Robbie Keane: A pletyka nem érdekel, jól érzem magam a Ferencvárosnál!; Redzic Damir: Sokat szeretnék tanulni Szoboszlai Dominiktól

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Robbie Keane: A pletyka nem érdekel, jól érzem magam a Ferencvárosnál! Négy kör után a harmadik helyről várja az Európa-liga alapszakaszának folytatását a Ferencváros: csütörtökön este a bolgár Ludogorecet győzte le 3–1-re. A Robbie Keane edzette csapat továbbra is remekel a nemzetközi porondon, legközelebb a Fenerbahce elleni idegenbeli mérkőzés következik november 27-én. Borbola Bence írása

Ismét egy debreceni ifjú, Szűcs Tamás volt a legjobb. Az NB I 12. fordulójában különösen kimagasló teljesítményt nem nyújtott utánpótláskorú játékos, de Szűcs Tamás (DVSC), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC) és Gruber Zsombor (FTC) dicséretet érdemel. Saliga Norbert elemzése

Redzic Damir: Sokat szeretnék tanulni Szoboszlai Dominiktól. Pécsen született, Harkányban kezdett futballozni, a Ferencvárosban mutatkozott be az élvonalban, hogy aztán a DAC futballistájaként kapjon meghívót a válogatott keretébe: a fiatal szélső, Damir Redzic alig várja, hogy hétfőn megérkezzen Telkibe. Borbola Bence interjúja

Jön az idény első szuperrangadója! Az OTP Bank-Pick Szegednek a váratlan őszi pontvesztései miatt nagyobb szüksége lenne a két pontra a szombati bajnoki rangadón, mint a rivális One Veszprém HC-nek. Szendrei Zoltán előzetese

Ifj. Foltán László: Az ICF sportágellenes döntést hozott. A kenuválogatott szövetségi kapitányával, Foltán Lászlóval Krasznai Bence beszélgetett a hazai szövetség (MKKSZ) által nemrégiben elfogadott felkészülési programról, a jövő évi válogatási elvekről, illetve a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) által nemrégiben megváltoztatott olimpiai kvalifikációs rendszerről

