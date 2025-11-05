Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai-gólpassz, Real-verés a BL-ben; Bárány és Redzic a két újonc a Rossi-keretben

2025.11.05. 00:21
A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

A Liverpool legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik volt a meccs egyik hőse, elképesztő munkát tett le az Anfield gyepére. Lőtt messziről és közelről, de nem tudott túljárni Thibaut Courtois kapus eszén, mígnem szabadrúgásából Alexis Mac Allister befejelte a győztes gólt. Párizsban folytatódott a Bayern százszázalékos idénysorozata – minden, amit a BL-keddről és -szerdáról tudni érdemes két oldalon.

Marco Rossi keretet hirdetett az örmények és az írek elleni mérkőzésekre. A szövetségi kapitány a támadósorba Bárány Donát és a dunaszerdahelyi Redzic Damir személyében két újoncot is behívott, amúgy pedig nemcsak harcos és fegyelmezett, de eredményes csapatot is szeretne látni a hátralévő két vb-selejtezőn. Címlapsztori két oldalon.

Major Veronika Párizs után a kairói vb-n is érmet szeretne. Pisztolyosunk az alapversenyt és a döntőt külön-külön is a tökélyig gyakorolta, és bízik benne, hogy a regenerációra is megfelelően figyelt az idén. Patai Gergely interjúja.

…és még: kosárdömping az európai kupákban; Babosék párosa újra versenyben a WTA-vb-n; rövid pályás úszó-ob Debrecenben Kós nélkül; Fodor Csenge is Golovin vb-keretében.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

