Európai kézilabdaligák: tíz magyar góllal jutott tovább a Thüring

A liga honlapja szerint Szabó hat, Faragó és az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora két-két gólt lőtt a vendégeknél. A vesztes hazaiaknál Nagy Laura háromszor talált be.

Planéta Szimonetta egy gólt szerzett a PGE MKS Lublinban, amely hazai pályán 29–24-re kikapott a szintén lengyel MKS Zaglebie Lubintól a női Európa Liga-selejtező második fordulójának első mérkőzésén. Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta is egyszer talált be a román CS Minaur Baia Mare együttesében, amely 27–21-re kikapott a dán Horsens Elite otthonában.

Ogonovszky Eszter két góllal járult hozzá a spanyol bajnok Super Amara Bera Bera 22–19-es hazai sikeréhez a francia JDA Bourgogne Dijon HB ellen, ugyancsak a második számú európai kupasorozat selejtezőjében.

Debre Viktor vezetőedző együttese, a címvédő és listavezető Dunaszerdahely továbbra is százszázalékos a szlovák-cseh közös női bajnokság, a MOL Extraliga alapszakaszában, mivel 38–21-re nyert a DHC Plzen otthonában. Bánfai Kíra, Élő Beatrix és Molnár Korinna három-három, Pénzes Mónika és Csernyánszky Dóra egy-egy góllal vette ki részét a sikerből.

Palasics Kristóf kilenc, Bartucz László két védéssel, Sipos Adrián egy góllal zárt az MT Melsungenben, amely 30–27-re győzött az újonc GWD Minden otthonában a német férfi élvonalban.

Lukács Péter és Máthé Dominik együttese, az Elverum HB szerdán három góllal kikapott a Kolstad HB-tól a Norvég Kupa elődöntőjében, szombaton viszont nagy meglepetésre 31–23-ra nyert legnagyobb hazai riválisa otthonában bajnoki rangadón. Lukács hat góllal és négy gólpasszal, Máthé egy találattal és egy gólpasszal járult hozzá a nagy sikerhez.

Tóth Rajmond hét gólja ellenére a Rebi BM Cuenca 33–32-re kikapott a Viveros Herol BM Nava otthonában a spanyol élvonalban. Pergel Andrej hat találatával a CB Ciudad de Logrono otthon 33–29-re verte a Fraikin BM Granollerst.

Bognár Alex két találatával az RK Celje PL 39–35-re nyert az RD Riko Ribnica otthonában a szlovén bajnokságban.