Jégkorong NEK: a magyar válogatott legyőzte a házigazda franciákat

Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a csütörtöki nyitányon 4–2-re maradt alul a norvégokkal, pénteken pedig 5–1-re a dánokkal szemben, így biztosan utolsó volt, míg az olimpiai résztvevő házigazda már az első két forduló alapján megnyerte a tornát, így nyugodtan pihentethette legjobbjait.

A szombati mérkőzésen a magyarok jól kezdtek, 12 perc alatt háromgólos előnyre tettek szert, s bár a francia együttes még az első harmadban szépített, a folytatásban is a vendégek voltak eredményesebbek. A záró 20 perc előtt négy gól volt a hazaiak hátránya, s ugyan ezt kettőre csökkentették a végéig, egyenlíteniük nem sikerült.

JÉGKORONG

Nemzetek Európai Kupája (Épinal), 3. forduló

Franciaország–Magyarország 4–6 (1–3, 0–2, 3–1)

Épinal. V: Thiebault, Baudry, Simon, Maillard (franciák)

MAGYARORSZÁG: Hegedüs – Farkas O., Ortenszky / CSOLLÁK 1 (3), Horváth Donát / Kiss R., Horváth A. / Tornyai, Szathmáry – Mihalik A., Horváth B., Terbócs / Dobos (3), HÁRI 1 (3), SCHLEKMANN 2 (1) / Ravasz (1), MATTYASOVSZKY 2, Molnár D. / Szongoth Domán, Németh K., Szabó Rácz. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

FRANCIAORSZÁG: Aubrun (Junca) – Llorca, Boscq / Schmitt, Chakiachvili (1) / Guebey, Crinon / Coulaud – FABRE 1 (1), Bachelet, PERRET 1 (1) / Douay (2), Addamo (1), LECLERC 1 (1) / Rech, Ritz 1, Bertrand / F. Dair, Leborgne, A. Dair. Szövetségi kapitány: Eric Blais

Kapura lövések: 18–25. Emberelőny-kihasználás: 4/4, ill. 1/0

A nap másik mérkőzésén

Dánia–Norvégia 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–1) – hosszabbítás után

A torna végeredménye: 1. Franciaország 6 pont, 2. Norvégia 5, 3. Dánia 4, 4. Magyarország 3