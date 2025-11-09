Nemzeti Sportrádió

Szegedi dráma és tragédia. Egyre mélyül az Újpest alatt a gödör

2025.11.09. 00:23
 A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

Mínusz hatról nyert a Veszprém Szegeden. A férfi kézilabda NB I örökrangadóján valószínűtlen hajrával fordított a Veszprém, miközben a pálya mellett tragikus halált halt a szegediek technikai vezetője… Értékelés, nyilatkozatok, elemzés a Pick Arénából – címlapsztori két oldalon.

és női BL-csapatainkról se feledkezzünk meg. A Győr nagyszerű győzelme mellett az FTC Brestben, a DVSC otthon a Metz ellen vérzett el – tripla tudósítás egy oldalon.

Győri gála Újpesten, ZTE-siker a DVTK ellen, nyolcgólos paksi diadal. Az NB I szombati napja igazán nem volt unalmas, hiszen a válogatott szünet előtt igencsak mozog a kispad Damir Krznar alatt, menekülőben a zalaegerszegiek, a Paks pedig 4–1-ről majdnem elrontotta, ám végül olyannyita megnyerte a Kisvárda elleni rangadót, hogy momentán a tabella élén áll. Vasárnap pedig további három meccsel zárul a forduló, pályán lesz az El-bravúr után a Ferencváros is – NB I-es összeállítás négy oldalon.

Bő egy héten belül a harmadik győztes meccsét vívhatja meg a Liverpool. Szoboszlai Dominikék az Aston Villa és a Real Madrid legyőzése után újabb nagy falattal, a Manchester Cityvel küzdenek meg – beharangozó írásunk a Premier League szuperrangadója elé.

Nagyváradon eltemették Jenei Imrét. Szóban és képben a Steauával BEK-győztes egykori román és magyar szövetségi kapitánytól búcsúzunk.

és még: Schäferék törték meg a Bayern sikerszériáját; Betlehem-show a rövid pályás úszó ob-n; sprintfutam és időmérő az F1-es Sao Pauló-i Nagydíjon; Szemes- és Battai-ezüst a vívóvilágkupában.

 

 

 

