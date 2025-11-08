Nemzeti Sportrádió

Babos Tímea elmondta, miért nem folytatják a párost Stefanival

2025.11.08. 17:51
Lehet, hogy Babos (balra) jövőre nem játszik egy teljes szezont (Fotó: Getty Images)
Ahogy beszámoltunk róla, Babos Tímea és Luisa Stefani kikapott a WTA-világbajnokság páros döntőjében Veronyika Kugyermetovától és Elise Mertenstől. A magyar teniszező a mérkőzés után nyilatkozott.
Negyedszer játszhatott a női tenisz világbajnoki címéért Babos Tímea. A párosban kétszeres Australian Open-győztes és ugyancsak kétszeres Roland Garros-bajnok magyar teniszezőnő eddigi három döntőjét egyaránt megnyerte: 2017-ben a cseh Andrea Hlavácková, 2018-ban és 2019-ben a francia Kristina Mladenovic oldalán lett a műfaj királynője. A negyedik trónra lepést a brazil Luisa Stefanival kísérelte meg honfitársnőnk, akivel az idei linzi 500-as torna óta küzdenek vállvetve a különböző borításokon. A háló túloldalán az idei wimbledoni bajnok Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens kettős állt, azaz a feladat ezúttal sem tűnt könnyűnek.

A negyedik vb-győzelem nem jött össze, Kugyermetova és Mertens másodszor nyerte meg a WTA-vb-t. A mérkőzés után Babos Tímea a könnyeivel küszködve köszönetet mondott párospartnerének, akivel mint mondta véletlenül álltak össze, de aztán rendkívül sikeres szezont teljesítettek, s ezért nagyon hálás neki.

Viszont sajnos nem folytatjuk, nem azért, mert nem illünk össze, hanem azért, mert úgy gondolom, jövőre nem játszom teljes szezont – fogalmazott könnyeivel küszködve Babos Tímea. – Nem tudom, hogy jó vagy rossz trófea nélkül befejezni, de gyűjtöttem három vb-trófeát, úgyhogy boldog vagyok, hogy ismét döntőt játszhattam.”

Beszédében köszönetet mondott az elmúlt évekért az édesapjának, az édesanyjának, a vőlegényének és a családjának.

„Bocsánat, hogy ilyen hosszan beszélek, de lehet, hogy ez az utolsó beszédem” – tette hozzá.

 

