Van tűz – Mohai Dominik jegyzete

Kontraszt a javából! Amikor 2024 februárjában Mészöly Géza a DVTK otthonában visszatért a rettenetesen szereplő, a kiesőzóna közelébe zuhanó Újpest kispadjára, több száz fanatikus vendégszurkoló biztatta a csapatot a kapu mögötti szektorban. A Mol tulajdonosi szerepvállalásának nagyjából másfél éves mérlegét jól szimbolizálja, hogy az embert próbáló időkben is kitartó újpestiekben olyannyira megingott a bizalom, hogy foghíjas vendégszektor fogadta a csapatot vasárnap délután Miskolcon. A kitartó fanatikusok fel is tették a kérdést: „Olaj van, tűz nincs?!”

Ugyan a játék továbbra sem úgy néz ki, mint ahogy azt Damir Krznar elővezette a nyáron, a tüzet egyáltalán nem lehetett hiányolni az újpesti futballistákból. Az első huszonöt perc nem nézett ki jól, de megérdemelten fordítottak a lila-fehérek az első félidő második felében, jó mentalitás, tűz nélkül pedig képtelenség emberhátrányban megtartani az egygólos előnyt, hát még növelni. Riccardo Piscitelli kiváló kapus, de Banai Dávid személyiségéről és viselkedéséről biztosan átragadt valami a többiekre. Az Újpest sokat hangoztatott felfuttatása nem jöhet létre a klubkultúra építése nélkül. Ennek biztos, hogy nem hangzatos nyilatkozatok és főleg nem a folyamatos Ferencvároshoz hasonlítgatás az alapja, hanem koncepciózus keretépítés, a sportigazgató és a vezetőedző közötti összhang.

Demagógia, hogy sok külföldi játékossal nem működhet egy projekt. Ha a vezetőség elsősorban a légiósokban látja a siker titkát, abban nincs kivetnivaló, de kell legalább két-három olyan hazai játékos, akinek szoros a kapcsolata a magyar labdarúgással, s szerencsés esetben Banai Dávidhoz hasonlóan a klubbal. André Duarte példája jól mutatja, hogy nem múlik el a probléma, ha valakihez hozzávágunk egy köteg pénzt. Ahogy a játékos magatartásával szerződéshosszabbítása után gondok akadtak, a lila-fehérek sem érnek el jobb eredményeket a tulajdonosváltás óta, pedig az anyagi lehetőségek már adva vannak. A DVTK otthonában a tűz megvolt, de emlékezzünk: az első fordulóban is 3–1-es győzelmet aratott a csapat a DVTK ellen. A tűz mellett sokkal jobb futballra is szüksége lesz a következő tíz körben az Újpestnek ahhoz, hogy meghaladja a két Diósgyőr elleni meccs között szerzett hét pontot.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!