„Elfelejthetem a bajnokságot” – Verstappen lemondóan nyilatkozott a Q1-es kiesése után

Lando Norris szempontjából egyelőre tökéletesen alakul a Sao Pauló-i Nagydíj, hiszen valamennyi eseményen az élen zárt, ő volt a leggyorsabb az egyetlen pénteki szabadedzésen, megszerezte a rajtelsőséget a sprintidőmérőn, valamennyi kört végig vezetve győzelmet aratott a sprintversenyen, majd az övé lett a pole pozíció a kvalifikáción, miközben mindkét bajnoki ellenfele rontott. Oscar Piastri a minifutamon saját hibából esett ki, majd a negyedik rajtkockát szerezte meg vasárnapra, míg Max Verstappen azután, hogy csak a negyedikként szelte át a célvonalat szombaton, a vasárnapi versenyt a csalódást keltő 16. helyről várhatja.

Az idénybeli hatodik, míg pályafutása 15. elsőségét elkönyvelő Norris így a lehető legjobb helyzetben van ahhoz, hogy még tovább növelje a 9 pontos előnyét Piastri előtt, miközben 39 pontos lemaradással harmadik Verstappent talán végleg kizárja a küzdelemből, persze ehhez előbb egy jó versenyt kell még futnia, hiszen a legtöbb pont vasárnap kerül kiosztásra, és Brazíliában már nemegyszer láthatott a kilátogató közönség óriási felzárkózásokat.

„Most sem voltak könnyűek a körülmények. Csúszott, kiszámíthatatlan volt, de egyben szórakoztató is. Mindig remek érzés ezen a versenypályán vezetni. Volt egy kisebb nyomás rajtam, mert az első gyors körömön elfékeztem. Szóval valamivel nagyobb nyomás nehezedett rám, mint azt szerettem volna, de higgadt maradtam, és összeszedtem magam, amikor kellett. Nagyon elégedett vagyok!” – jelentette ki, majd kitért arra is, mit vár a vasárnapi futamtól.

„Azt már tudtam, hogy gyors a Mercedes, és Kimi (Andrea Kimi Antonelli) végig nyomta. Bizonyos szempontból már várom a futamot, más szempontból már nem annyira. Úgy gondolom, nagy kihívás lesz, de először meg kell várnunk, egyáltalán milyen időjárás fogad minket. Egyelőre elég tiszta hétvégét teljesítek, szóval bízom benne, hogy ők (Antonelli és Charles Leclerc) nem fogják elrontani!” – tette hozzá mosolyogva.

Norris előtt adott a lehetőség, hogy még tovább növelje az előnyét a bajnokságban (Fotó: AFP)

Antonelli egyelőre remekel Brazíliában, a sprintidőmérőn és a hagyományos kvalifikáción is az első sorba kvalifikálta magát, és egyértelműen bízik benne, hogy sikerül legalább a sprintversenyen elért második helyét megismételnie vasárnap. „Kissé bosszant, hogy megint mögötte vagyok. Közel voltunk a sprintfutamon is. Nagyon nehéz időmérő volt a széllel, és nagy kihívást jelentett összetenni a köröket. De így sikerült egy elég jó kört összetennem, szóval elégedett vagyok. A második helyről indulhatok vasárnap. A McLaren gyors, szóval fontos lesz, hogy jó rajtot vegyek, és utána megpróbáljak jó tempót diktálni.”

Ugyan a Ferrari helyzete egyáltalán nem festett jól Brazíliában, hiszen a két versenyző már péntek este is arról beszélt, mennyire gyenge az autó, majd Lewis Hamilton már a kvalifikáció második szakaszában búcsúzni kényszerült, Leclerc a végén meglepetést okozott, és az előkelő harmadik rajthelyet szerezte meg. „Nagyszerű köröket futottam a második és a harmadik szakaszban. Rendkívül szoros minden, és mindössze néhány századmásodperc különbségnek köszönhetően egy katasztrofális hétvége jóvá válhatott.”

Boldog vagyok, hogy minden összeállt a Q2-ben és a Q3-ban, ez kulcsfontosságú volt a számunkra, mivel a határon táncoltunk. Elégedett vagyok a harmadik helyezéssel. Nehéz hétvégénk van.”

Ugyan Piastri vezetett az időmérő mindent eldöntő szakaszában az első próbálkozásokat követően, az ausztrál versenyző végül csak a negyedik lett, és közel négy tizedmásodperccel maradt el az élen záró csapattársától. „Egyszerűen nem tudtam gyorsulni a végén. Ez volt a legnagyobb probléma. Nagyon eltérnek a körülmények attól, amit pénteken tapasztaltunk, és most minden sokkal nehezebb volt. Kissé csalódott vagyok az eredmény miatt, de az autó gyorsnak tűnik ezen a hétvégén, különösen a hosszabb etapokon, így bízom benne, hogy ez a hasznomra válhat vasárnap. Két kézzel fogok megragadni minden adandó lehetőséget, és ha van esélyem előrébb törni, és nyomást helyezni az előttem lévőkre, akkor meg is fogom tenni. De először oda kell érnem.”

