F1: Lando a dicsőségért száguldott – nemzetközi sajtóvisszhang

NAGY-BRITANNIA
Guardian: „Lando Norris határozott és nyugodt versenyzéssel nyerte meg pályafutása első Formula–1-es világbajnoki címét, és nem kevés bátorságra volt szükség ahhoz, hogy az Abu-Dzabi Nagydíjon harmadikként célba érve elhódítsa a trófeát.”
The Sun: „Lando Norris F1-es világbajnok lett és könnyek között ünnepelte, hogy elhappolta Max Verstappen elől a trófeát. Csapatának, a McLarennek a konstruktőrök között aratott sikerét követően immár dupla diadalnak örülhetnek.”
Daily Mail: „Lando a dicsőségért száguldott...a 26 éves brit a leintés után megcsókolta modell barátnőjét, Magui Corceirót, és boldog édesanyjával ölelkezett, miután túlélte az izgalmas szezonzáró versenyt.”
Independent: „Lando Norris izgalmas és lebilincselő finálét követően nyerte meg első Formula–1-es világbajnoki címét az Abu-Dzabi Nagydíjon. A 26 éves somerseti pilóta, akinek a végső diadalhoz a dobogón kellett végeznie, harmadik lett Max Verstappen és Oscar Piastri mögött, mindössze két ponttal megelőzve a hollandot.”
OLASZORSZÁG
La Gazzetta dello Sport: „Nem volt elég Max Verstappen számára, hogy az idény végén mutatott rendkívüli felzárkózását Abu-Dzabiban futamgyőzelemmel koronázta meg. Lando Norrisnak egy harmadik hely elég volt ahhoz, hogy pályafutása első F1-es világbajnoki trófeáját szerezze meg, mindössze két ponttal megelőzve Verstappent, és megnyerve a McLaren első egyéni vb-címét 2008 óta.”
Tuttosport: „Norris először világbajnok, a McLaren pedig ünnepel.”
Corriere della Sera: „Abu-Dzabiban a McLaren Lando Norris stratégiájának és kitartásának köszönhetően bebiztosította az egyéni világbajnoki címet is. Max Verstappen két ponttal csúszott le az ötödik trófeájáról.”
SPANYOLORSZÁG
Marca: „Lando Norris az új világbajnok, Nagy-Britannia pedig visszaszerezte fölényét a Formula–1-ben, amelyet 2021-ben veszített el, miután Max Verstappen lenyűgöző győzelmi sorozatot produkált.”
Mundo Deportivo: „Lando Norris beteljesítette élete álmát. Korábban azt mondta, nem a bajnoki cím a legnagyobb célja, hanem a boldogság. De nem mondott igazat, csak el akart menekülni a média és a nyilvánosság nyomása elől.”
As: „Verstappen remekül rajtolt, hogy aztán megnyerje a versenyt, Norris pedig a világbajnoki címet. Az Abu-Dzabi Nagydíjat feszült nyugalom jellemezte, de a futam nem tartogatott igazi fénypontokat, leszámítva a Lando első F1-es vb-címét ünneplő tűzijátékot.”
HOLLANDIA
De Telegraaf: „Verstappen az idei nyolcadik sikerét aratva diadalmaskodott Abu-Dzabiban, de végül két pont híján lemaradt a világbajnoki címről. Norris csapattársa, Oscar Piastri mögött harmadik lett, ez pedig elég volt a brit versenyzőnek ahhoz, hogy bebiztosítsa vb-győzelmét.”
AD: „Max Verstappen 1457 nap után már nem Formula–1-es világbajnok. Keserű véget ért az Abu-Dzabi Nagydíj, amely végig izgalmas volt, és amelyen Verstappen nyert, de ez sem volt elég az ötödik vb-címhez. Lando Norris harmadikként ért célba, így az összetettben kétpontos előnnyel zárt Verstappen előtt, aztán a hetekig tartó nyomástól megszabadulva szabadjára engedte az érzelmeit.”
