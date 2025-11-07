Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane: A pletyka nem érdekel, jól érzem magam a Ferencvárosnál!; Redzic Damir: Sokat szeretnék tanulni Szoboszlai Dominiktól

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2025.11.07. 23:50
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

 

Robbie Keane: A pletyka nem érdekel, jól érzem magam a Ferencvárosnál! Négy kör után a harmadik helyről várja az Európa-liga alapszakaszának folytatását a Ferencváros: csütörtökön este a bolgár Ludogorecet győzte le 3–1-re. A Robbie Keane edzette csapat továbbra is remekel a nemzetközi porondon, legközelebb a Fenerbahce elleni idegenbeli mérkőzés következik november 27-én. Borbola Bence írása

Ismét egy debreceni ifjú, Szűcs Tamás volt a legjobb. Az NB I 12. fordulójában különösen kimagasló teljesítményt nem nyújtott utánpótláskorú játékos, de Szűcs Tamás (DVSC), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC) és Gruber Zsombor (FTC) dicséretet érdemel. Saliga Norbert elemzése

Redzic Damir: Sokat szeretnék tanulni Szoboszlai Dominiktól. Pécsen született, Harkányban kezdett futballozni, a Ferencvárosban mutatkozott be az élvonalban, hogy aztán a DAC futballistájaként kapjon meghívót a válogatott keretébe: a fiatal szélső, Damir Redzic alig várja, hogy hétfőn megérkezzen Telkibe. Borbola Bence interjúja

Jön az idény első szuperrangadója! Az OTP Bank-Pick Szegednek a váratlan őszi pontvesztései miatt nagyobb szüksége lenne a két pontra a szombati bajnoki rangadón, mint a rivális One Veszprém HC-nek. Szendrei Zoltán előzetese

Ifj. Foltán László: Az ICF sportágellenes döntést hozott. A kenuválogatott szövetségi kapitányával, Foltán Lászlóval Krasznai Bence beszélgetett a hazai szövetség (MKKSZ) által nemrégiben elfogadott felkészülési programról, a jövő évi válogatási elvekről, illetve a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) által nemrégiben megváltoztatott olimpiai kvalifikációs rendszerről

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

A kézilabda ünnepnapja – Szendrei Zoltán jegyzete

Kézilabda
32 perce

Szabó István: Nem hátsó szándékkal ülök majd a lelátón; A vége szoros lett, de a Fradi hozta a kötelezőt

E-újság
Tegnap, 0:05

Műtét vár Tóth Balázsra; Keane: Egy győzelem közelebb repítene minket az álmainkhoz

E-újság
2025.11.05. 23:55

Szoboszlai-gólpassz, Real-verés a BL-ben; Bárány és Redzic a két újonc a Rossi-keretben

E-újság
2025.11.05. 00:21

A futballvilág az Anfielden – jön a Liverpool–Real Madrid rangadó a BL-ben; Tóth Balázs élete egyik legnagyobb védéséről

E-újság
2025.11.03. 23:29

Márton Luana: Jó lábbal keltem fel, tökéletes állapotban voltam; Negyedszer is: Szoboszlai a meccs legjobbja!

E-újság
2025.11.02. 23:55

Yaakobishvili Áron számára felpörgött a felnőttfutball, Bárány Donát a tizedik meccsére készül a ZTE ellen

E-újság
2025.11.01. 23:45

A Nemzeti Sport főszerkesztője a Marcába írt jegyzetet

Spanyol labdarúgás
2025.11.01. 13:53
Ezek is érdekelhetik