George Russell a végén közepes gumikon próbálkozott, de meg kellett elégednie az ötödik hellyel. „Egyszerűen nem volt tapadásom. Biztosan nem én voltam az egyetlen, aki emiatt panaszkodott. Max a Q1-ben, Lewis a Q2-ben esett ki, miközben (Oliver) Bearman az élen volt akkor, amikor a csapattársa a mezőny végén érkezett. Nem tudtam működésre bírni a gumikat, nem találtam a megfelelő tartományt, és csúszkáltam mindenfelé. Kár érte, de elnézve Max és Lewis esetét, hogy milyen rosszul is alakulhatott volna, azt kell mondanom, hogy a lehető legtöbbet hoztuk ki egy rossz helyzetből.”

„Az ilyen napokon, amikor az egyik versenyző működésre tudja bírni az abroncsokat, míg a másik képtelen rá, valószínűleg az év egyik legkevésbé átlátható időmérőjét eredményezte. Kimi nagyszerű munkát végez egész hétvégén, minden elismerésem az övé, de a mostani nyilvánvalóan nagyon furcsa kvalifikáció volt. Bízom benne, hogy előrébb tudok menni, persze ott van Piastri, aki nagyon gyors lesz, valamint Charles is, aki egyelőre kérdőjel. Reálisan nézve nem hiszem, hogy meglenne a tempó ahhoz, hogy dobogóra állhassak.”

Verstappen borzalmas időmérőn van túl Brazíliában: a holland pilóta többszöri próbálkozás után sem tudott bekerülni a top 15-be, így már az első szakaszban búcsúzni kényszerült, és a legjobb esetben a 16. helyről várhatja a piros lámpák kialvását vasárnap. A bajnokságban 39 pontos hátránnyal a harmadik helyet elfoglaló címvédő nem is igazán találta a szavakat a csalódást keltő kvalifikáció után a Sky Sports kamerái előtt. „Egyszerűen rossz volt. Egyáltalán nem tudtam nyomni. Az autó összevissza csúszkált, sokszor visszább kellett vennem csak azért, hogy ne veszítsem el az irányítást, persze az ilyesmi nem működik az időmérőn. Először ki kell elemeznünk, mi történt, nem igazán tudom megérteni, hogyan lehet ilyen rossz a helyzet, szóval az a fontos, hogy most megértsük, mi áll a háttérben.”

A holland később a bajnoki esélyeiről is rendkívül lesújtóan beszélt. „El is felejthetem a bajnokságot. Tényleg. Ahonnan rajtolunk, egyszerűen nem fog menni. Az ilyen teljesítményekkel elfelejtethetjük a címet. Nem ezt szeretnéd látni. Az egész hétvége eleve nagyon kemény volt már, de erre nem számítottunk az autó módosítása után. Egyszerűen nem reagált, nem volt tapadásom, szóval végig eléggé alul kellett vezetnem az autót, nem működött.”

Míg Verstappen az első, Hamilton a második szakaszban búcsúzott Interlagosban. A hétszeres világbajnok eléggé csalódottan vette tudomásul az újabb rossz eredményt. „A beállítás rendben volt, egyszerűen nem tudtam működésre bírni az abroncsokat – kezdte az értékelést, majd miután kifejtette, hogy leginkább a hátsó gumik jelentették a gondot, eléggé szűkszavúan felelt arra, hogy mire számít a jobban sikerült sprintverseny után a futamon. – Nem lehet előzni” – zárta rövidre, majd kicsit bővebben reagált arra, hogyan érzi magát mentálisan a legutóbbi kudarcokat követően. –Nem túl nagyszerűen. Megteszem vasárnap, amit csak tudok. Minden hétvégén rosszul megy, de vasárnap felkelek, és újra próbálkozom.”

Az elmúlt időszakban terjedt el az a pletyka, hogy Oliver Bearman válthatja Hamilton 2027-ben, ha jövőre nem tud előrébb lépni a versenyző és a Ferrari sem. A fiatal brit pilóta a mostani időmérőn nyújtott teljesítményével biztosan még inkább felerősíti ezen híreszteléseket, hiszen remekelt a Haasszal. Ugyan Bearman végül a nyolcadik rajtkockát szerezte meg, sokáig úgy festett, akár az első sorba is kvalifikálhatja magát. „Az jelentette a fő nehézséget, hogy míg az első és a második szakaszban nagyon jó érzésem volt, a harmadikban ez elveszett. Láttam, hogy sokan szenvednek, és nincsenek a megszokott pozíciójukban a lágy gumin. Most eléggé nehéz volt ezen a keveréken.”

„Talán túlmelegítettük a gumikat a Q3-ban, valamivel gyorsabb felvezető köröket futottam. Őszintén szólva hihetetlenül örültem mindkettő Q3-as körömnek, de amikor átszeltem a vonalat, láttam, hogy két tizeddel elmaradtam még a Q2-ben futott körömnél is. Eléggé furcsa volt. Az, hogy itt vagyunk, nagyszerű eredmény. Még úgy is elégedett vagyok a nyolcadik hellyel, hogy tudom, milyen jól alakult az időmérő eleje. Szerintem az a fontos, hogy most rájöjjünk, miért működött olyan jól az első két szakaszban, és mi hiányzott a végén.”

Folytatás vasárnap 18 órakor a versennyel.

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:09.511 2. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:09.685 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:09.805 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:09.886 5. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:09.931 6. George Russell brit Mercedes 1:09.942 7. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:09.962 8. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:09.977 9. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:10.002 10. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:10.039 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:10.001 12. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:10.053 13. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:10.100 14. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:10.161 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:10.472 16. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:10.403 17. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:10.438 18. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:10.632 19. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:10.711 20. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari mért kör nélkül