NRC: „Norris megfosztotta Verstappent a világbajnoki tróntól annak ellenére, hogy utóbbi győzött Abu-Dzabiban.”
AUSZTRIA
Krone: „Új világbajnoka van a Formula–1-nek! Lando Norrisnak, a McLaren versenyzőjének elég volt vasárnap a harmadik hely, hogy elhódítsa az autósport elitkategóriájának koronáját. A futam győztese Max Verstappen volt, akit mindössze két ponttal vert meg brit riválisa az összetettben.”
Salzburger Nachrichten: „A McLaren versenyzője ellenállt a rá nehezedő nyomásnak vasárnap Abu-Dzabiban, az autósport elitkategóriájának szezonzáróján, és valóra váltotta élete álmát.”
SVÁJC
Blick: „Nem számított a Red Bull-győzelem, Norris király letaszította a trónról Verstappent. A McLaren brit versenyzője megőrizte a hidegvérét az Abu-Dzabiban rendezett szezonzárón és nem volt szüksége mások segítségére.”
Neue Zürcher Zeitung: „Lando Norris először F1-es világbajnok. A brit pilóta harmadik lett az idényzárón Abu-Dzabiban. Max Verstappent megfosztották a koronájától.”
ABU-DZABI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|–
|2.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
12.594 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
16.572 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
23.279 mp h.
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
48.563 mp h.
|6.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:07.562 p h.
|7.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:09.876 p h.
|8.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:12.670 p h.
|9.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:16.166 p h.
|10.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:19.014 p h.
|11.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:19.523 p h.
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:21.043 p h.
|13.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:22.158 p h.
|14.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:23.794 p h.
|15.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:24.399 p h.
|16.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:30.327 p h.
|17.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1 kör h.
|18.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1 kör h.
|19.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1 kör h.
|20.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1 kör h.
A VILÁGBAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
|PILÓTÁK
|GYŐZELEM
|DOBOGÓ
|PONTSZERZÉS
|PONT
|1.
|Lando Norris
|7
|18
|26
|423
|2.
|Max Verstappen
|8
|15
|27
|421
|3.
|Oscar Piastri
|7
|16
|26
|410
|4.
|George Russell
|2
|9
|26
|319
|5.
|Charles Leclerc
|–
|7
|22
|242
|6.
|Lewis Hamilton
|–
|–
|21
|156
|7.
|Andrea Kimi Antonelli
|–
|3
|18
|150
|8.
|Alexander Albon
|–
|–
|12
|73
|9.
|Carlos Sainz
|–
|2
|13
|64
|10
|Fernando Alonso
|–
|–
|11
|56
|11.
|Isack Hadjar
|–
|1
|11
|51
|12.
|Nico Hülkenberg
|–
|1
|9
|50
|13.
|Oliver Bearman
|–
|–
|11
|43
|14.
|Liam Lawson
|–
|–
|7
|38
|15.
|Esteban Ocon
|–
|–
|10
|38
|16.
|Cunoda Juki
|–
|–
|11
|33
|17.
|Lance Stroll
|–
|–
|7
|32
|18.
|Pierre Gasly
|–
|–
|7
|22
|19.
|Gabriel Bortoleto
|–
|–
|5
|19
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|McLaren-Mercedes
|833
|2.
|Mercedes
|469
|3.
|Red Bull-Honda
|451
|4.
|Ferrari
|398
|5.
|Williams-Mercedes
|137
|6.
|Racing Bulls-Honda
|92
|7.
|Aston Martin-Mercedes
|88
|8.
|Haas-Ferrari
|81
|9.
|Sauber-Ferrari
|69
|10.
|Alpine-Renault
|22
|17. ABU-DZABI NAGYDÍJ
|DECEMBER 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:24.485
|2. szabadedzés
|1. Norris 1:23.083
|DECEMBER 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:23.334
|Időmérő
|1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri
|DECEMBER 7., VASÁRNAP
|A verseny
|1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Ausztrál Nagydíj, Melbourne
|2026. március 8.