Vívás: Szemes Gergő ezüstérmes a mallorcai világkupaversenyen

2025.11.08. 22:00
Szemes Gergő (Fotó: Bizzi team)
Szemes Gergő döntőt vívott a férfi tőrözők mallorcai vk-viadalán – ezüstérmet szerzett.

Palma de Mallorcán Szemes Gergő azoknak is bebizonyította, hogy a júliusi tbiliszi világbajnokság egyéni világbajnoki bronzérme nem a véletlen műve volt, akik esetleg kifutott eredménynek minősítették azt a harmadik helyet: férfi tőrözőnk ezen a szombaton is remek formát mutatott a páston, úgy verte végig a mezőnyt a szezon első világkupaversenyén, hogy először tíznél több tust az elődöntőben kapott!

Azt az asszót megnyerte az FTC tőrvívója, aztán jött a döntő, ott meg a nap folyamán végig ihletett formában vívó cseh Alexander Choupenitich, aki a fináléban is gálázott – Szemes Gergőnek a finálé első fele jól sikerült, a hajrában viszont már nem ő irányított, ám ez mit sem von le a teljesítménye értékéből. 

Szemes Gergő eddigi pályafutása során egyszer állt vk-dobogón, mégpedig 19 évesen Plovdivban 2022 májusában, úgyhogy ez az ezüst már csak e tekintetben is előrelépés – no meg abban is, amit a júliusi vb óta már sokan tudnak: a férfi tőrvívóinkra igenis nagyon kell figyelnünk, az eredményük, Szemes egyéni vb-bronza és a csapat harmadik helye után ők maguk is úgy fogalmaztak, az még csak a kezdet volt.

VILÁGKUPAVERSENY, PALMA DE MALLORCA 
Tőr, egyéni
Férfiak
A 32 közé jutásért: Dósa–Muruhin (ukrán) 15:6, Szemes–Rzadkowski (lengyel) 15:6, Llavador (spanyol)–Tóth G. 15:8, Marini (olasz)–Frűhauf 15:7
A 16 közé jutásért: Dósa–Roger (francia) 15:14. Szemes–Kim Gjeong Mu (dél-koreai) 15:7
Nyolcaddöntő: Szemes–Rosatelli (olasz) 15:6, Luperi (olasz)–Dósa 13:9
Negyeddöntő: Szemes–Csen (tajvani) 15:4
Elődöntő: Szemes–Bianchi (olasz) 15:11
Döntő: Choupenitich (cseh)–Szemes 15:10
Végeredmény: 1. Alexander Choupenitich, 2. Szemes Gergő, 3. Bianchi és Martini (olasz), …10. Dósa Dániel, …58. Tóth Gergely, …63. Frűhauf Benjámin

Nők
A 32 közé jutásért: Papp–Szunducskova (orosz) 15:9, Lupkovics–Kozajeva (orosz) 15:6, Castro (spanyol)–Pásztor 15:14, Ueono (japán)–Kondricz 15:4, Kano (japán)–Wolf 15:10, Favaretto (olasz)–Kollár 15:2
A 16 közé jutásért: Castro–Papp 15:11, Errigo (olasz)–Lupkovics 15:12
Döntő: Favaretto–Ueno 15:9
Végeredmény: 1. Martina Favaretto, 2. Ueno, 3. Harvey (kanadai) és Kikucsi (japán), …23. Lupkovics Dóra, …29. Papp Jázmin, …34. Pásztor Flóra, …52. Wolf Eszter, …60. Kondricz Kata, …63. Kollár Anna

 

