formula-1-es világbajnoki címét megnyerő Lando Norrist, a McLaren brit versenyzőjét éltette a vasárnap rendezett idényzáró Abu-Dzabi Nagydíj másnapján, de megemlékezett a futamon nagyszerű teljesítménnyel diadalmaskodó Max Verstappenről, a Red Bull négyszeres vb-győztes holland pilótájáról is.

NAGY-BRITANNIA
Guardian: „Lando Norris határozott és nyugodt versenyzéssel nyerte meg pályafutása első Formula–1-es világbajnoki címét, és nem kevés bátorságra volt szükség ahhoz, hogy az Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként célba érve elhódítsa a trófeát.”
The Sun: „Lando Norris F1-es világbajnok lett és könnyek között ünnepelte, hogy elhappolta Max Verstappen elől a trófeát. Csapatának, a McLarennek a konstruktőrök között aratott sikerét követően immár dupla diadalnak örülhetnek.”
Daily Mail: „Lando a dicsőségért száguldott...a 26 éves brit a leintés után megcsókolta modell barátnőjét, Magui Corceirót, és boldog édesanyjával ölelkezett, miután túlélte az izgalmas szezonzáró versenyt.”
Independent: „Lando Norris izgalmas és lebilincselő finálét követően nyerte meg első Formula–1-es világbajnoki címét az Abu-Dzabi Nagydíjon. A 26 éves somerseti pilóta, akinek a végső diadalhoz a dobogón kellett végeznie, harmadik lett Max Verstappen és Oscar Piastri mögött, mindössze két ponttal megelőzve a hollandot.”

OLASZORSZÁG
La Gazzetta dello Sport: „Nem volt elég Max Verstappen számára, hogy az idény végén mutatott rendkívüli felzárkózását Abu-Dzabiban futamgyőzelemmel koronázta meg. Lando Norrisnak egy harmadik hely elég volt ahhoz, hogy pályafutása első F1-es világbajnoki trófeáját szerezze meg, mindössze két ponttal megelőzve Verstappent, és megnyerve a McLaren első egyéni vb-címét 2008 óta.”
Tuttosport: „Norris először világbajnok, a McLaren pedig ünnepel.” 
Corriere della Sera: „Abu-Dzabiban a McLaren Lando Norris stratégiájának és kitartásának köszönhetően bebiztosította az egyéni világbajnoki címet is. Max Verstappen két ponttal csúszott le az ötödik trófeájáról.”

SPANYOLORSZÁG
Marca: „Lando Norris az új világbajnok, Nagy-Britannia pedig visszaszerezte fölényét a Formula–1-ben, amelyet 2021-ben veszített el, miután Max Verstappen lenyűgöző győzelmi sorozatot produkált.”
Mundo Deportivo: „Lando Norris beteljesítette élete álmát. Korábban azt mondta, nem a bajnoki cím a legnagyobb célja, hanem a boldogság. De nem mondott igazat, csak el akart menekülni a média és a nyilvánosság nyomása elől.” 
As: „Verstappen remekül rajtolt, hogy aztán megnyerje a versenyt, Norris pedig a világbajnoki címet. Az Abu-Dzabi Nagydíjat feszült nyugalom jellemezte, de a futam nem tartogatott igazi fénypontokat, leszámítva a Lando első F1-es vb-címét ünneplő tűzijátékot.”

HOLLANDIA
De Telegraaf: „Verstappen az idei nyolcadik sikerét aratva diadalmaskodott Abu-Dzabiban, de végül két pont híján lemaradt a világbajnoki címről. Norris csapattársa, Oscar Piastri mögött harmadik lett, ez pedig elég volt a brit versenyzőnek ahhoz, hogy bebiztosítsa vb-győzelmét.” 
AD: „Max Verstappen 1457 nap után már nem Formula–1-es világbajnok. Keserű véget ért az Abu-Dzabi Nagydíj, amely végig izgalmas volt, és amelyen Verstappen nyert, de ez sem volt elég az ötödik vb-címhez. Lando Norris harmadikként ért célba, így az összetettben kétpontos előnnyel zárt Verstappen előtt, aztán a hetekig tartó nyomástól megszabadulva szabadjára engedte az érzelmeit.”
NRC: „Norris megfosztotta Verstappent a világbajnoki tróntól annak ellenére, hogy utóbbi győzött Abu-Dzabiban.”

AUSZTRIA
Krone: „Új világbajnoka van a Formula–1-nek! Lando Norrisnak, a McLaren versenyzőjének elég volt vasárnap a harmadik hely, hogy elhódítsa az autósport elitkategóriájának koronáját. A futam győztese Max Verstappen volt, akit mindössze két ponttal vert meg brit riválisa az összetettben.”
Salzburger Nachrichten: „A McLaren versenyzője ellenállt a rá nehezedő nyomásnak vasárnap Abu-Dzabiban, az autósport elitkategóriájának szezonzáróján, és valóra váltotta élete álmát.”

SVÁJC
Blick: „Nem számított a Red Bull-győzelem, Norris király letaszította a trónról Verstappent. A McLaren brit versenyzője megőrizte a hidegvérét az Abu-Dzabiban rendezett szezonzárón és nem volt szüksége mások segítségére.”
Neue Zürcher Zeitung: „Lando Norris először F1-es világbajnok. A brit pilóta harmadik lett az idényzárón Abu-Dzabiban. Max Verstappent megfosztották a koronájától.”

ABU-DZABI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda
  2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes

12.594 mp h.

  3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes

16.572 mp h.

  4.Charles LeclercmonacóiFerrari

23.279 mp h.

  5.George RussellbritMercedes

48.563 mp h.

  6.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:07.562 p h.
  7.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:09.876 p h.
  8.Lewis HamiltonbritFerrari1:12.670 p h.
  9.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:16.166 p h.
10.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:19.014 p h.
11.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:19.523 p h.
12.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:21.043 p h.
13.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:22.158 p h.
14.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:23.794 p h.
15.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:24.399 p h.
16.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:30.327 p h.
17.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1 kör h.
18.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1 kör h.
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1 kör h.
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1 kör h.

 

A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1.Lando Norris71826423
  2.Max Verstappen81527421
  3.Oscar Piastri71626410
  4.George Russell2926319
  5.Charles Leclerc722242
  6.Lewis Hamilton21156
  7.Andrea Kimi Antonelli318150
  8.Alexander Albon12  73
  9.Carlos Sainz213  64
10Fernando Alonso11  56
11.Isack Hadjar111  51
12.Nico Hülkenberg19  50
13.Oliver Bearman11  43
14.Liam Lawson7  38
15.Esteban Ocon10  38
16.Cunoda Juki11  33
17.Lance Stroll7  32
18.Pierre Gasly7  22
19.Gabriel Bortoleto5  19

 

KONSTRUKTŐRÖK 
  1.McLaren-Mercedes833
  2.Mercedes469
  3.Red Bull-Honda451
  4.Ferrari398
  5.Williams-Mercedes137
  6.Racing Bulls-Honda  92
  7.Aston Martin-Mercedes  88
  8.Haas-Ferrari  81
  9.Sauber-Ferrari  69
10.Alpine-Renault  22

 

17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
DECEMBER 5., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:24.485
2. szabadedzés1. Norris 1:23.083
DECEMBER 6., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:23.334
Időmérő1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
DECEMBER 7., VASÁRNAP
A verseny 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris
KÖVETKEZŐ VERSENY
Ausztrál Nagydíj, Melbourne2026. március 8.

 

