Férfi vízilabda Konferenciakupa: a Honvéd ötméteresekkel kapott ki a Posillipótól

2025.11.08. 21:24
Ekler Bendegúz (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Az EPS-Honvéd ötméteresekkel 18–16-ra kikapott az olasz CN Posillipótól a férfi vízilabda Konferencia Kupa selejtezőjében, az utrechti torna második játéknapján.

Nikola Moskov öt, Kévi Bendegúz, Lazar Vickovic és Ekler Bendegúz két-két góllal zárt a Honvédban.

A magyar csapat pénteken 14 góllal legyőzte a házigazda hollandokat, vasárnap délelőtt pedig a görög AC PAOK elleni meccsen harcolhatja ki a továbbjutást.

FÉRFI VÍZILABDA
KONFERENCIAKUPA
Selejtező, 1. forduló, A csoport (Utrecht), 2. játéknap
CN Posillipo (olasz)–EPS-Honvéd 18–16 (2–3, 3–3, 4–3, 4–4, 5–3) – ötméteresekkel
Az állás: 1. CN Posillipo (olasz) 5 pont, 2. EPS-Honvéd 4, 3. AC PAOK (görög) 3, 4. UZSC Utrecht (holland) 0

 

