Szombati sportműsor: NB I, európai csúcsligák, női kézi BL; Babos Tímeáék vb-döntőt játszanak
NOVEMBER 8., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
13. FORDULÓ
12.45: Újpest FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: FC Hatvan–Diósgyőri VTK II F4R
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ
13.30: Tottenham Hotspur–Manchester United (Tv: Match4)
16.00: Everton–Fulham (Tv: Spíler1)
16.00: West Ham United–Burnley (Tv: Arena4, 21.30: felvételről)
18.30: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)
21.00: Chelsea–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
12. FORDULÓ
17.00: Olympique Marseille–Brest
19.00: Le Havre–Nantes
21.05: Monaco–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
15.30: Hoffenheim–RB Leipzig
15.30: Bayer Leverkusen–Heidenheim
15.30: Hamburg–Borussia Dortmund
15.30: Union Berlin–Bayern München (Tv: Match4)
18.30: Mönchengladbach–1. FC Köln (Tv: Arena4, 19.30: felvételről)
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
15.00: Como–Cagliari
15.00: Lecce–Hellas Verona
18.00: Juventus–Torino (Tv: Match4)
20.45: Parma–Milan (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
14.00: Girona–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)
ROMÁN SUPERLIGA
16. FORDULÓ
16.30: Dinamo Bucuresti–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
14. FORDULÓ
15.30: Ruzomberok–Dunaszerdahely – élőben az NSO-n!
15.30: Trencín–FC Kosice
NŐI NB I
10. FORDULÓ
13.00: Újpest FC–MTK Budapest
13.00: DVTK–PMFC
13.00: Puskás Akadémia–Budaörs
13.30: ETO FC–Szekszárd
13.30: Budapest Honvéd–Viktória
13.30: Szeged–Ferencváros
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NCAA
Vasárnap, 1.30: Alabama–LSU (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
FIA WEC-vb
11.30 és 16.10: nyolcórás verseny, Bahrein (Tv: Eurosport2)
DARTS
Grand Slam of Darts, Wolverhampton
14.00 és 20.00: csoportkör, 1. forduló (Tv: Sport2)
EVEZÉS
Beach sprintvilágbajnokság, Antalya
9.00: női egypár (Preil Vivien)
FORMULA–1
SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, SAO PAULO
15.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA Tour
21.00: Los Cabos Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
FÉRFIAK
Nemzetek Európa Kupája, 3. forduló, Épinal
15.00: Dánia–Norvégia
19.30: Franciaország–Magyarország
NŐK
Németország-kupa, 3. forduló, Landshut
14.45: Németország–Magyarország
KERÉKPÁR
CYCLOCROSS EURÓPA-BAJNOKSÁG, MIDDELKERKE
13.00: férfi U23-as verseny (Takács Zsombor, Vas Barnabás)
15.00: női felnőtt verseny (Vas Blanka) (Tv: Eurosport2)
MX-VB, Rijád
15.30 és 17.50: park, döntő (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
A-csoport
16.00: Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.00: DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-csoport
18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Odense (dán)
18.00: Sola (norvég)–CSM Bucuresti (román)
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
3. forduló, 1. mérkőzés
14.00: Mol Esztergom–Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ
16.45: Szeged–Veszprém (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Balatonfüred–Csurgó
18.00: PLER–Ferencvárosi TC
18.00: Gyöngyös–NEKA
18.00: Szigetszentmiklós–Komló
20.30: Tatabánya–Győr (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
17.00: Atomerőmű–Kecskemét
18.00: Kaposvár–Oroszlány
18.00: DEAC–NKA Universitas Pécs
18.00: Falco–Szeged
18.00: Körmend–Alba Fehérvár
18.00: Sopron–Szolnok
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Portugál GP
9.30: Moto3, edzés (Tv: Arena4)
10.15: Moto2, edzés (Tv: Arena4)
11.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)
11.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)
13.00: MotoE, 1. futam (Tv: Arena4)
13.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)
14.45: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)
15.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix, Oszaka
6.00: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)
8.30: férfiak, szabad program (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: MÁV Előre Foxconn–UTE
SAKK
Világkupa, Goa
3. forduló (a 32 közé jutásért)
10.00: második mérkőzések (Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjamin)
SPORTLÖVÉSZET
Világbajnokság, Kairó
Férfi 10 m légpuska (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István)
12.15: alapverseny. 16.30: döntő
Férfi 25 m gyorstüzelő pisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laczik Dávid)
10.15: alapverseny, 1. szakasz
Női 10 m légpuska (Mészáros Eszter, Bajos Gitta, Dénes Eszter)
8.15: alapverseny. 12.30: döntő
STRANDRÖPLABDA
9.00: klub Európa-kupa, Iráklio
SZNÚKER
International Championship, Nanking
7.00 és 12.30: elődöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
Egyes, döntő
17.00: Jelena Ribakina (kazah, 6.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) (Tv: Arena4)
Páros, döntő
14.00: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil 7.)–Veronika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga, 4.)
ATP 250-es torna, Athén
12.30: páros, döntő; 16.00: egyes, döntő
ATP 250-es torna, Metz
14.00: páros, döntő; 16.30: egyes, döntő
ÚSZÁS
Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen
9.00: előfutamok
17.00: döntők (Tv: M4 Sport+)
VÍVÁS
Kard-világkupaverseny, Algír
Egyéni, 64-es tábla
10.00: férfiak; 11.20: nők
Tőr-világkupaverseny, Mallorca
Egyéni, 64-es tábla
9.00: nők; 10.45: férfiak
VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-csoport
17.30: Olympiakosz Pireusz (görög)–UVSE Helia-D
C-csoport
18.30: Rapallo Pallanuoto (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo
D-csoport
19.30: One Eger–SIS Roma (olasz)
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-csoport
16.00: BVSC-Manna ABC–Hapoel Jokneam (izraeli)
FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
A-csoport (Utrecht), 2. játéknap
19.00: EPS-Honvéd–CN Posillipo (olasz)
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
12.00: FTC–Szentes
16.00: Szolnok–OSC
17.30: Eger–UVSE
18.00: Vasas–Kaposvár
18.00: BVSC–Szeged
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda heti összegző
7.40: Danyi Gábort hívjuk
8.40: Messi a Galatában?; a Barca a Camp Nouban edzett
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója kiválasztása; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.30: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Jó András
12.45: Közvetítés az Újpest–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László
14.00: Kapcsolás az Esztergom–Crvena zvezda női kézilabda Európa-liga-mérkőzésre. Riporter: Szilágyi Dóra
14.45: Közvetítés a ZTE–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Wukovics László
16.00: Közvetítés a Győri ETO KC–Storhamar női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
16.45: Közvetítés a Szeged–Veszprém férfi NB I-es kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
18.00: Közvetítés a Brest–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
19.15: Közvetítés a Paks–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
20.00: Közvetítés a DVSC–Metz női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág Bera Emesével