Vladimir Radenkovics marad a DVTK vezetőedzője

„A DVTK mindig a figyelem középpontjában áll, szerencsére sok embert érdekel a csapat teljesítménye. Sikerek és balsikerek idején is rengeteg információ kel szárnyra, éppen azért kérek most szót, hogy a szurkolók különbséget tudjanak tenni a valós és a valótlan hírek között – kezdte Kovács Zoltán sportigazgató a klub hivatalos honlapján. – Ilyen helyzetben a legegyszerűbb edzőt váltani, mert azzal ideig-óráig csillapítani lehet a jogos szurkolói elégedetlenséget, és a klubvezetés is azt mutatja, hogy ők aztán mindent megtesznek az előrelépés érdekében. Azonban ez sok esetben csak látszatintézkedés, ezért továbbra is Vladimir Radenkovics irányítja a DVTK első csapatát, és az ő feladata, hogy minél előbb elkezdjük a pontok gyűjtögetését.

„Akkor is folyamatosan figyelemmel kísértem a csapat teljesítményét, miután távoztam a DVTK-tól, és kívülről nagyon úgy tűnt, hogy az elmúlt évtizedben hiányzott Diósgyőrből a stabilitás, a türelem és az egység. Amikor visszatértem, akkor azzal a tervvel érkeztem, hogy stabilitást hozzak, mert döbbenetes végigolvasni a diósgyőri vezetőedzők névsorát, Vladimir Radenkovics a maga 51 tétmérkőzésével lassan felér a top 10-be. Az eredeti szándékot csak megerősítik a mért adatok: az xPTS, azaz a várható pontok mutatója alapján a DVTK-nak sokkal több pontot kellett volna gyűjteni, mint amennyit sikerült. A tapasztalatok azt mutatják, hogy hosszú távon mindig kiegyenesedik a csapatok teljesítménye, a felülteljesítők visszaesnek, az alulteljesítők pedig felzárkóznak. Ez is csak azt támasztja alá, hogy ne változtassunk a vezetőedzői poszton” – fejezte be Kovács Zoltán.

Vladimir Radenkovics nyáron tért vissza a DVTK-hoz, Valdas Dambrauskast váltva a kispadon.

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK 2–0 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2610 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Skribek (55.), Lima (89.)

