Újra az elitben – Szeleczki Róbert jegyzete

2025.11.08. 23:28
Tenisz
Amíg néztem a rijádi WTA-világbajnokság döntőjét, arra gondoltam, 2026-ban Babos Tímea még ennél is magasabbra juthat. Állandó párostársra lelt Luisa Stefani személyében, az idén nyertek négy WTA-tornát, játszottak két Grand Slam-negyeddöntőt, most pedig 32 évesen pályafutása negyedik világbajnoki címét űzi – hatévnyi szünetet követően. Akkor is a fenti gondolatok jártak a fejemben, amikor a második szettben már érződött, hogy ez a döntő elúszik – hiszen megközelítették a top tízet a páros-világranglistán Stefanival, és továbbra is kiemeltek lennének a GS-tornákon. Minderre lehet építeni jövőre! – tettem hozzá magamban.

Babos mérkőzés utáni beszéde, amelyben arra célzott, hogy jövőre minden bizonnyal már nem játszik teljes idényt, és ezért úgy néz ki, nem folytatják közösen, átírta ezt a gondolatmenetet.

Két évvel ezelőtt, 2023 novemberében a Magyar Teniszszövetség sajtóbeszélgetést szervezett Babos Tímeával. A korábbi párosvilágelső, négyszeres Grand Slam-bajnok – aki egy időben egyesben is eljutott a top 30-ig – őszintén beszélt a maga mögött hagyott, sérülésektől sem mentes, lelkileg is nehéz, kevésbé eredményes időszakról. 2022-ben volt, amikor egyesben nem jegyezték a legjobb háromszáz, párosban a legjobb kétszáz között. Ha azt mondta volna, ennyi volt, akkor sem lehetett volna felette pálcát törni – ám úgy érezte, van még a karrierjében. „Szeretek dolgozni, és ameddig ezt érzem, bizonyítani akarok” – mondta akkor.

Bizonyította, hogy „van még néhány jó év a karrierjében”, sőt, ennél többet is. Mindkét fronton próbálkozott, egyesben már nem érte el a korábbi magasságot, párosbeli eredményei azonban magukért beszélnek.

Babos mostani szavai a 2024. júliusi Római-parti Hungarian Grand Prix-n kimondottakra emlékeztetnek – miután az első körben kiesett egyesben, elmondta, lehet, ez az utolsó alkalom, hogy itthon egyesben játszott. Aztán két hónap múlva végleg maga mögött hagyta az egyest, hogy minden erejével a párosra koncentráljon.

A két évvel ezelőtti sajtóbeszélgetésen azt is mondta: „Amikor vége lesz a karrieremnek, (…) nem azért teszem majd le az ütőt, mert a játékot már nem kedvelem, azt mindig is szeretni fogom, hanem mert akkor már kevésbé viselem el a napi mókuskereket vagy az utazásokat, mint korábban.”

Visszavonulásról egyelőre szó sincs, de 2025 végén kijelenthető: minden idők egyik legsikeresebb magyar teniszezője ismét ott van az elitben. Akkor is, ha a vb-döntő nem sikerült. Akkor is, ha közel a búcsú, és akkor is, ha még egy kicsit odébb van – ezt ő érzi igazán.

