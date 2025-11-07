Szombati sportműsor: NB I, európai csúcsligák, női kézi BL; Babos Tímeáék vb-döntőt játszanak

NOVEMBER 8., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

13. FORDULÓ

12.45: Újpest FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB III

15. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: FC Hatvan–Diósgyőri VTK II F4R

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

13.30: Tottenham Hotspur–Manchester United (Tv: Match4)

16.00: Everton–Fulham (Tv: Spíler1)

16.00: West Ham United–Burnley (Tv: Arena4, 21.30: felvételről)

18.30: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)

21.00: Chelsea–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

12. FORDULÓ

17.00: Olympique Marseille–Brest

19.00: Le Havre–Nantes

21.05: Monaco–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: Hoffenheim–RB Leipzig

15.30: Bayer Leverkusen–Heidenheim

15.30: Hamburg–Borussia Dortmund

15.30: Union Berlin–Bayern München (Tv: Match4)

18.30: Mönchengladbach–1. FC Köln (Tv: Arena4, 19.30: felvételről)

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

15.00: Como–Cagliari

15.00: Lecce–Hellas Verona

18.00: Juventus–Torino (Tv: Match4)

20.45: Parma–Milan (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

14.00: Girona–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)

18.30: Atlético Madrid–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)

ROMÁN SUPERLIGA

16. FORDULÓ

16.30: Dinamo Bucuresti–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

14. FORDULÓ

15.30: Ruzomberok–Dunaszerdahely – élőben az NSO-n!

15.30: Trencín–FC Kosice

NŐI NB I

10. FORDULÓ

13.00: Újpest FC–MTK Budapest

13.00: DVTK–PMFC

13.00: Puskás Akadémia–Budaörs

13.30: ETO FC–Szekszárd

13.30: Budapest Honvéd–Viktória

13.30: Szeged–Ferencváros

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NCAA

Vasárnap, 1.30: Alabama–LSU (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

FIA WEC-vb

11.30 és 16.10: nyolcórás verseny, Bahrein (Tv: Eurosport2)

DARTS

Grand Slam of Darts, Wolverhampton

14.00 és 20.00: csoportkör, 1. forduló (Tv: Sport2)

EVEZÉS

Beach sprintvilágbajnokság, Antalya

9.00: női egypár (Preil Vivien)

FORMULA–1

SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ, SAO PAULO

15.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA Tour

21.00: Los Cabos Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFIAK

Nemzetek Európa Kupája, 3. forduló, Épinal

15.00: Dánia–Norvégia

19.30: Franciaország–Magyarország

NŐK

Németország-kupa, 3. forduló, Landshut

14.45: Németország–Magyarország

KERÉKPÁR

CYCLOCROSS EURÓPA-BAJNOKSÁG, MIDDELKERKE

13.00: férfi U23-as verseny (Takács Zsombor, Vas Barnabás)

15.00: női felnőtt verseny (Vas Blanka) (Tv: Eurosport2)

MX-VB, Rijád

15.30 és 17.50: park, döntő (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ

A-csoport

16.00: Győri Audi ETO KC–Storhamar HE (norvég) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.00: DVSC Schaeffler–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-csoport

18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–Odense (dán)

18.00: Sola (norvég)–CSM Bucuresti (román)

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

3. forduló, 1. mérkőzés

14.00: Mol Esztergom–Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ

16.45: Szeged–Veszprém (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Balatonfüred–Csurgó

18.00: PLER–Ferencvárosi TC

18.00: Gyöngyös–NEKA

18.00: Szigetszentmiklós–Komló

20.30: Tatabánya–Győr (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

17.00: Atomerőmű–Kecskemét

18.00: Kaposvár–Oroszlány

18.00: DEAC–NKA Universitas Pécs

18.00: Falco–Szeged

18.00: Körmend–Alba Fehérvár

18.00: Sopron–Szolnok

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Portugál GP

9.30: Moto3, edzés (Tv: Arena4)

10.15: Moto2, edzés (Tv: Arena4)

11.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

11.45: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

13.00: MotoE, 1. futam (Tv: Arena4)

13.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

14.45: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

15.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix, Oszaka

6.00: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei)

8.30: férfiak, szabad program (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: MÁV Előre Foxconn–UTE

SAKK

Világkupa, Goa

3. forduló (a 32 közé jutásért)

10.00: második mérkőzések (Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjamin)

SPORTLÖVÉSZET

Világbajnokság, Kairó

Férfi 10 m légpuska (Hammerl Soma, Pekler Zalán, Péni István)

12.15: alapverseny. 16.30: döntő

Férfi 25 m gyorstüzelő pisztoly (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laczik Dávid)

10.15: alapverseny, 1. szakasz

Női 10 m légpuska (Mészáros Eszter, Bajos Gitta, Dénes Eszter)

8.15: alapverseny. 12.30: döntő

STRANDRÖPLABDA

9.00: klub Európa-kupa, Iráklio

SZNÚKER

International Championship, Nanking

7.00 és 12.30: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

Egyes, döntő

17.00: Jelena Ribakina (kazah, 6.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) (Tv: Arena4)

Páros, döntő

14.00: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil 7.)–Veronika Kugyermetova, Elise Mertens (orosz, belga, 4.)

ATP 250-es torna, Athén

12.30: páros, döntő; 16.00: egyes, döntő

ATP 250-es torna, Metz

14.00: páros, döntő; 16.30: egyes, döntő

ÚSZÁS

Rövid pályás országos bajnokság, Debrecen

9.00: előfutamok

17.00: döntők (Tv: M4 Sport+)

VÍVÁS

Kard-világkupaverseny, Algír

Egyéni, 64-es tábla

10.00: férfiak; 11.20: nők

Tőr-világkupaverseny, Mallorca

Egyéni, 64-es tábla

9.00: nők; 10.45: férfiak

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-csoport

17.30: Olympiakosz Pireusz (görög)–UVSE Helia-D

C-csoport

18.30: Rapallo Pallanuoto (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo

D-csoport

19.30: One Eger–SIS Roma (olasz)

NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-csoport

16.00: BVSC-Manna ABC–Hapoel Jokneam (izraeli)

FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

A-csoport (Utrecht), 2. játéknap

19.00: EPS-Honvéd–CN Posillipo (olasz)

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

12.00: FTC–Szentes

16.00: Szolnok–OSC

17.30: Eger–UVSE

18.00: Vasas–Kaposvár

18.00: BVSC–Szeged

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda heti összegző

7.40: Danyi Gábort hívjuk

8.40: Messi a Galatában?; a Barca a Camp Nouban edzett

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója kiválasztása; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.30: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Jó András

12.45: Közvetítés az Újpest–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László

14.00: Kapcsolás az Esztergom–Crvena zvezda női kézilabda Európa-liga-mérkőzésre. Riporter: Szilágyi Dóra

14.45: Közvetítés a ZTE–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Wukovics László

16.00: Közvetítés a Győri ETO KC–Storhamar női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

16.45: Közvetítés a Szeged–Veszprém férfi NB I-es kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

18.00: Közvetítés a Brest–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György

19.15: Közvetítés a Paks–Kisvárda NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

20.00: Közvetítés a DVSC–Metz női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág Bera Emesével