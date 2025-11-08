Van Gerwen nagy meccsen nyert a legjobb női játékos ellen a Grand Slam of Dartson
Nem véletlenül tették az utolsó előtti párba Michael van Gerwen és Beau Greaves meccsét az esti programban. Várható volt, hogy nagy meccset játszanak egymással, és az is lett. A 21 éves angol hölgy vezetett 1–0-ra majd 2–1-re, de a holland 4–2-re fordított. Greaves egyenlített, ám a döntő legben hiába kezdhetett, és hiába volt kétt meccsnyila, Van Gerwen szállt ki előbb.
PDC GRAND SLAM OF DARTS (Wolverhampton)
CSOPORTKÖR
1. forduló
A-CSOPORT
Nathan Aspinall (angol, 89.08)–Michael Smith (angol, 88.21) 3–5
Luke Humphries (angol, 95.13)–Alex Spellman (amerikai, 77.04) 5–0
B-CSOPORT
Damon Heta (ausztrál, 89.46)–Martin Lukeman (angol, 83.04) 5–1
Chris Dobey (angol, 95.35)–Jurjen van der Velde (holland, 89.62) 5–1
C-CSOPORT
Martin Schindler (német, 91.85)–Luke Woodhouse (angol, 96.70) 2–5
Stephen Bunting (angol, 89.58)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki, 81.44) 4–5
D-CSOPORT
Gerwyn Price (walesi, 95.50)–Ricky Evans (angol, 95.73) 4–5
James Wade (angol, 97.12)–Stefan Bellmont (svájci, 92.86) 4–5
E-CSOPORT
Daryl Gurney (északír, 93.80)–Connor Scutt (angol, 91.46) 4–5
Luke Littler (angol, 98.64)–Karel Sedlácek (cseh, 84.07) 5–1
F-CSOPORT
Josh Rock (északír, 109.23)–Wessel Nijman (holland, 101.39) 4–5
Gian van Veen (holland, 94.46)–Lisa Ashton (angol, 81.54) 5–4
G-CSOPORT
Gary Anderson (skót, 99.88)–Niko Springer (német, 93.63) 3–5
Michael van Gerwen (holland, 96.80)–Beau Greaves (angol, 101.47) 5–4
H-CSOPORT
Danny Noppert (holland, 86.77)–Lukas Wenig (német, 88.91) 5–4
Jonny Clayton (walesi, 93.36)–Cameron Crabtree (angol, 102.07) 1–5
PDC GRAND SLAM OF DARTS (November 8–16., Wolverhampton)
A CSOPORTOK BEOSZTÁSA
A-csoport: Luke Humphries (angol, 1.), Nathan Aspinall (angol), Michael Smith (angol), Alex Spellman (amerikai)
B-csoport: Chris Dobey (angol, 8.), Damon Heta (ausztrál), Martin Lukeman (angol), Jurjen van der Velde (holland)
C-csoport: Stephen Bunting (angol, 4.), Martin Schindler (német), Luke Woodhouse (angol), Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki)
D-csoport: James Wade (angol, 5.), Gerwyn Price (walesi), Ricky Evans (angol), Stefan Bellmont (svájci)
E-csoport: Like Littler (angol, 2.), Daryl Gurney (északír), Connor Scutt (angol), Karel Sedlácek (cseh)
F-csoport: Gian van Veen (holland, 7.), Josh Rock (északír), Wessel Nijman (holland), Lisa Ashton (angol)
G-csoport: Michael van Gerwen (holland, 3.), Gary Anderson (skót), Niko Springer (német), Beau Greaves (angol)
H-csoport: Jonny Clayton (walesi, 6.), Danny Noppert (holland), Lukas Wenig (német), Cam Crabtree (angol)