Nem jött össze Babosnak a negyedik világbajnoki cím

Negyedszer játszhatott a női tenisz világbajnoki címéért Babos Tímea. A párosban kétszeres Australian Open-győztes és ugyancsak kétszeres Roland Garros-bajnok magyar teniszezőnő eddigi három döntőjét egyaránt megnyerte: 2017-ben a cseh Andrea Hlavácková, 2018-ban és 2019-ben a francia Kristina Mladenovic oldalán lett a műfaj királynője. A negyedik trónra lepést a brazil Luisa Stefanival kísérelte meg honfitársnőnk, akivel az idei linzi 500-as torna küzdenek vállvetve a különböző borításokon. A háló túloldalán az idei wimbledoni bajnok Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens kettős állt, azaz a feladat ezúttal sem tűnt könnyűnek.

Az, hogy nagyon kemény ellenfélről van szó, rögtön az elején kiderült, Babosék ugyanis döntő ponttal hozták a játékot. A következő menetben is hasonló volt a forgatókönyv, a magyar, brazil párosnak két bréklabdája volt, de Kugyermetova két remek adogatással megnyerte a gémet. Az orosz aztán a harmadik játékban is remekelt, olyannyira, hogy Stefani szervájánál semmire megnyerte fogadógémjét a 4. kiemelt duó, majd döntő ponttal a saját adogatójátékukat is hozták. Babos és brazil társa azonban nem arról híresek, hogy feladják, s az ellenfél 4:3-as vezetésénél meg is találták az ellenszert Mertens szerváira, és ők is semmire nyerték a fogadógémjüket, majd Babos szervájánál nullázták le az ellenfelet. Sajnos 5:5-nél, Stefani adogatásánál jött az újabb holtpont, így ismét brékelőnybe került a rivális, amely a következő játékban három játszmalabdához is jutott, ám Babosék mindegyiket hárították, s egyenlítettek. Jött a tie-break, amelyben a négy teniszező közül legjobban szerváló Kugyermetovára jött ki a meccslabda – meg is nyerte az első felvonást az orosz, belga kettős.

A második játszmában aztán gyorsan elhúzott 3:0-ra Kugyermetova és Mertens, s igazán bosszantó volt, hogy Babosék először vesztettek adogatójátékot a magyar teniszező szervájánál, aztán pedig hiába volt két bréklabdájuk, nem sikerült visszavágniuk. A negyedik játékban létfontosságú volt, hogy Stefani adogatógémjét megnyerjék, ami össze is jött. Ám Babos következő szervajátéka sem sikerült jobban, így jött az újabb brék 5:1-nél a rengeteget javuló Mertens a mérkőzésért adogatott, amelyet 7:6, 6:1-re meg is nyertek Kugyermetováék, akik második ízben lettek vb-győztesek. A magyar játékos így először vesztett a WTA-világbajnokság páros döntőjében, ám tekintve, hogy Stefanival még csak az út elején járnak, néhány nap múlva biztosan szépnek tűnik majd a második hely.

WTA-VILÁGBAJNOKSÁG, RIJÁD

PÁROS, ELŐDÖNTŐ

Veronyika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga, 4.)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil 7.) 7:6 (7–4), 6:1