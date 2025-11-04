Alapvetések – Deák Zsigmond jegyzete

Győztes csapaton ne változtass! – szól a sportos alapvetés, de a jelek szerint a döntetlent elérőn sem kell, legalábbis Marco Rossi szövetségi kapitány a legutóbb Lisszabonban bravúros 2–2-t kivívó magyar labdarúgó-válogatott keretén csak „ráncfelvarrást” végzett az utolsó világbajnoki selejtezős kör előtt. Maradtak a kapusok, a védők, a középpályások, valamint a támadók többsége, a kisebbséget a cserecsatárok jelentik, vagyis Tóth Barna és Molnár Rajmund helyett két újonc, Bárány Donát és Redzic Damir érkezik majd hétfőn Telkibe.

Mit jelent ez? Egyrészt azt, amit a szakvezető maga ki is mondott a kerethirdetésen: „Három héttel az előző meccsek után nem indokolt sok változtatás a keretben, különös tekintettel arra, hogy az eddigi mérkőzéseken jól játszottunk.” Másrészt azt, hogy megfelelő formával és elhivatottsággal az NB I-ből és a szlovák bajnokságból is el lehet jutni a címeres mez közelébe. A debreceni Bárányt igen szépen méltatta a szakvezető („A DVSC-ben megtestesíti azt a harci szellemet, amit mindig szeretnék a pályán látni”), és a dunaszerdahelyi Redzic felé is volt pár szép szava („Ballábas, de kiválóan játszik a jobb szélen, nagyon könnyen felér az ellenfél tizenhatosához”). A 22 éves játékos édesapja egyébként bosnyák, édesanyja magyar, ő Pécsett született és itthon járta végig a szamárlétrát – Harkány, Kozármisleny, Pécsi Mecsek FC, Ferencváros II, Soroksár, Ferencváros I –, míg előbb kölcsönben, majd végleg a DAC-hoz nem került. S kerettagságát nyilván meggyorsította hat idei szlovákiai gólja mellett, hogy bár rendre szerepelt a magyar utánpótlás-válogatottakban, a hírek szerint Bosznia-Hercegovina gárdája is fente rá a fogát, s szakemberei figyelték felvidéki szereplését. Úgy tűnik, hiába.